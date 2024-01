LES CÉGEPS DE QUÉBEC ET DE LÉVIS OUVRENT LEURS PORTES!

QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Les quatre cégeps de la grande région de Québec unissent leurs voix pour annoncer la tenue de leurs prochaines portes ouvertes hivernales les 29, 30 et 31 janvier 2024. À quelques semaines du 1er mars, date limite pour déposer une demande d'admission au 1er tour, ces événements d'information scolaire sont d'autant plus importants pour les futurs cégépiens et cégépiennes ainsi que leur famille.

Les portes ouvertes sont l'opportunité de mieux connaître les nombreux programmes d'études préuniversitaires et techniques des cégeps de Lévis, de Sainte-Foy, Garneau et Limoilou puis de s'orienter avant de faire un choix de programme et de cégep. C'est une occasion privilégiée pour les futurs étudiants et étudiantes, ainsi que leurs parents, de rencontrer le personnel enseignant, de même que les cégépiens et cégépiennes actuels. Les portes ouvertes permettent également de discuter avec les personnes-ressources des nombreux services qui sont offerts et des équipes de la vie étudiante et sportive. À cette occasion, les visiteurs et visiteuses auront en plus la chance de découvrir sur place les installations de chacun des établissements.

Tous les détails sur les portes ouvertes sont disponibles sur les sites Web des cégeps.

Cégep de Sainte-Foy

Lundi 29 janvier, 18 h 30 à 20 h 30

csfoy.ca

Cégep Garneau

Mardi 30 janvier, 18 h 30 à 21 h

cegepgarneau.ca

Cégep de Lévis

Mercredi 31 janvier, 17 h 30 à 20 h 30

cegeplevis.ca

Cégep Limoilou

Mercredi 31 janvier, 18 h à 20 h 30

cegeplimoilou.ca

Les cégeps de Québec et de Lévis, ce sont 4 cégeps, 145 profils de formation et 27 000 étudiants et étudiantes. Avec des domaines de formation qui leur sont propres et d'autres qu'ils ont en commun, ces établissements œuvrent conjointement à former la relève et à répondre aux besoins du marché du travail de la grande région de Québec.

SOURCE Cégep Limoilou

Renseignements: SOURCES : Cégep Garneau, Catherine Rioux 581 888-2199; Cégep de Lévis, Aurélie Gagnon, 418 833-5110, poste 3110; Cégep Limoilou, Josyka Levesque, 418 520-4300; Cégep de Sainte-Foy, Maude Bégin-Robitaille, 418 520-2605