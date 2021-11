Les clients d'Amazon peuvent profiter d'offres et économiser tout au long de la fin de semaine du Cyberlundi

Amazon commencera sa fin de semaine des offres du Cyberlundi le samedi 27 novembre, en offrant à ses clients plus d'offres que jamais et des rabais généreux sur des articles incontournables de la période des cadeaux.

Tout au long des Fêtes - et tous les jours -, les membres Prime bénéficient également d'un accès anticipé de 30 minutes à certaines Offres éclair sur Amazon, ainsi que d'options de livraison rapides, gratuites et pratiques.

TORONTO, le 22 nov. 2021 /CNW/ - Marquez votre calendrier d'une croix pour ne pas rater une fin de semaine entière d'économies. Amazon a présenté aujourd'hui un aperçu des milliers d'offres dont pourront profiter les clients pendant la fin de semaine du Cyberlundi, qui aura lieu du samedi 27 novembre au lundi 29 novembre. Tout au long de l'évènement, les clients pourront réaliser d'incroyables économies dans toutes les catégories et bénéficier de généreux rabais sur des produits populaires et des articles incontournables. Cette fin de semaine sera également l'occasion de profiter d'offres sensationnelles offertes par les partenaires de vente indépendants d'Amazon, qui sont pour la plupart des petites et moyennes entreprises.

Tout au long des Fêtes, les clients pourront magasiner et découvrir des articles à partir du plus grand nombre de guides cadeaux jamais publié par Amazon, notamment des guides inédits et d'autres références populaires comme le Guide cadeaux des petites entreprises , le Guide cadeaux pour la maison et la Liste des jouets des Fêtes , ainsi que les guides pour les appareils électroniques , les articles de mode et les produits de beauté .

Aperçu des offres du Cyberlundi

Voici un tour d'horizon des offres et des produits les plus formidables qui seront proposés à divers moments entre le samedi 27 novembre et le lundi 29 novembre dans la limite des stocks disponibles. Les clients peuvent découvrir les offres du Cyberlundi au amazon.ca/cyberlundi , dans l'application de magasinage Amazon, ou en demandant : « Alexa, quelles sont mes offres? ». Tout au long des Fêtes - et tous les jours -, les membres Prime bénéficient également d'un accès anticipé de 30 minutes à certaines Offres éclair sur Amazon.

Jouets : Économisez jusqu'à 30 % sur certaines poupées et figurines ainsi que sur certains jeux de construction et jouets d'âge préscolaire de marque Barbie, Polly Pocket, Fisher-Price, Hot Wheels, LEGO, Marvel, Nerf, Star Wars et autres.

Économisez jusqu'à 30 % sur certaines poupées et figurines ainsi que sur certains jeux de construction et jouets d'âge préscolaire de marque Barbie, Polly Pocket, Fisher-Price, Hot Wheels, LEGO, Marvel, Nerf, Star Wars et autres. Articles de mode de saison : Économisez jusqu'à 30 % sur certains vêtements des meilleures marques telles que Champion, PUMA, Carhartt, Levi's et d'autres. Économisez jusqu'à 22 % sur certains manteaux de duvet et parkas Orolay. Économisez jusqu'à 30 % sur certains vêtements d'extérieur de marque Calvin Klein , Tommy Hilfiger , DKNY et autres. Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits Crocs. Économisez jusqu'à 30 % sur certains soutiens-gorge et sous-vêtements True & Co. Économisez jusqu'à 30 % sur certaines lunettes de soleil Ray-Ban. Économisez jusqu'à 45 % sur certaines montres Bulova et Citizen.

Économisez jusqu'à 30 % sur certains vêtements des meilleures marques telles que Champion, PUMA, Carhartt, Levi's et d'autres. Économisez jusqu'à 22 % sur certains manteaux de duvet et parkas Orolay. Économisez jusqu'à 30 % sur certains vêtements d'extérieur de marque , , DKNY et autres. Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits Crocs. Économisez jusqu'à 30 % sur certains soutiens-gorge et sous-vêtements True & Co. Économisez jusqu'à 30 % sur certaines lunettes de soleil Ray-Ban. Économisez jusqu'à 45 % sur certaines montres Bulova et Citizen. Maison et cuisine : Économisez jusqu'à 30 % sur certains mélangeurs Ninja, NutriBullet et Vitamix. Économisez 30 % et plus sur certains appareils ménagers et ustensiles de cuisine Instant Pot. Économisez sur certaines cafetières K-Compact, K-Mini et K-Slim Keurig. Économisez 30 % sur certains articles populaires pour l'entretien des sols Bissell. Économisez jusqu'à 20 % sur certains meubles, matelas, cadres de lit Zinus et plein d'autres articles!

Économisez jusqu'à 30 % sur certains mélangeurs Ninja, NutriBullet et Vitamix. Économisez 30 % et plus sur certains appareils ménagers et ustensiles de cuisine Instant Pot. Économisez sur certaines cafetières K-Compact, K-Mini et K-Slim Keurig. Économisez 30 % sur certains articles populaires pour l'entretien des sols Bissell. Économisez jusqu'à 20 % sur certains meubles, matelas, cadres de lit Zinus et plein d'autres articles! Appareils électroniques : Économisez sur certaines télévisions 4K Samsung, Sony et LG. Économisez sur certains casques d'écoute Bose, Sony et JBL. Économisez 20 $ sur certaines manettes Switch Pro de Nintendo. Économisez sur certains produits pour maison intelligente et produits de sécurité. Économisez sur certains disques durs pour PC de marque Samsung, Crucial, WD et autres. Économisez sur certains moniteurs et ordinateurs portables LG. Économisez sur certains produits Garmin.

Économisez sur certaines télévisions Samsung, Sony et LG. Économisez sur certains casques d'écoute Bose, Sony et JBL. Économisez 20 $ sur certaines manettes Switch Pro de Nintendo. Économisez sur certains produits pour maison intelligente et produits de sécurité. Économisez sur certains disques durs pour PC de marque Samsung, Crucial, WD et autres. Économisez sur certains moniteurs et ordinateurs portables LG. Économisez sur certains produits Garmin. Beauté et soins personnels : Économisez jusqu'à 30 % sur certaines marques de cosmétiques, dont L'Oréal Paris , NYX, COVERGIRL et Rimmel London . Économisez jusqu'à 50 % sur certains produits Oral-B et Crest Whitestrips. Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits Neutrogena, Aveeno et Neostrata. Économisez jusqu'à 40 % sur certains Hydropulseur Waterpik.

Économisez jusqu'à 30 % sur certaines marques de cosmétiques, dont L'Oréal , NYX, COVERGIRL et . Économisez jusqu'à 50 % sur certains produits Oral-B et Crest Whitestrips. Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits Neutrogena, Aveeno et Neostrata. Économisez jusqu'à 40 % sur certains Hydropulseur Waterpik. Appareils Amazon : Économisez jusqu'à 50 % sur l'Echo Show 5 (1 re génération). Économisez jusqu'à 41 % sur le Kindle et jusqu'à 23 % sur le tout nouveau Kindle Paperwhite. Économisez jusqu'à 50 % sur le Fire TV Stick 4K . Économisez jusqu'à 36 % sur la tablette Fire HD 8 et jusqu'à 31 % sur la tablette Fire 7 Kids Pro. Économisez jusqu'à 30 % sur la sonnette vidéo filaire Ring et jusqu'à 40 % sur le routeur Wi-Fi 6 maillé eero. Économisez jusqu'à 31 % sur la télévision intelligente Fire TV Série Omni 4k UHD 50 po d'Amazon.

Économisez jusqu'à 50 % sur l'Echo Show 5 (1 génération). Économisez jusqu'à 41 % sur le Kindle et jusqu'à 23 % sur le tout nouveau Kindle Paperwhite. Économisez jusqu'à 50 % sur le Fire TV Stick . Économisez jusqu'à 36 % sur la tablette Fire HD 8 et jusqu'à 31 % sur la tablette Fire 7 Kids Pro. Économisez jusqu'à 30 % sur la sonnette vidéo filaire Ring et jusqu'à 40 % sur le routeur Wi-Fi 6 maillé eero. Économisez jusqu'à 31 % sur la télévision intelligente Fire TV Série Omni UHD 50 po d'Amazon. Maison intelligente : Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits d'éclairage intelligents Philips Hue, Leviton et Kasa Smart .

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits d'éclairage intelligents Philips Hue, Leviton et . Bricolage, outils et jardin : Économisez jusqu'à 30 % sur certains outils Bosch, Makita, Dremel, BOSTITCH, BLACK + DECKER et DEWALT.

Économisez jusqu'à 30 % sur certains outils Bosch, Makita, Dremel, BOSTITCH, BLACK + DECKER et DEWALT. Bébé : Économisez sur le siège d'auto tout-en-un Graco 4Ever. Économisez jusqu'à 20 % sur certaines barrières de sécurité. Économisez jusqu'à 30 % sur certains parcs de jeu, jouets et accessoires pour bébés. Économisez jusqu'à 37 % sur certains sièges d'auto et certaines poussettes. Économisez jusqu'à 15 % sur certains produits Medela et Baby Brezza .

Économisez sur le siège d'auto tout-en-un Graco 4Ever. Économisez jusqu'à 20 % sur certaines barrières de sécurité. Économisez jusqu'à 30 % sur certains parcs de jeu, jouets et accessoires pour bébés. Économisez jusqu'à 37 % sur certains sièges d'auto et certaines poussettes. Économisez jusqu'à 15 % sur certains produits Medela et . Animalerie : Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits d'alimentation pour animaux de compagnie Hills, Greenies et Blue Buffalo. Économisez jusqu'à 30 % sur votre première livraison de produits pour animal de compagnie grâce au service Économisez en vous abonnant.

Économisez jusqu'à 30 % sur certains produits d'alimentation pour animaux de compagnie Hills, Greenies et Blue Buffalo. Économisez jusqu'à 30 % sur votre première livraison de produits pour animal de compagnie grâce au service Économisez en vous abonnant. Sports et plein air : Économisez jusqu'à 20 % sur certains équipements de sport et de conditionnement physique de marque Bowflex, Sunny Health and Fitness, iFit, Schwinn et autres! Économisez sur certaines trottinettes et certains vélos pour toute la famille. Économisez jusqu'à 15 % sur certains kayaks gonflables Intex.

