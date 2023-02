Les chauffeurs d'autobus scolaires chez Autobus Longueuil se dotent d'un mandat de grève

LONGUEUIL, QC, le 6 févr. 2023 /CNW Telbec/ - C'est lors d'une assemblée générale tenue le 30 janvier que les chauffeurs d'autobus scolaire membres de la section locale 510 d'Unifor ont donné un mandat de grève inconditionnel à 100% à leur comité syndical afin de pouvoir déclencher une grève illimitée au moment jugé opportun.

Le Centre de services scolaire Marie-Victorin est le principal client du transporteur scolaire Autobus Longueuil inc. La Rive-Sud de Montréal, en particulier Longueuil, risque d'être complètement paralysée au niveau du transport scolaire si la grève est déclenchée.

Le syndicat réclame des salaires décents pour les travailleuses et travailleurs qui ont la charge de transporter des enfants entre leurs domiciles et des établissements scolaires. Le salaire actuel n'est pas représentatif de la hauteur de leurs responsabilités, sans compter les problèmes de circulation, de pannes, de remplissage de réservoirs de carburant et de discipline dans les autobus.

« Les salaires proposés par l'employeur sont franchement indécents si l'on considère la difficulté pour tous les transporteurs scolaires à recruter du personnel afin de seulement maintenir le service de transport scolaire qui est carrément menacé si on ne fait rien pour améliorer les conditions de travail de ces travailleuses et travailleurs, cette lutte ne se manifeste pas seulement chez Autobus Longueuil Inc. mais à la grandeur de la province » commente Jean-Yves Filion, représentant national pour Unifor Québec.

Rappelons que le gouvernement du Québec a versé une bonification importante aux transporteurs scolaires de l'ordre de 15 % à 30 % de leurs contrats pour pallier différents problèmes. « Cet argent est censé servir à donner des salaires décents aux salariées et salariés. Cependant, nous n'en voyons pas l'ombre d'un iota à la table de négociation. Il faut que cette situation cesse immédiatement et nous nous battrons jusqu'au bout pour avoir ce qui nous revient » s'indigne le représentant national.

Les chauffeurs d'autobus scolaires de la section locale 510 d'Unifor sont sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022 et regroupent environ 70 salariés syndiqués.

