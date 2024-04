Les cent ans de Guy Rocher - HÉRITAGE ET VISION D'UN GRAND BÂTISSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - C'est avec émotion et dans un esprit festif que la Fédération des cégeps et l'Université du Québec ont célébré le centenaire de Guy Rocher, dans le cadre du colloque Les cent ans de Guy Rocher, héritage et vision de l'enseignement supérieur. Quelque 150 participantes et participants du réseau collégial et de l'Université du Québec, partenaires, dignitaires et amis ont assisté à l'événement proposé également en webdiffusion. Une occasion importante de souligner les contributions majeures de ce grand bâtisseur de notre société et de notre système d'éducation. Dans le contexte d'une conversation avec son biographe, Pierre Duchesne, Guy Rocher a pu livrer avec l'éloquence et la justesse du propos qu'on lui connaît un vibrant plaidoyer en faveur de la démocratisation de l'enseignement supérieur, en plus de rappeler que les initiatives en ce sens doivent se poursuivre.

Alexandre Cloutier et Bernard Tremblay, respectivement président de l'Université du Québec et président-directeur général de la Fédération des cégeps, ont pris la parole pour donner le coup d'envoi des activités. « Je me sens privilégié d'être ici avec un monument de l'histoire moderne du Québec, de pouvoir célébrer ce grand homme qu'est Guy Rocher, mais également, son œuvre, son engagement et sa contribution inestimable à la société québécoise. En tant que membre de la commission Parent, il a su, avec ses collègues, jeter les bases du réseau collégial public et de l'Université du Québec. Son message nous rappelle toutefois que le travail n'est pas terminé. Il faut relancer ce vaste chantier collectif de l'éducation pour assurer la démocratisation et l'accessibilité de l'enseignement supérieur souhaitées lors de la Révolution tranquille », a indiqué Bernard Tremblay.

« Le réseau collégial et l'Université du Québec sont tous deux nés dans une volonté forte des gouvernements en place de miser sur l'enseignement supérieur comme un levier puissant au service du développement social, culturel et économique de notre vaste territoire. Chaque Québécois et Québécoise mérite de pouvoir vivre ses rêves et ses ambitions, peu importe son statut social, son parcours familial ou son lieu de résidence. Portée par l'idéal de M. Rocher en matière d'enseignement supérieur et désirant honorer la vision de cet intellectuel d'envergure, l'Université du Québec entend plus que jamais être un véhicule permettant au plus grand nombre de poursuivre des études universitaires en français », a complété Alexandre Cloutier.

Une conférence et deux panels de discussion

Pour donner le ton à la journée, Yves Gingras, professeur à l'Université du Québec à Montréal, auteur, conférencier, chroniqueur et chercheur, a présenté une conférence éloquente sur l'histoire et les fondements de l'Université du Québec et des cégeps.

Pour poursuivre, Stéphanie Demers, doyenne des études à l'Université du Québec en Outaouais et Michaël Gaudreault, enseignant-chercheur en statistiques chez ÉCOBES, ont proposé une éclairante conversation sur l'accessibilité et la valorisation de l'enseignement supérieur.

Cette demi-journée s'est révélée une occasion parfaite pour examiner de manière prospective les idées qui ouvriront la voie à un avenir prometteur pour l'enseignement supérieur au Québec. André Gobeil et Caroline Roy, respectivement directeur du Cégep de Chicoutimi et directrice générale du Collège Rosemont, Murielle Laberge et Stéphane Pallage, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais et recteur de l'Université du Québec à Montréal, se sont penchés avec acuité sur l'évolution des cégeps et de l'Université du Québec en plus d'explorer collectivement les enjeux auxquels les deux réseaux devront faire face dans les prochaines années.

En fin d'après-midi, d'autres invités des sphères politiques, médiatiques et culturelles québécoises se sont ajoutés pour prendre part à une rencontre avec Guy Rocher animée par son biographe, Pierre Duchesne, donnant lieu à des échanges inspirants, où s'entremêlaient histoire, avenir et vision.

Comme point culminant, Boucar Diouf, biologiste, auteur, animateur scientifique, conteur et humoriste populaire, a gracieusement accepté de rendre hommage à Guy Rocher. Un moment fort qui s'est révélé en parfaite adéquation avec le caractère historique de cet événement marquant.

Nous tenons à remercier le ministère de l'Enseignement supérieur pour la subvention qui a rendu cet événement possible. Ce précieux soutien a contribué au succès de ce colloque.

Faits saillants | centenaire de Guy Rocher

Conférence sur l'histoire et les fondements des cégeps et de l'Université du Québec

Panel sur l'accessibilité de l'enseignement supérieur

Panel sur l'avenir de l'enseignement supérieur

Cocktail et entrevue de Guy Rocher

Hommage de Boucar Diouf

À propos de la Fédération des cégeps

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

À propos de l'Université du Québec

Nous sommes l'Université du Québec. Ensemble, nous formons la plus grande université francophone des Amériques. Accessible et innovant, notre réseau d'universités bâtit la société de demain. Par la formation, la recherche et la création, nous transformons les vies et le monde. Sur tout le territoire du Québec, nous sommes un partenaire privilégié des collectivités et des Premiers Peuples. https://reseau.uquebec.ca/fr

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Sources : Renseignements pour la Fédération des cégeps, Louis St-Jean, Conseiller en communication | relations de presse, 438 600-8335; cellulaire : 438 365-7787; Renseignements pour l'Université du Québec, Bruno-Pierre Cyr, Directeur des communications, [email protected], 418 928-5935