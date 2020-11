Les cartes de hockey Tim Hortons® sont de retour à compter de jeudi!

Cette année, la collection comporte 270 cartes, et la toute première carte est à l'effigie de Tim Horton. Les autres produits vedettes de la collection 2020-2021 incluent :

Des cartes autographiées par Adam Lowry , Brady Tkachuk , Cale Makar , Danton Heinen, Filip Zadina , Jimmy Vesey , Mark Scheifele , Max Pacioretty , Micheal Ferland , Nicolas Petan , Noah Hanifin , Phillip Danault , Quinn Hughes , Ryan Poehling ou Tanner Pearson .

, , , Danton Heinen, , , , , , , , , , ou . Des cartes présentant une partie d'un vrai chandail porté sur la glace par Auston Matthews , Alex Ovechkin , Artemi Panarin, Brad Marchand , Brady Tkachuk , Connor Hellebuyck , Connor McDavid , Carey Price , David Pastrnak , Elias Pettersson , Jack Eichel , Johnny Gaudreau , Leon Draisaitl, Mitch Marner , Mark Scheifele , Ryan O'Reilly , Sidney Crosby ou Steven Stamkos .

, , Artemi Panarin, , , , , , , , , , Leon Draisaitl, , , , ou . Des cartes présentant une partie d'un vrai chandail porté sur la glace et autographié par Brady Tkachuk , Carey Price , Elias Pettersson , Leon Draisaitl, Mitch Marner ou Sean Monahan .

, , , Leon Draisaitl, ou . Une des 100 cartes Timbits d'édition limitée autographiées par Brayden Point , gagnant de la Coupe StanleyMC, en tant que jeune joueur de hockey de neuf ans.

Les invités peuvent également conserver toutes leurs cartes de hockey Tim Hortons dans un album du collectionneur spécialement conçu pour l'occasion, offert au prix de 16,99 $.

Nouveauté : le concours Collectionnez pour gagner intégré à l'appli Tim Hortons

Les membres inscrits à FidéliTim peuvent participer au programme Collectionnez pour gagner sur l'appli Tim Hortons et courir la chance de gagner des prix pour chaque achat admissible d'un paquet de cartes. Les prix comprennent une boisson chaude gratuite, des cartes Tim d'une valeur de 50 $, des abonnements à NHL LIVETM, du café gratuit pendant un an, un voyage pour deux personnes à la finale de la Coupe StanleyMC 2021, ainsi qu'un voyage VIP pour deux personnes pour assister à un match de la LNH et rencontrer Sidney Crosby (pour en savoir plus sur les prix, consultez les règlements officiels).

Pour participer au concours, les invités doivent être des membres FidéliTim inscrits et numériser leur carte FidéliTim physique ou sur l'appli à l'achat d'un paquet de cartes. Les participants recevront un paquet numérique via l'appli Tim Hortons pour chaque paquet de cartes acheté. Les paquets numériques renferment une participation au concours pour courir la chance de gagner des prix. Le concours Collectionnez pour gagner débute ce jeudi et se termine le 31 décembre. Pour consulter tous les détails et la foire aux questions du concours Collectionnez pour gagner, visitez le www.timhortons.ca/collectionnez-pour-gagner.

Vous n'êtes pas un membre FidéliTim inscrit? Pas de problème! Les invités ayant une carte FidéliTim non associée peuvent tout de même obtenir un paquet numérique pour chaque achat admissible de cartes de hockey. Lorsqu'un invité devient un membre inscrit à FidéliTim et qu'il associe sa carte à un compte numérique (en téléchargeant l'appli Tim Hortons ou en visitant le www.timhortons.ca/inscrivez-vous), les paquets numériques obtenus s'afficheront dans son compte!

« Nous sommes ravis que la saison des cartes de collection de la LNHMD Tim Hortons soit à nos portes, et nous sommes impatients que les collectionneurs et les amateurs de hockey découvrent la collection de cette année », a commenté Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Nous savons que les amateurs de hockey ont hâte au retour de la LNHMD. Nos cartes de collection leur permettent d'en apprendre davantage sur leurs joueurs préférés, et elles créent de l'engouement pour la nouvelle saison. »

* Taxes en sus. Un paquet de cartes de hockey sera offert au prix réduit de 1 $ pour chaque achat de boisson (sauf les doses d'espresso et les produits Coca-Cola). À l'achat d'une boisson, un paquet de cartes de hockey sera vendu à prix réduit. À l'achat de deux boissons, deux paquets de cartes de hockey peuvent être vendus à prix réduit. À l'achat d'une boisson et de quatre paquets de cartes de hockey, un seul paquet est vendu à prix réduit.

À propos de TIM HORTONS®

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

NHL, l'emblème NHL, LNH, l'emblème LNH, la marque sous forme de mots « Stanley Cup » et le dessin de la Coupe Stanley sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. NHL LIVE est une marque de commerce de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. © LNH 2020. Tous droits réservés.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]