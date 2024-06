LES CÉGEPS : UNE SOLUTION POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps est fière d'annoncer aujourd'hui l'engagement résolu du réseau collégial public dans la transition énergétique du Québec. En effet, plusieurs cégeps unissent leurs forces pour offrir une gamme de programmes de formation continue afin de répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre spécialisée dans la transition énergétique, notamment pour le secteur de la filière batterie. Se distinguant par leur caractère technique et pratique, ces programmes mènent à des attestations d'études collégiales (AEC) reconnues par l'industrie et le ministère de l'Enseignement supérieur.

« Les cégeps jouent un rôle crucial dans la formation de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour relever les défis de la transition énergétique du Québec. Ces programmes de formation continue sont non seulement une réponse concrète aux enjeux technologiques et environnementaux d'aujourd'hui et de demain, mais ils contribuent à renforcer l'expertise québécoise dans les énergies renouvelables et à soutenir le développement économique partout sur le territoire », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay.

Un réseau fort de sa collaboration

En mai dernier, les directions générales des 48 cégeps ont adopté à l'unanimité des principes de collaboration dans le secteur de la transition énergétique, s'engageant ainsi à offrir une réponse collective et agile aux besoins de formation des entreprises ainsi que des formations qualifiantes et transférables aux travailleuses et travailleurs pour une employabilité à long terme. L'adhésion à ces principes confirme le rôle crucial du réseau collégial public dans l'écosystème de formation continue ainsi que sa capacité à soutenir le développement des compétences techniques nécessaires dans le secteur de la transition énergétique sur l'ensemble du territoire québécois. Un groupe rassemblant 24 cégeps s'est d'ailleurs déjà constitué pour échanger et se concerter afin d'appuyer la nouvelle filière batterie du Québec en contribuant au développement de compétences et à la requalification des travailleuses et des travailleurs.

Des formations vertes et innovantes

Au cœur de la transition énergétique, les cégeps proposent ainsi des formations innovantes qui répondent aux exigences des industries de pointe. Par exemple, des programmes de formation menant à des attestations d'études collégiales (AEC) en procédés industriels, génie électrique, génie mécanique ou génie chimique permettront le développement des compétences des travailleuses et travailleurs de la nouvelle filière batterie. Ces formations sont actuellement offertes dans les cégeps un peu partout sur le territoire du Québec et on peut d'ores et déjà les consulter sur la page lecegep.ca/fr/transition-energetique, laquelle sera enrichie progressivement pour refléter les innovations et les besoins émergents. C'est une invitation ouverte à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent contribuer activement à un avenir plus durable et vert, en acquérant des compétences qui seront au cœur des métiers de demain.

Des mesures incitatives demandées

Par ailleurs, les cégeps appellent le gouvernement québécois à mettre en place des mesures incitatives destinées aux individus qui souhaitent s'inscrire à des programmes de formation menant à des attestations d'études collégiales (AEC) dans le domaine de la transition énergétique, notamment pour la filière batterie. Ces mesures pourraient inclure des bourses d'études ou encore un soutien aux revenus des travailleurs et des travailleuses qui décident de faire le saut pour se requalifier ou rehausser leurs compétences. L'objectif est de réduire les barrières financières et d'accroître l'accessibilité à ces formations essentielles, qui sont cruciales pour le développement de l'économie verte au Québec.

