Les changements au Code de construction et les inspections au cœur de la Tournée GCR 2025

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Garantie de construction est fière de lancer aujourd'hui la tenue de la 6e édition de la Tournée GCR. Débutant aujourd'hui à Gatineau, la Tournée GCR 2025 se tiendra du 10 au 29 septembre prochains et permettra à GCR de rencontrer les entrepreneurs et les professionnels de l'industrie de la construction résidentielle. Les changements au Code de construction et ce qui sera surveillé en inspection par GCR seront au cœur de cette édition. Environ 600 intervenants de l'industrie de la construction résidentielle sont attendus à l'événement qui se tiendra dans huit villes, soit Gatineau, Laval, Saguenay, Québec, Rimouski, Trois-Rivières, Boucherville et Sherbrooke.

« Pour cette édition, les changements au Code de construction seront au cœur de l'événement. Pourquoi? Parce que plusieurs changements concernent la construction neuve : il faudra donc s'assurer que les entrepreneurs connaissent les nouvelles exigences et puissent les appliquer dans leurs projets, tout en leur rappelant ce que nous surveillerons plus étroitement lors de nos inspections. Nous leur offrirons également des ateliers techniques afin de leur présenter les éléments qui reviennent souvent en réclamation chez GCR et comment prévenir les problématiques qui en découlent. Tout cela dans une optique afin de les aider à encore mieux construire, à diminuer le nombre de dossiers de réclamation et ainsi à assurer une tranquillité d'esprit à leurs clients, les acheteurs d'une habitation neuve », déclare Jean-Pascal Labrosse, président-directeur général de GCR.

Rappelons que le Programme d'inspection 2025-2029 prévoit que les habitations neuves assujetties au plan de garantie obligatoire seront désormais inspectées 3 fois par GCR, dont une fois obligatoirement avant la fermeture des murs afin de vérifier un maximum d'éléments. L'augmentation des inspections par GCR se fera graduellement jusqu'au début 2029. Pour plus de détails sur le Programme d'inspection 2025-2029.

Comme dans les éditions précédentes, les participants pourront également rencontrer les dirigeants et les experts de GCR afin d'échanger avec eux sur leur réalité et leurs préoccupations.

Voici les ateliers offerts :

Des changements au Code de construction : Le nouveau Code de construction est entré en vigueur le 17 avril 2025 avec une période transitoire de 18 mois. Dans cet atelier, GCR abordera les principaux changements du Code qui concernent les habitations neuves assujetties au plan de garantie obligatoire. Elle expliquera ce que les entrepreneurs devront accomplir concrètement pour respecter les exigences et aussi ce qu'elle surveillera lors de ses inspections.

Le nouveau Code de construction est entré en vigueur le 17 avril 2025 avec une période transitoire de 18 mois. Dans cet atelier, GCR abordera les principaux changements du Code qui concernent les habitations neuves assujetties au plan de garantie obligatoire. Elle expliquera ce que les entrepreneurs devront accomplir concrètement pour respecter les exigences et aussi ce qu'elle surveillera lors de ses inspections. Point reconnu ou non en réclamation? : GCR présentera dans cet atelier des situations qu'elle a dû gérer en réclamation. Des décisions qui ont été rendues par GCR et qui pour certaines ont été portées en arbitrage par le consommateur ou l'entrepreneur seront analysées. Cet atelier vise à accentuer la connaissance et la compréhension des fondements du plan de garantie en démontrant les distinctions entre la malfaçon apparente versus la malfaçon non-apparente, le vice caché et le vice de conception, de construction ou de réalisation et des vices de sol.

GCR présentera dans cet atelier des situations qu'elle a dû gérer en réclamation. Des décisions qui ont été rendues par GCR et qui pour certaines ont été portées en arbitrage par le consommateur ou l'entrepreneur seront analysées. Cet atelier vise à accentuer la connaissance et la compréhension des fondements du plan de garantie en démontrant les distinctions entre la malfaçon apparente versus la malfaçon non-apparente, le vice caché et le vice de conception, de construction ou de réalisation et des vices de sol. Des pratiques concrètes pour réduire des réclamations souvent vues par GCR : Depuis plusieurs années, GCR recueille des statistiques probantes sur les réclamations les plus souvent reconnues. Afin d'aider les entrepreneurs à mieux les prévenir, elle en fera un survol en se basant sur des cas vécus. De plus, GCR présentera de nouvelles pratiques d'excellence qui pourraient diminuer les probabilités que des désordres soient présents une fois la construction terminée.

La Tournée GCR 2025 reconnue comme formation continue par la RBQ

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a reconnu la Tournée GCR 2025 en tant que formation spécifique pour les répondants en exécution de travaux de construction détenant une licence pour les sous-catégories suivantes :

1.1.1 - Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe I

1.1.2 - Entrepreneur en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie, classe II

La durée de la formation offerte à la Tournée GCR 2025 est de 3 heures et le nombre d'heures qui seront reconnues aux répondants est de 3.

Remise de distinctions

Dans chaque ville visitée par la Tournée GCR, des distinctions seront remises à des entrepreneurs qui se sont démarqués en 2024. GCR juge en effet important de souligner le travail des entrepreneurs qui ont un bon dossier technique et financier ainsi qu'une bonne gestion des dossiers de réclamation. Un peu plus de 150 entrepreneurs seront reconnus lors de la Tournée.

Un gros merci aux partenaires de la Tournée

GCR est fière d'avoir pu compter sur l'appui de plusieurs partenaires pour la Tournée GCR 2024. Elle remercie ses deux partenaires principaux : la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et la Commission de la construction du Québec (CCQ). Elle tient également à remercier ses partenaires réguliers, soit la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Desjardins ainsi que l'Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ).

Les huit villes visitées

Pour les représentants des médias souhaitant assister à la Tournée GCR, veuillez svp confirmer votre présence à [email protected] ou au 438 837-4687. Voici les dates et les villes visitées au cours de la Tournée GCR 2025 :

Gatineau

Date : Mercredi 10 septembre 2025

Heure : 13 h (début de l'événement), 16 h 30 (Cocktail de réseautage et remise de distinctions)

Lieu : Hilton Lac-Leamy (côté Casino)

3, boulevard du Casino

Gatineau (Québec) J8Y 6X4





Date : Jeudi 11 septembre 2025

Heure : 13 h (début de l'événement), 16 h 30 (Cocktail de réseautage et remise de distinctions)

Lieu : Centre de congrès Palace

1717, boulevard Le Corbusier

Laval (Québec) H7S 2K7





Date : Lundi 15 septembre 2025

Heure : 13 h (début de l'événement), 16 h 30 (Cocktail de réseautage et remise de distinctions)

Lieu : Centre des congrès du Delta Saguenay

2675, boulevard du Royaume

Jonquière (Québec) G7S 5B8





Date : Mardi 16 septembre 2025

Heure : 13 h (début de l'événement), 16 h 30 (Cocktail de réseautage et remise de distinctions)

Lieu : Hôtel Plaza Québec

3031, boulevard Laurier

Québec (Québec) G1V 2M2





Date : Mercredi 17 septembre 2025

Heure : 8 h (début de l'événement), 12 h 30 (Cocktail de réseautage et remise de distinctions)

Lieu : Hôtel Rimouski

225, boulevard René Lepage Est

Rimouski (Québec) G5L 0B4





Date : Lundi 22 septembre 2025

Heure : 13 h (début de l'événement), 16 h 30 (Cocktail de réseautage et remise de distinctions)

Lieu : Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs (CECi) du Delta Trois-Rivières

1634, rue Notre-Dame Centre

Trois-Rivières (Québec) G9A 6B2





Date : Mardi 23 septembre 2025

Heure : 13 h (début de l'événement), 16 h 30 (Cocktail de réseautage et remise de distinctions)

Lieu : Centre des congrès de l'Hôtel Mortagne

1228, rue Nobel

Boucherville (Québec) J4B 5H1





Date : Lundi 29 septembre 2025

Heure : 13 h (début de l'événement), 16 h 30 (Cocktail de réseautage et remise de distinctions)

Lieu : Centre des congrès du Delta Sherbrooke

2685, rue King Ouest

Sherbrooke (Québec) J1L 1C1

Pour plus de détails sur la Tournée GCR 2025

À propos de Garantie de construction résidentielle

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

SOURCE Garantie de construction résidentielle (GCR)

Renseignements : Jean-Sébastien Lapointe, Conseiller principal, Communications et Affaires publiques, Cellulaire : 438 837-4687, [email protected]