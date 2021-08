L'entreprise se joint aux grandes sociétés mondiales afin de fixer un agenda climatique agressif.

DENVER, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - Vantage Data Centers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise atteindra un objectif de zéro émission nette de carbone à l'échelle mondiale d'ici 2030. Cette étape importante s'inscrit dans les efforts menés de longue date par l'entreprise afin d'accroître son efficacité énergétique et de réduire l'empreinte environnementale de ses centres de données hyperscale à travers le monde.

Avec cet engagement, Vantage va non seulement œuvrer activement à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, mais va également investir dans des technologies et des projets de captation du carbone. L'objectif de Vantage vise spécifiquement les réductions des émissions que l'entreprise contrôle directement, y compris celles de Portée 1 et 2, ainsi que les réductions qu'elle peut guider ou influencer à travers sa chaîne d'approvisionnement. Vantage se fixe également des objectifs provisoires de réduction qui sont conformes à la méthodologie de la Science Based Target Initiative (SBTi), qui définit et promeut la réduction des émissions conformément à la science du climat.

« En tant que grands consommateurs d'énergie et de foncier, les opérateurs de centres de données ont, dans la mesure du possible, une responsabilité indéniable dans la réduction agressive des émissions et dans l'atténuation de leur empreinte environnementale dans la mesure du possible. C'est pourquoi nous avons fixé notre objectif à zéro émission nette plutôt qu'à un bilan carbone neutre », explique Justin Thomas, directeur technique de Vantage Data Centers. « Notre objectif est d'être un leader en matière de durabilité, nous nous fixons donc des objectifs de réduction qui touchent l'ensemble de notre activité. »

Vantage continuera à prioriser les partenariats et les projets ayant un bénéfice direct pour l'environnement et pour les communautés auprès desquelles l'entreprise opère. Afin d'atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone, Vantage se concentrera sur quatre domaines clés :

Réduction des émissions : Vantage investit dans des technologies qui réduisent les émissions, en misant sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions des générateurs. En outre, l'entreprise travaillera à l'élaboration de processus et de partenariats visant à réduire les émissions de Portée 3 qui échappent à son contrôle, telles que les émissions associées aux charges informatiques et au processus de refroidissement de ses clients, et à plusieurs autres aspects de sa chaîne d'approvisionnement.

: Vantage investit dans des technologies qui réduisent les émissions, en misant sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions des générateurs. En outre, l'entreprise travaillera à l'élaboration de processus et de partenariats visant à réduire les émissions de Portée 3 qui échappent à son contrôle, telles que les émissions associées aux charges informatiques et au processus de refroidissement de ses clients, et à plusieurs autres aspects de sa chaîne d'approvisionnement. Énergie renouvelable : Vantage a déjà adopté une approche proactive en concevant des campus de centres de données hautement performants avec une efficacité énergétique à la fine pointe de l'industrie. Plus récemment, l'entreprise a annoncé qu'elle offrait désormais des options d'énergie renouvelable à ses clients dans tous ses campus à travers le monde. De plus, Vantage travaille activement avec les fournisseurs d'énergie, les clients et les groupes industriels, comme la Renewable Energy Buyers Alliance (REBA), afin de promouvoir et d'investir dans des sources d'énergie renouvelables supplémentaires à l'échelle mondiale.

: Vantage a déjà adopté une approche proactive en concevant des campus de centres de données hautement performants avec une efficacité énergétique à la fine pointe de l'industrie. Plus récemment, l'entreprise a annoncé qu'elle offrait désormais des options d'énergie renouvelable à ses clients dans tous ses campus à travers le monde. De plus, Vantage travaille activement avec les fournisseurs d'énergie, les clients et les groupes industriels, comme la Renewable Energy Buyers Alliance (REBA), afin de promouvoir et d'investir dans des sources d'énergie renouvelables supplémentaires à l'échelle mondiale. Chaîne d'approvisionnement : Vantage travaille en étroite collaboration avec ses vendeurs et ses fournisseurs pour décarboner sa chaîne d'approvisionnement.

: Vantage travaille en étroite collaboration avec ses vendeurs et ses fournisseurs pour décarboner sa chaîne d'approvisionnement. Compensation des émissions de carbone : Vantage achètera des compensations uniquement pour les domaines où les émissions sont inévitables. Ces compensations serviront à financer des projets de captation du carbone et des investissements dans les communautés où l'entreprise exploite ses centres de données.

« Vantage adopte une approche prospective de la décarbonation en investissant dans l'équipe, la technologie et les processus nécessaires à la réduction active de notre empreinte carbone à travers la conception, la construction et l'exploitation de nos campus de centres de données », a déclaré Amanda Sutton, directrice principale du développement durable de Vantage Data Centers. « Notre stratégie globale comprend tout, de l'utilisation d'énergies renouvelables à la conservation de l'eau, en passant par la réduction des déchets et le recyclage. Nous nous engageons fermement en faveur de la durabilité tout en développant rapidement nos activités à l'échelle mondiale afin de soutenir les innovations technologiques de nos clients aujourd'hui et demain. »

Les objectifs et les activités de Vantage en matière de durabilité environnementale s'alignent sur ceux de ses clients hyperscale, infonuagiques, ainsi que sur ceux de ses investisseurs, tels que DigitalBridge, qui ont pris des engagements similaires dans leurs entreprises respectives.

« Nous considérons la mise en œuvre de Net Zero 2030 comme un impératif à la fois commercial et éthique pour notre entreprise et pour toutes les sociétés de notre portefeuille », a déclaré Marc Ganzi, directeur général de DigitalBridge. « Nous sommes fiers que Vantage prenne les devants et s'engage dans cette initiative audacieuse. »

Pour plus d'informations sur les engagements de Vantage en matière de durabilité, veuillez consulter le site www.vantage-dc.com/features/sustainability.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs d'infonuagique et de grandes entreprises parmi les plus connus au monde. Opérant sur six marchés en Amérique du Nord et six marchés en Europe, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante afin d'offrir des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles pouvant évoluer aussi rapidement que le marché le demande.

Pour plus d'informations, visitez le site www.vantage-dc.com.

