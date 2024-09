Les résultats du système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes du Canada révèlent que les changements climatiques d'origine humaine ont augmenté la probabilité des vagues de chaleur du mois d'août d'au moins 10 fois dans certains cas

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Des analyses effectuées au moyen du système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes d'Environnement et Changement climatique Canada révèlent que, dans tous les cas, les changements climatiques d'origine humaine ont augmenté la probabilité des vagues de chaleur du mois d'août 2024 et d'au moins 10 fois dans certains cas.

Ce système utilise des modèles climatiques pour comparer le climat d'aujourd'hui à celui de la période préindustrielle pour expliquer dans quelle mesure les changements climatiques d'origine humaine ont influé sur la probabilité de chaque vague de chaleur.

Dans trois cas, les changements climatiques d'origine humaine ont rendu considérablement plus probables ces vagues de chaleur. Cela signifie que l'influence humaine sur le climat a rendu les phénomènes suivants au moins dix fois plus probables.

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) (du 6 au 10 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 26,5 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 13,0 °C

Kitikmeot (Nunavut) (du 7 au 12 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 25,0 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 12,4 °C

Kivalliq (Nunavut) (du 8 au 14 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 27,1 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 12,2 °C

Dans sept cas, les changements climatiques d'origine humaine ont rendu ces vagues de chaleur beaucoup plus probables. Cela signifie que l'influence humaine sur le climat a rendu les phénomènes suivants au moins de deux à dix fois plus probables.

Canada atlantique (du 24 au 27 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 23,9 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 6,7 °C

Est de l'Ontario (du 31 juillet au 2 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 29,2 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 5,8 °C

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) (du 8 au 13 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 26,9 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 9,2 °C

Nord de la Colombie-Britannique (du 7 au 11 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 23,6 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 7,0 °C

Nord du Québec (du 13 au 16 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 23,6 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 7,8 °C

Sud du Québec (du 27 juillet au 3 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 28,3 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 7,6 °C

Yukon (du 5 au 9 août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 24,1 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 8,9 °C

Enfin, les changements climatiques d'origine humaine ont rendu les vagues de chaleur suivantes plus probables. Cela signifie que l'influence humaine sur le climat a rendu les phénomènes suivants au moins d'une à deux fois plus probables.

Manitoba (du 30 juillet au 1er août)

Température de pointe quotidienne au cours de la vague de chaleur : 28,3 °C

Degrés au-dessus du maximum quotidien normal* : 6,4 °C

*Le maximum quotidien normal est une moyenne de toutes les températures maximales quotidiennes moyennes d'une région entre 1991 et 2020 sur une période d'un mois autour du phénomène.

Les vagues de chaleur prolongées sont l'un des principaux facteurs à l'origine de l'intensification des feux de forêt au Canada. Les feux de forêt de 2023 au pays ont brûlé près de 15 millions d'hectares de forêt et ont coûté aux Canadiens des dizaines de milliards de dollars de dommages1. Il est important de comprendre comment l'influence humaine sur le climat a augmenté la probabilité d'une vague de chaleur particulière peu de temps après qu'elle a eu lieu. Cette compréhension permet d'éclairer les stratégies d'adaptation et les efforts d'intervention dans le contexte de l'évolution du climat, alors que la vague de chaleur et ses répercussions sont encore fraîches à l'esprit.

Nous invitons la population à surveiller régulièrement les prévisions météorologiques, à prendre au sérieux toutes les alertes météorologiques et à se préparer aux aléas météorologiques en élaborant un plan d'urgence ou en adaptant leurs déplacements. Les Canadiens peuvent télécharger l'application MétéoCAN afin de recevoir des notifications d'alertes météorologiques directement sur leurs appareils mobiles. Les alertes météorologiques aident les Canadiens à se préparer aux phénomènes météorologiques violents, à sauver des vies et à réduire les répercussions sur les biens et les moyens de subsistance.

Faits en bref

Le système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes est actuellement en phase pilote. Dans cette phase, le système analyse uniquement les vagues de chaleur. Des travaux sont en cours pour étendre ce système à l'analyse des épisodes de froid extrême et des précipitations extrêmes.

Alors que la planète continue à se réchauffer, nous constatons des changements dans la force et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Les activités humaines, qui sont notamment à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre, provoquent davantage d'épisodes de chaleur extrême, ce qui peut entraîner des feux de forêt et des sécheresses; une diminution des épisodes de froid extrême; des saisons de couverture de neige et de glace plus courtes; l'amincissement des glaciers; et le dégel du pergélisol.

Environnement et Changement climatique Canada est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays et s'engage à fournir des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des avertissements de temps violent, à la population canadienne.

est la source officielle de renseignements météorologiques et d'avertissements de temps violent du pays et s'engage à fournir des renseignements météorologiques précis et opportuns, y compris des avertissements de temps violent, à la population canadienne. Les plus récentes prévisions et les derniers avertissements de temps violent se trouvent sur le site Web Météo d'Environnement et Changement climatique Canada , l'application MétéoCAN (destinée aux appareils Android et iOS), Radio-Météo et le service téléphonique Bonjour Météo (1-833-586-3836).

