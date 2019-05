Les chauffeurs d'autobus scolaires protestent contre le système qui réduit la sécurité et crée une pénurie de chauffeurs

PETERBOROUGH, ON, le 28 mai 2019 /CNW/ - Les chauffeurs d'autobus scolaires se sont rassemblés aujourd'hui pour protester contre le système d'attribution de contrats qui a entraîné une réduction des normes de sécurité des véhicules, une pénurie de chauffeurs et de la confusion chez les élèves, les parents et les conseils scolaires de l'ensemble de la province.

« C'est un cercle vicieux qui pousse constamment les exploitants d'entreprises de transport scolaire à couper dans l'entretien des véhicules et les coûts de la main-d'œuvre dans leurs soumissions, a indiqué Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor. Les chauffeurs sont ici aujourd'hui pour avertir du danger des flottes vieillissantes et des chauffeurs moins qualifiés, un résultat direct des nombreuses années marquées par ce processus défaillant. »

Les chauffeurs d'autobus de la région du Grand Toronto, dont bon nombre ont récemment reçu un avis de mise à pied, se sont rendus au siège social des services de transport scolaire du centre de l'Ontario (STSCO) situé à Peterborough, en Ontario, pour demander la fin des incessants transferts de contrats qui ont engendré une réduction des normes et de l'instabilité dans l'industrie.

« Les actions des consortiums d'exploitants d'entreprises de transport scolaire, dont les STSCO, ont entraîné une précarité des emplois alors que les chauffeurs sont forcés de poser à nouveau leur candidature pour obtenir leurs trajets, souvent en étant moins bien payés, au fur et à mesure que les contrats sont redistribués, a déclaré Debbie Montgomery, présidente de la section locale 4268 d'Unifor. Par conséquent, nous observons une pénurie de chauffeurs et l'embauche de chauffeurs inexpérimentés et sous-qualifiés pour transporter des enfants pendant que les exploitants étirent la durée de vie des autobus pour réduire les coûts. »

En tant que principal syndicat des chauffeurs d'autobus scolaires de l'Ontario, Unifor demande depuis longtemps des changements dans l'administration de l'industrie des autobus scolaires de la province, notamment la transparence du processus d'appel d'offres des consortiums et des mesures pour mettre fin à la précarité des emplois chez les chauffeurs.

« Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond lorsque plus de 130 chauffeurs d'autobus scolaires expérimentés reçoivent des avis de mise à pied alors qu'il y a une pénurie de chauffeurs qualifiés à la grandeur de la province, a précisé Len Poirier, directeur du secteur du transport routier d'Unifor. Le gouvernement Ford doit prendre des mesures immédiates pour corriger le système de transport scolaire de l'Ontario afin de faire cesser les transferts de contrats et de protéger les salaires et les droits des chauffeurs en s'assurant que les contrats les suivront si les exploitants sont remplacés. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

