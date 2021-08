Réduire de 38,7 % les émissions de GES de scope 1 et 2 de ses moulins, en intensité (kg de CO 2 eq. par tonne métrique de produits vendables);

eq. par tonne métrique de produits vendables); Réduire de 27,5 % les émissions de GES de scope 1 et 2 de ses autres sources, dont ses usines de conversion, en absolu (kg de CO 2 eq);

eq); Réduire de 22 % les émissions de scope 3 (chaîne d'approvisionnement), en intensité (kg de CO 2 eq. par tonne métrique de produits vendables).

Pour parvenir à ses cibles, Cascades réalisera une série de projets identifiés en usine, augmentera sa consommation d'énergies renouvelables et impliquera les acteurs de sa chaîne d'approvisionnement.

« Même si nous avons déjà réduit l'intensité de nos émissions de 50 % depuis 1990, nous croyons qu'il est de notre responsabilité d'en faire encore davantage. En s'alignant sur la méthodologie de la SBTi, Cascades s'engage à réduire l'impact de ses activités et à offrir des produits et solutions à faible empreinte carbone. Les conclusions du nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat sont claires : chaque organisation doit contribuer à l'effort planétaire et réduire drastiquement ses émissions de GES », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 11 700 femmes et hommes travaillant dans 85 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs: Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]

Liens connexes

www.cascades.com