Les chiffres incontournables concernant le marché du travail restreint du Canada

Le guide salarial de Robert Half révèle ce dont les employeurs ont besoin pour attirer et retenir les meilleurs talents

TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Les conclusions du Guide salarial 2022 de Robert Half indiquent que la tendance à la grande démission pourrait s'accélérer au Canada, et que des régimes de rémunération solides seront essentiels au recrutement de nouveaux talents. Voici cinq tendances clés que les employeurs doivent connaître :

Les employés estiment être sous-payés. La moitié des travailleurs (50 pour cent) pensent qu'ils gagnent moins que ce qu'ils devraient. Les professionnels de la génération Y (56 pour cent) et les femmes (54 pour cent) sont les plus susceptibles de se sentir floués 1 .

Les employeurs doivent offrir un salaire compétitif et être prêts à négocier pour embaucher les talents qui sont très convoités. De plus, 35 pour cent des patrons offrent des primes d'embauche pour attirer les nouveaux employés . La rémunération du personnel à distance varie. Lors du recrutement pour pourvoir des postes ouverts, près de 6 gestionnaires sur 10 (59 pour cent) regarderont d'abord localement, puis à l'extérieur de leur ville si trouver des candidats qualifiés prend trop de temps; 17 pour cent en chercheront sans restriction géographique dès le début, compte tenu de la pénurie de talents. Les entreprises qui embauchent des travailleurs à distance établissent leur salaire en fonction de 2 :

L'endroit où se trouve l'employé (40 pour cent)

Les candidats considèrent l'ensemble de ce qui est offert par l'employeur. Lorsqu'ils évaluent les offres d'emploi, ils ne pensent pas seulement à l'argent. Les travailleurs recherchent le plus 3 :

Des possibilités de télétravail (61 pour cent)



Des réductions pour les employés (40 pour cent)

« Le regain de confiance des entreprises stimule les activités d'embauche dans les industries professionnelles partout au Canada, et le besoin de personnel qualifié n'a jamais été aussi élevé, a déclaré David King, président principal du district canadien de Robert Half. Les professionnels sont en position de force lorsqu'il s'agit de négocier une augmentation de salaire ou un nouveau rôle, et ils ne s'intéressent pas seulement à la rémunération. Les entreprises doivent adapter leur régime de rémunération globale en fonction des tendances du marché et des attentes des employés. »

« Bien que l'embauche soit une priorité des organisations en ce moment, elles doivent également s'assurer de façon continue que les employés actuels demeurent motivés et engagés, a ajouté M. King. Cela implique de comparer régulièrement les salaires et de déterminer les facteurs qui améliorent la satisfaction au travail, comme les possibilités d'avancement, les horaires flexibles et les programmes qui favorisent le bien-être des employés. »

À propos de l'étude

Robert Half publie un rapport sur les salaires depuis plus de 70 ans. Le Guide salarial 2022 présente les échelles salariales de départ anticipées et les tendances en matière d'emploi pour plus de 400 postes dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du soutien administratif et à la clientèle, du marketing et de la création, du droit ainsi que des ressources humaines au Canada. L'information contenue dans le guide est fondée sur des données provenant de placements gérés par des équipes de Robert Half partout au Canada, d'une analyse de la demande pour chaque poste, de l'offre de talents et d'autres conditions du marché, ainsi que des sondages en ligne mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. L'entreprise produit des guides salariaux pour 18 pays.

1 Comprend les réponses de plus de 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus (fournies du 26 mars au 15 avril 2021) au Canada.

2 Comprend les réponses de 800 gestionnaires principaux travaillant dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus (fournies du 4 juin au 1er juillet 2021) au Canada.

3 Comprend les réponses de plus de 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus (fournies du 22 au 29 juin 2021) au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half (symbole NYSE: RHI) est la première et plus grande entreprise de solutions de gestion des talents spécialisées au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel, temporaire et permanent, et est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale. Visitez roberthalf.ca.

