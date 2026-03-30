Night City s'apprête à prendre vie dans une nouvelle expérience de réalité virtuelle basée sur la localisation, conçue pour la liberté, l'intensité et des moments de partage uniques.

MELBOURNE, Australie, 30 mars 2026 /CNW/ - Zero Latency VR, leader incontesté du divertissement immersif et maître d'œuvre du plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre basé sur la localisation, a annoncé une nouvelle collaboration avec CD PROJEKT RED pour amener l'univers primé de Cyberpunk 2077 dans son format de réalité virtuelle à grande échelle.

Vous avez joué à Night City. Maintenant, vivez-le. Zero Latency VR s'est associé à Cyberpunk 2077 pour vous faire vivre une expérience de réalité virtuelle totalement immersive, uniquement disponible dans nos établissements. Soyez un mercenaire. Montez votre équipe. Speed Speed

Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une sombre mégapole futuriste où reignent le pouvoir, le glamour et les modifications corporelles. Les joueurs incarnent un mercenaire cybernétique nommé V, qui affronte les forces les plus puissantes de la ville dans un combat pour la gloire et la survie. Créé par le studio à l'origine de la série de jeux The Witcher, Cyberpunk 2077 a touché un large public dans le monde depuis son lancement en 2020 et a été acclamé pour sa narration, son gameplay et la nature immersive de son monde ouvert.

Cette toute nouvelle expérience en personne, basée sur l'univers de Cyberpunk 2077, est spécialement conçue pour la technologie d'itinérance libre de Zero Latency VR. Elle permettra aux joueurs de se déplacer physiquement ensemble dans un espace partagé, offrant une nouvelle façon d'explorer le monde de Cyberpunk 2077. Il s'agira d'une expérience autonome restituant l'ambiance et le style de Night City au-delà de son format sur écran original, comme dans le jeu vidéo d'origine.

« Cyberpunk 2077 est l'un des mondes sortis de l'imagination la plus foisonnante du divertissement moderne », a déclaré Tim Ruse, PDG de Zero Latency VR. « Ce qui rend cette collaboration si particulière, c'est qu'elle est le symbole de ce que nous faisons le mieux. Les expériences Zero Latency sont synonymes de liberté de mouvement et d'adrénaline partagée, et Night City est un monde qui ne demande qu'à être exploré à l'échelle humaine. CD PROJEKT RED rassemble des experts dans leur domaine, et nous sommes impatients de créer une nouvelle aventure inoubliable. »

Inspirée de l'univers Cyberpunk 2077, sans en être une reprise directe, l'expérience sera développée spécifiquement pour le réseau mondial de lieux de diffusion Zero Latency VR, mettant en scène des arènes à grande échelle, des casques sans fil et des mouvements de tout le corps pour offrir une aventure de réalité virtuelle sociale et totalement immersive, comme il n'en existe pas actuellement.

Des détails supplémentaires sur l'expérience seront annoncés ultérieurement. L'expérience de réalité virtuelle immersive Cyberpunk 2077 va bientôt être lancée sur les sites Zero Latency VR dans le monde entier.

À propos de ZERO LATENCY VR :

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif qui repousse les limites du possible en matière d'expériences basées sur la localisation. En tant que plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre (free roam) de la planète, avec plus de 150 sites dans 30 pays, Zero Latency est la destination où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs idées les plus folles.

À PROPOS DE CD PROJEKT RED :

CD PROJEKT RED est un studio de développement de jeux vidéo fondé en 2002. Ses titres phares comprennent le jeu de rôle futuriste Cyberpunk 2077 et son extension de thriller d'espionnage Phantom Liberty, ainsi que la série de jeux The Witcher, dont The Witcher 3 : Wild Hunt et ses deux extensions. CD PROJEKT RED a également créé la série animée primée Cyberpunk sur Netflix : Edgerunners, qui se déroule dans le même univers que le jeu. CD PROJEKT RED fait partie du groupe CD PROJEKT. CD PROJEKT S.A. est cotée à la Bourse de Varsovie (ISIN : PLOPTTC00011).

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SOURCE Zero Latency VR