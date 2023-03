Les chargés de cours de l'UQO ratifient l'accord de principe

GATINEAU, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Lors d'une Assemblée générale tenue simultanément à Gatineau, à Saint-Jérôme et à Montréal mardi soir, les personnes chargées de cours de l'UQO ont entériné à 79 % l'accord de principe survenu avec l'UQO le 1er mars dernier.

Rappelons que le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQO (SCCC-UQO-CSN) avait obtenu un mandat de grève générale illimitée le 28 février dernier à hauteur de 93 %.

« Ce vote de grève a assurément eu un rôle dans le dénouement de la négociation », a déclaré Marie-Josée Bourget, présidente du SCCC-UQO-CSN. « Cette nouvelle convention collective permettra de diminuer la précarité de nos membres. De plus, des gains ont été obtenus sur la recherche, la collégialité, l'attribution des cours, la reconnaissance des qualifications et l'autonomie professionnelle », a-t-elle poursuivi.

« Notre fédération tient à saluer la campagne de mobilisation des chargées et chargés de cours de l'UQO qui a permis de réaliser des avancées importantes. Le dénouement heureux de cette négociation rappelle à quel point, uni-es, nous pouvons obtenir des victoires qui auront une incidence sur les onze autres syndicats du regroupement université à travers le Québec », se réjouit Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement université.

La nouvelle convention collective d'une durée de quatre ans sera en vigueur jusqu'en décembre 2025.

À propos du SCCC-UQO-CSN

Le SCCC-UQO-CSN a été fondé en 1992 et compte environ 700 membres répartis à Gatineau et à Saint-Jérôme. Il est le syndicat le plus représentatif de l'Université du Québec en Outaouais.

À propos de la FNEEQ-CSN

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85 % des professeures et professeurs de cégep. Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 12 universités, 46 cégeps et 43 établissements privés. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

