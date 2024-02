Les chargé•es de cours de l'Université Laval en grève dès jeudi

QUÉBEC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Parce que la question salariale demeure objet de litige avec l'employeur, les membres du Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) n'auront d'autre choix que de déclencher la grève jeudi le 15 février, si aucune entente de principe n'est convenue entre les parties d'ici là. Ce moyen de pression ultime est conforme au mandat de dix jours de grève obtenu à 93 %, lors d'une assemblée syndicale à la participation historique, en novembre dernier. Les personnes chargées de cours sont des joueurs clés à l'Université et méritent reconnaissance, c'est-à-dire un salaire comparable à celui offert dans les autres universités du Québec et qui tient compte de l'inflation galopante des dernières années.

Depuis la mi-janvier, les négociations avec l'Université se sont accélérées, progressant à certains égards, particulièrement sur les enjeux normatifs. Cependant, l'impasse demeure quant aux clauses salariales.

« L'Université réalise des surplus actuellement et a la capacité de mieux payer celles et ceux qui, malgré leur statut précaire, sont responsables de plus de la moitié de l'enseignement, principalement au premier cycle. Elle a les moyens de donner leur juste part aux personnes chargées de cours », estime Louis Emond, président du SCCCUL-CSN, qui se désole du même souffle de l'impact d'une grève pour les étudiantes et les étudiants. Dans les faits, les chargé•es de cours de l'Université Laval doivent obtenir un rattrapage salarial afin d'atteindre une rémunération comparable à celle offerte dans les autres universités du Québec.

« Notre fédération constate que l'Université maintient dans la précarité ses piliers de l'enseignement alors que son succès dépend de leur dévouement auprès de la population étudiante. Le SCCCUL-CSN peut compter sur la solidarité de notre douzaine de syndicats universitaires affiliés représentant près de 11 000 personnes chargées de cours », rappelle Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement université.

« Depuis plus d'un an, le SCCCUL-CSN multiplie les approches pour tenter d'accélérer la négociation. C'est quand même déplorable qu'il faille en arriver au déclenchement de la grève pour espérer obtenir un salaire décent, alors que tout le monde dans la Capitale constate l'augmentation fulgurante du coût de la vie. L'Université Laval, l'un des moteurs économiques de notre région, devrait comprendre la réalité des chargé•es de cours », analyse François Proulx-Duperré, secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN).

Les personnes chargées de cours de l'Université Laval sont sans contrat de travail depuis décembre 2022.

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres). Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) regroupe quelque 240 syndicats et 45 000 membres dans les secteurs public et privé.

Fondé en 1987, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) représente 1700 membres, dont aucun ne bénéficie de la sécurité d'emploi.

