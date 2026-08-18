LES CHIFFRES NE MENTENT PAS : LES FAMILLES SONT L'AVENIR DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE, ET JUMANJI: THE LOST LEVELS DE ZERO LATENCY VR LES ATTEND

Une nouvelle étude menée sur cinq marchés confirme l'évolution du profil des joueurs et de leurs motivations, alors que l'expérience Jumanji, destinée à toute la famille, sera lancée en réalité virtuelle immersive dans le courant de l'année.

MELBOURNE, Australie, 18 août 2026 /CNW/ -- Zero Latency VR, le réseau de réalité virtuelle immersive le plus vaste et le plus innovant au monde, vous propose une date, une destination et un défi : entrez dans l'univers de Jumanji : The Lost Levels le 4 décembre 2026. Cette expérience, développée en collaboration avec Sony Pictures, sera disponible dans les centres Zero Latency VR du monde entier, et de nouvelles études montrent à quel point son lancement tombe à point nommé.

Jumanji: The Lost Levels est une expérience immersive multijoueur en réalité virtuelle, disponible exclusivement chez Zero Latency VR en collaboration avec Sony Pictures à partir du 4 décembre 2026. Plongez dans des univers imprévisibles, relevez des défis à haut risque et partez à l'aventure avec votre équipe dans le premier jeu de Zero Latency proposant un suivi complet des mouvements des mains. Speed Speed

Une étude* menée auprès de 2 386 adultes en Australie, aux États-Unis, au Canada, en France et en Espagne montre que la réalité virtuelle basée sur la localisation s'est petit à petit imposée comme une activité familiale. Aujourd'hui, 44 % des personnes interrogées considèrent Zero Latency comme « adapté aux familles », alors que cette marque était autrefois presque exclusivement associée aux jeunes adultes et aux groupes d'amis. 60 % des personnes se rendent désormais dans des lieux de divertissement en famille. La tranche d'âge la plus représentée parmi les visiteurs de Zero Latency est celle des 35-44 ans : les personnes qui ont vu le premier Jumanji au cinéma quand elles étaient enfants, et qui ont regardé les nouveaux opus avec leurs propres enfants.

En chiffres :

92,8 % des personnes interrogées sont intéressées par les expériences de réalité virtuelle

62,9 % des visiteurs de Zero Latency réserveraient une activité en famille

45,8 % de l'ensemble des visiteurs ont entre 35 et 44 ans

60 % viennent en famille ; 72,8 % viennent entre amis

« Cette étude nous montre que les gens recherchent une activité qu'ils peuvent véritablement pratiquer ensemble, dans le cadre d'une expérience sociale », a déclaré Tim Ruse, Directeur général de Zero Latency VR. « Pendant longtemps, la réalité virtuelle a été considérée comme une curiosité, quelque chose qu'on essayait une fois pour voir à quoi ça ressemblait. Aujourd'hui, les familles sont notre public principal, et ce qu'elles recherchent, c'est une activité qui lève tout le monde du canapé, qui rassemble tout le monde dans la même pièce et qui donne matière à discussion sur le chemin du retour. C'est justement pour ça que Jumanji: The Lost Levels sera l'aventure en réalité virtuelle immersive par excellence, ce que les données confirment. »

Cette expérience, premier titre de Zero Latency à proposer un suivi complet des mains, sortira dans le monde entier le 4 décembre 2026. Pour la première fois, pas de manette à prendre en main, ni boutons à mémoriser, ni périphériques qui vous séparent du monde dans lequel vous vous apprêtez à plonger. Les joueurs tendent la main, attrapent, lancent, poussent et interagissent en n'utilisant rien d'autre que leurs propres mains, faisant de Jumanji: The Lost Levels l'expérience la plus intuitive et la plus accessible jamais créée par Zero Latency.

Particulièrement important pour les familles : aucun apprentissage et pas besoin d'expliquer les commandes à quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu de sa vie. Il suffit de se lancer et de jouer. La jungle vous attend. Amène quelqu'un qui vaut la peine d'être sauvé.

*Source : Étude de marque Zero Latency VR, juin 2026 (n = 2 386 adultes en Australie, aux États-Unis, au Canada, en France et en Espagne)

À propos de ZERO LATENCY VR :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif qui repousse les limites du possible en matière d'expériences basées sur la localisation. En tant que plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre (free roam) de la planète, avec plus de 150 sites dans 30 pays, Zero Latency est la destination où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs idées les plus folles.

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SOURCE Zero Latency VR