Les chercheuses et chercheurs de l'UQAM au 89e Congrès de l'Acfas du 9 au 13 mai 2022

MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Organisé par l'Université Laval, le 89e Congrès de l'Acfas réunira près de 450 chercheuses et chercheurs de l'Université du Québec à Montréal ( UQAM ).

À l'occasion de ce rassemblement annuel, des questions d'actualité seront traitées par des membres de la communauté uqamienne, allant des enjeux relatifs à l'équité, à la diversité et à l'inclusion, aux défis environnementaux, de santé et de mieux-être individuel et collectif.

Voici une sélection de ce que nos chercheuses et chercheurs présenteront :

*Pour des entrevues, joindre la soussignée.

Lundi 9 mai

Les relations école-familles en contexte de diversités sociale et ethnoculturelle : des défis aux leviers pour soutenir la collaboration

Geneviève Audet, Justine Gosselin-Gagné

Colloque 544

8 h 15

La collaboration entre l'école et les parents est aujourd'hui prônée comme un levier essentiel en vue de favoriser la réussite éducative et l'égalisation des chances scolaires, à commencer par celles des enfants de familles immigrantes. Ce colloque présente un état des connaissances au sujet des relations école-familles en contexte de diversités sociale et ethnoculturelle, et des caractéristiques qui les soutiennent.

Saisir l'itinérance au prisme des ruptures sociales : comprendre les processus de marginalisation et d'exclusion qui entravent les parcours de vie

Philippe-Benoit Côté, Ariane Brisson

Colloque 438

9 h 15

Dans les dernières années, plusieurs recherches ont documenté les différents visages de l'itinérance, mais les processus sociaux qui relient et produisent ces réalités demeurent souvent implicites sans être analysés de front. Dans une volonté de renverser cette tendance, ce colloque propose d'appréhender l'itinérance au prisme de la notion de ruptures sociales par un partage de réflexions issues des travaux de recherche.

Mardi 10 mai

Le côté obscur de la valorisation de la performance

Isabelle Plante

Colloque 504

9 h

En contexte scolaire, valoriser la performance à tout prix est associé à des coûts psychologiques importants, se traduisant par exemple par de l'anxiété de performance, de la tricherie ou même de la sous-performance. Ce colloque fait le point sur ces différentes problématiques, en présentant des données empiriques solides et à jour dans le domaine.

Mercredi 11 mai

Construire des savoirs pour favoriser l'équité en santé

Jena Webb, Mélanie Lefrançois, Hélène Sultan-Taieb

Colloque 12

9 h

Les milieux de travail, comme la société, sont caractérisés par des inégalités liées au sexe-genre, à la classe sociale, à l'ethnicité, à l'âge, etc. La prise en compte de ces inégalités est complexe et il importe d'intégrer une analyse des mécanismes pouvant créer ou au contraire combattre ces inégalités.

Pratiques enseignantes en plein air en contexte scolaire au Québec : au-delà de la pandémie de COVID-19

Olivier Arvisais, Valérie Vinuesa

Colloque 514

9 h

Meilleure autodiscipline, accroissement de la motivation et de la concentration, augmentation de l'attention : l'enseignement en plein air a fait ses preuves, bien qu'il engendre certains défis. Ce colloque dresse le portrait de la pratique en contexte scolaire québécois et propose des solutions pour favoriser son adoption au primaire et au secondaire.

La transition énergétique comme argument de légitimité de nouveaux projets miniers d'extraction du lithium au Québec : le cas de la mine Authier

Justine Lalande et d'Axelle Ferrant

Communication présentée dans le cadre du colloque 418

15 h

Dans un contexte de transition énergétique vers une économie faible en carbone, le lithium est particulièrement convoité pour la production de batteries de voitures électriques et le stockage d'énergie provenant de sources renouvelables. Si les promoteurs veulent développer ces projets, ils doivent en favoriser l'acceptabilité sociale. La transition énergétique devient alors un argument de légitimité auprès des populations.

16e Colloque sur les risques naturels au Québec

Philippe Gaghon, Mustapha Kebiche

Colloque 648

Mercredi 8 h 55

Jeudi 9 h

Le Québec, à l'instar d'autres régions du monde, fait face à un défi sans cesse croissant, celui de pertes économiques, et quelquefois de vies humaines, engendrées par des catastrophes naturelles. La situation sera amplifiée par les changements climatiques : les vagues de chaleur et les incendies de forêt constitueront les nouveaux défis pour les années à venir.

De retour pour une 16e fois au Congrès de l'Acfas, l'équipe de recherche du Colloque sur les risques naturels au Québec aborde l'importance de réviser les modèles de prévision, par rapport à ces risques, et de mettre en place des politiques de prévention et d'intervention rigoureuses.

Le tabou de l'adolescente : la dévalorisation sexiste des pratiques de sociabilité dans l'espace public

Sarah-Maude Cossette

Communication présentée dans le cadre du Colloque 436

9 h

Quelle place la ville réserve-t-elle aux adolescentes? Que font-elles, entre l'école et la maison? L'aménagement urbain ne prévoit pas d'espaces ou d'équipements pour que les filles puissent discuter en toute légitimité, à l'abri du harcèlement et des intempéries. Cette communication appelle à davantage de recherche participative axée sur les filles comme usagères de la ville (pas seulement sur leur sécurité) et à davantage d'aménagements urbains inclusifs.

Pratiques d'équité et d'inclusion pour les élèves issus de l'immigration et leurs familles : favoriser la responsabilité collective à tous les niveaux du scolaire

Josée Charrette

Colloque 522

8 h 45

Comment les initiatives et les pratiques mises en place dans le milieu scolaire québécois contribuent-elles à l'équité et à l'inclusion des élèves issus de l'immigration et de leurs familles? Comment faire encore mieux? Comment favoriser une mobilisation collective autour des enjeux d'équité et d'inclusion qui concernent ces élèves et leurs familles ? Ce colloque entend stimuler la réflexion collective entourant ces questions.

Jeudi 12 mai

La COVID-19 : quelles leçons apprises pour les organisations et le secteur humanitaire?

Yannick Hémond, Caroline Coulombe, Francois Audet, Olivier Arvisais, Marie-Pierre Leroux, Diane Alalouf-Hall, Marie-Claude Savard

Colloque 650

9 h

La COVID-19 est devenue une menace majeure pour les populations vulnérables dépendantes de l'action humanitaire. Deux ans après le début de la pandémie, appréhender un retour à la normale est malhabile, donnant la fausse impression que notre futur est prévisible tout en sous-entendant que tout était optimal avant la pandémie. Il est plus sage de parler de « nouvelle normalité », qui crée un levier de cette crise à la temporalité longue. Ce colloque propose une vision de recul pour entrevoir les contours d'une nouvelle normalité pour les organisations et le secteur humanitaire.

Quels contextes éducatifs offrir en petite enfance, à l'éducation préscolaire et au primaire pour favoriser l'équité et construire une société inclusive?

Manon Boily, Mélissa Bissonnette, Patrizia Villotti, Nathalie Goulet

Colloque 531

Jeudi et vendredi 8 h 30

Certains enfants et élèves immigrants aux origines ethnoculturelles et linguistiques diversifiées peuvent faire face à des obstacles sur leur parcours éducatif, entre autres en raison de l'écart entre leur réalité, leur vécu et les expériences éducatives offertes dans les milieux éducatifs du pays d'accueil. Ce colloque tente de répondre aux défis actuels associés au vivre-ensemble et à l'offre d'une éducation inclusive et équitable dans les milieux éducatifs de diversité ethnoculturelle, linguistique ou autres.

La co-construction d'un suivi participatif des niveaux d'eau au Québec : enjeux et attentes des parties prenantes

Laure Turcati, Florence Millerand

Communication présentée dans le cadre du colloque 648

13 h 15 (dans le site de l'Acfas, choisir la journée de jeudi)

Cette communication aborde « rivière à l'œil » un projet de recherche qui explore le potentiel des sciences participatives pour mieux prévenir les risques de crues. Les chercheuses impliquées s'intéressent au processus de participation dans la co-construction de ce projet impliquant les professionnelles et professionnels de la gestion des crues et les riveraines et riverains des rivières.

La téléréalité, entre média, événement et société

Stéfany Boisvert, Pierre Barrette

Colloque 415

Jeudi et vendredi, 9 h

Comment expliquer l'infatigable popularité de la téléréalité ? Donnant lieu à certains des plus grands succès de cotes d'écoute, ce genre télévisuel soulève les questionnements, mais peu de recherches en français s'attardant à ce type d'émission. Ce colloque présente l'analyse détaillée du genre télévisuel, s'attardant aux contenus produits, aux stratégies de production, aux nouveaux modes de consommation ainsi qu'à l'accès à la « visibilité » qu'il représente pour le public.

Hommes et violences interpersonnelles : la recherche partenariale pour mieux comprendre et intervenir

Natacha Godbout

Colloque 428

9 h 30

Ce colloque met en commun les connaissances sur la violence interpersonnelle commise et subie par les hommes afin de favoriser des réponses sociales cohérentes pour la santé et le bien-être des hommes, de leurs partenaires, de leur famille et de la société.

Qualité de l'eau et santé des écosystèmes en amont des prises d'eau potable

Florent Barbecot et Marie Larocque

Communication présentée dans le cadre du colloque 201

9 h 45

Plusieurs municipalités du Québec ont connu récemment des enjeux d'approvisionnement en eau potable, et certaines rencontrent aussi des problèmes en lien avec la qualité de l'eau. Cette table ronde propose une discussion sur la gestion de l'alimentation en eau potable au Québec, en tenant compte de l'eau souterraine, de l'eau de surface et des écosystèmes, de leur vulnérabilité en réponse à l'urbanisation, au changement d'occupation des sols, et du climat.

Innover pour favoriser le développement moteur et la participation des jeunes ayant des troubles neurodéveloppementaux

Mariève Blanchet

Colloque 106

15 h 10

Ce colloque diffuse des résultats de recherche récents. Il rassemble les actrices et acteurs de la recherche, des milieux cliniques et communautaires, ainsi que les personnes vivant avec un trouble du neurodéveloppement et leur famille dans un échange et un partage de connaissances au sujet du développement moteur de l'enfant et de l'adolescent.

Vendredi 13 mai

Violences genrées et interventions interculturelles féministes

Caterine Bourassa-Dansereau

Colloque 456

9 h 30

Plusieurs victimes issues de communautés ethnoculturelles peuvent se sentir mal comprises, discriminées ou jugées par les personnes intervenantes en raison de leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse, etc. Comment conjuguer ces deux univers ? Ce colloque propose des pistes de solution et des stratégies pour intervenir en contexte interculturel lorsqu'il est question de violence genrée.

Effets de la pandémie de COVID-19 dans les services de garde éducatifs à l'enfance : bien-être au travail, pénurie de main-d'œuvre et identité professionnelle

Nathalie Bigras, Isabelle Laurin, Lise Lemay, Nancy Proulx

Colloque 511

8 h 45

Dès le début de la pandémie, les services de garde éducatifs à l'enfance ont été contraints de revoir à maintes reprises le fonctionnement de leurs établissements afin de s'adapter aux mesures sanitaires visant à faire face aux diverses vagues de la COVID-19.

Ces multiples transformations ont alourdi la charge de travail ainsi que le fardeau financier, menant de nombreux membres du personnel éducatif à l'épuisement. Une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur critique se dessine, et il est déjà possible d'en constater les conséquences.

Renseignements

Pour plus d'informations, consultez le site Web l'UQAM à l'Acfas .

Lisez la série « Acfas 2022 » sur le site d'Actualités UQAM.

Pour assister au 89e Congrès de l'Acfas, cliquez ici .

À propos de l'UQAM

L'UQAM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. Au cœur de la ville, au centre de l'évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. L'originalité et les caractéristiques propres de ses quelque 300 programmes d'études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée. Elle compte plus de 280 000 diplômés qui œuvrent dans toutes les sphères d'activités.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Frédérique Tremblay-Ouellet, conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Tél. cellulaire : 514 978-4799, [email protected]