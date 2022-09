67 % des Canadiens ont réévalué leurs priorités depuis le début de la pandémie

TORONTO, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que les deux dernières années de la pandémie ont entraîné d'importants changements dans la vie des Canadiens et que bon nombre d'entre eux ont profité de cette période de transformation pour réévaluer ce qui compte le plus et apporter des changements majeurs dans leur vie.

Ces changements comprennent le changement d'emploi (17 %), le déménagement dans une nouvelle maison (12 %) et l'adoption d'un nouvel animal de compagnie (11 %). Malgré ces événements importants, près de la moitié des Canadiens (46 %) cherchent toujours à apporter un changement important dans leur vie et plus de la moitié (55 %) croient que leur situation financière actuelle les empêche de le faire. Seulement 52 % des Canadiens estiment qu'ils réaliseront leurs grandes ambitions et 75 % affirment qu'ils se concentrent désormais davantage sur des objectifs plus petits et plus pratiques en raison des conditions macroéconomiques actuelles.

« De nombreuses personnes ont profité de la pandémie pour repenser leurs priorités, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils financiers et en placement CIBC. Comme le coût de la vie augmente, il peut toutefois être facile pour les Canadiens de perdre de vue leurs objectifs à long terme sans les conseils d'un professionnel pour les aider à rester sur la bonne voie. »

Depuis le début de la pandémie, de nombreux Canadiens (62 %) affirment qu'ils sont satisfaits des changements qu'ils ont apportés dans leur vie jusqu'à maintenant, mais ils reconnaissent qu'il y a encore des aspects de leur vie qui pourraient bénéficier de conseils professionnels. Pourtant, très peu de Canadiens (24 %) prévoient rencontrer un conseiller pour obtenir des conseils professionnels et discuter de leurs objectifs et de leurs priorités financières.

Domaines où les Canadiens estiment qu'ils pourraient profiter de conseils :

27 % indiquent les placements

21 % indiquent la planification de la retraite

19 % indiquent les testaments ou la planification successorale

14 % indiquent l'établissement d'un budget et l'épargne

14 % indiquent le remboursement des dettes

« Peu importe si vous vous concentrez sur un objectif à court terme, comme remettre sur la bonne voie vos dépenses d'après la pandémie, ou si vous planifiez l'avenir en investissant dans votre retraite, un professionnel en services financiers est là pour vous aider à vous sentir en confiance et à réaliser vos ambitions », ajoute Mme Lucreziano.

De nombreux Canadiens (67 %) réévaluent leurs priorités cette année. L'an prochain, certains Canadiens songent à voyager (36 %), d'autres prévoient effectuer un achat important (13 %) et 12 % envisagent un changement d'emploi.

Voici les principales raisons pour effectuer un changement d'emploi (parmi les répondants qui ont changé d'emploi ou qui envisagent de le faire) :

Meilleur salaire : 34 %

Meilleurs avantages (p. ex., vacances, régime d'assurance maladie, flexibilité) : 25 %

Besoin d'un changement dans leur vie : 24 %

Besoin d'un changement dans le milieu de travail ou la culture de l'entreprise : 23 %

Meilleur équilibre travail-vie personnelle : 22 %

Activité virtuelle à venir :

La Banque CIBC organise régulièrement des activités virtuelles pour aider les Canadiens à aborder des sujets comme les placements, l'épargne, la planification successorale et l'établissement d'objectifs relativement à des événements marquants de la vie comme l'achat d'une maison ou la rénovation de celle qu'ils possèdent déjà. La prochaine activité virtuelle, qui aura lieu le 15 septembre, présentera une conversation avec Scott McGillivray sur des solutions pratiques à certaines des questions les plus importantes que les Canadiens se posent au sujet de l'accession à la propriété. Pour vous inscrire, visitez le site : https://na.eventscloud.com/ereg/newreg.php?eventid=698451&itrc=M657:1&

Mention juridique :

Du 2 au 3 août 2022, des experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue ont réalisé un sondage en ligne par Maru Public Opinion auprès de 1 522 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes de La Voix Maru Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille présente une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

