D'autres améliorations aux services bancaires mobiles facilitent encore davantage les opérations sans contact grâce à Google Pay et à Virement Interac

TORONTO, le 9 déc. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui des améliorations à ses options de paiement sans contact, permettant aux clients d'utiliser leur carte de débit AvantageMD CIBC à l'aide d'Apple Pay, de Samsung Pay et de Google Pay sur des appareils mobiles ou des montres intelligentes pour des achats allant jusqu'à 250 $ auprès d'une liste croissante de détaillants au Canada. Le changement, maintenant en vigueur, augmente de 100 $ la limite de paiement par carte de débit sans contact pour les opérations effectuées au moyen de portefeuille mobile, et ce en préparation de la période des Fêtes. Les clients profitent donc de plus de commodité lorsqu'ils magasinent chez des détaillants locaux pour des cadeaux ou des repas.1 Des plans sont en cours pour augmenter les limites de paiement sans contact des cartes de débit physiques en 2021.

De plus, les clients peuvent maintenant ajouter plus facilement leurs cartes de crédit directement depuis l'application Services bancaires mobiles CIBCMD à Google Pay - ils n'ont plus à entrer manuellement les renseignements relatifs à leur carte de crédit -, ce qui accélère la configuration de Google Pay pour les achats sans contact et le magasinage en ligne.

« Nous savons que bon nombre de nos clients veulent plus d'options pour les opérations sans contact et veulent soutenir les détaillants locaux pendant la période cruciale des Fêtes, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, CIBC. Nous élargissons les options numériques et sans contact offertes aux clients afin d'offrir une plus grande tranquillité d'esprit et plus de commodité à nos clients. »

La Banque CIBC a également ajouté d'autres fonctions à Virement InteracMD, ce qui permet aux clients de recevoir plus facilement de l'argent de leurs contacts, réduisant ainsi la nécessité d'utiliser des chèques ou de faire des opérations en personne :

Les clients peuvent maintenant s'inscrire au dépôt automatique Interac avec leur numéro de téléphone mobile, et recevoir un avis lorsque des fonds seront déposés sur leur compte pour être au courant en tout temps.

avec leur numéro de téléphone mobile, et recevoir un avis lorsque des fonds seront déposés sur leur compte pour être au courant en tout temps. La limite en dollars pour les demandes de Virement Interac a été portée à 10 000 $ par opération, ce qui permet aux clients de faire plus d'opérations bancaires sans contact, incluant jusqu'à 200 demandes de fonds actives en même temps.2

« Au cours de la pandémie, nous avons vu davantage de clients adopter les services bancaires numériques, y compris une augmentation spectaculaire de l'utilisation du service Virement Interac comme solution de rechange à l'utilisation de chèques ou d'opérations en personne. Nous avons pris compte les demandes des clients pour améliorer ce service, et les améliorations aux paiements annoncées aujourd'hui en témoignent. Celles-ci permettent aux clients de recevoir leur argent de façon sécuritaire et pratique », a ajouté Mme Dottori-Attanasio.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

Flash Interac, Virement Interac et le logo Interac sont des marques déposées d'Interac Corp.

________________________________ 1 La limite du montant d'achats sans contact peut varier selon le détaillant. 2 Cette fonction dépend également des limites en dollars et des limites d'opérations établies par l'institution financière du bénéficiaire.

