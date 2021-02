L'étude de l'Institut de cardiologie de Montréal évaluera la capacité de l'hespéridine, l'ingrédient médicinal des capsules d'Hesperco MC , à réduire la sévérité des symptômes et la nécessité d'hospitalisation chez les patients atteints du COVID-19



L'hespéridine interfère / empêche 2 principales protéines du SARS-CoV-2 nécessaires à l'entrée et à l'infection des cellules, suggérant que l'hespéridine peut perturber le taux de reproduction du virus et permettre au sujets infectés de bâtir une immunité naturelle



Le profil d'innocuité de l'hespéridine et l'activité immuno-modulatoire en font une molécule des plus prometteuses pour intervenir à différentes étapes de l'infection au COVID-19



Les capsules d'HespercoMC contiennent 500mg d'hespéridine concentrée de haute pureté

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Valeo Pharma Inc. (CSE: VPH) (OTCQB: VPHIF) (FSE: VP2) (« Valeo »), une société pharmaceutique canadienne et son partenaire de développement pour HespercoMC, Ingenew Pharma Inc. (« Ingenew »), sont fiers d'annoncer que les capsules d'HespercoMC, déjà approuvés par Santé Canada pour support immunitaire seront au cœur d'une étude clinique de l'Institut de cardiologie de Montréal (« ICM ») : « L'étude Hespéridine sur le coronavirus ».

L'étude de l'ICM évaluera l'effet de l'hespéridine sur les symptômes du COVID-19 et sa capacité à diminuer la sévérité de la maladie et le besoin d'hospitalisation chez les patients atteints du COVID-19. L'étude aléatoire, à double-insu, controllée contre placebo recrutera 216 patients COVID-19 confirmés et démontrant des symptômes.

« Les propriétés de soutien du système immunitaire de l'hespéridine, l'ingrédient médicinal contenu dans les capsules d'Hesperco, et son efficacité contre les autres souches de coronavirus sont bien documentées dans la littérature scientifique. Nous sommes extrêmement fiers de contribuer à la guerre contre le virus du COVID-19 avec le prestigieux ICM et notre partenaire de développement Ingenew », a dit Steve Saviuk, Chef de la direction de Valeo Pharma. « Notre implication dans cette étude s'inscrit bien avec notre vision de bâtir une société pharmaceutique canadienne phare et notre engagement constant de procurer aux professionnels de la santé canadiens et aux patients des solutions innovatrices afin d'améliorer la qualité de vie ».

Commentant l'étude Hespéridine sur le coronavirus de l'Institut de cardiologie de Montréal, Pierre Laurin, Président et Chef de la direction d'Ingenew a dit : « nous sommes heureux de voir que les scientifiques de l'ICM sont d'accord avec nos constatations scientifiques ».

Les scientifiques d'Ingenew ont fait une revue et une analyse exhaustive de la littérature scientifique révélant que l'hespéridine était une des seules entités chimiques parmi des centaines ayant été examinées à interférer / empêcher 2 principales protéines nécessaires à l'infection des cellules, suggérant que l'hespéridine pourrait entraver le taux de reproduction du virus.

M. Laurin a ajouté : « Bien que l'on puisse retrouver l'hespéridine en plus faible concentration dans les agrumes ou dans certains produits de santé naturels, une concentration beaucoup plus élevée en hespéridine, telle que retrouvée dans HespercoMC, est nécessaire pour pouvoir atteindre certains avantages thérapeutiques ».

« Avec son activité anti-inflamatoire et antioxydante bien documentée, l'hespéridine pourrait aussi fournir une protection accrue aux sujets infectés en réduisant la tempête de cytokine induite par le COVID-19 (réponse inflammatoire sévère) observée dans certains cas. Combiné à son profil d'innocuité et son activité immuno-modulatoire, l'hespéridine représente potentiellement une des molécules les plus prometteuses pour traiter n'importe quel stade de l'infection au COVID-19 », a conclu M. Laurin.

Les capsules d'hespercoMC seront bientôt dsiponibles chez les principaux détaillants en soins de santé à travers le pays et sont disponibles maintenant pour commandes en ligne par l'entremise de notre site web dédié, www.hesperco.com.

À propos d'HespercoMD

Les capsules d'HespercoMD de Valeo contiennent 500mg d'une formulation unique d'hespéridine et sont disponibles dans des bouteilles de 60 capsules. L'hespéridine est un flavonoïde qui offre de puissantes propriétés anti-oxydantes pouvant aider à supporter le système immunitaire

À propos de l'étude sur l'Hespéridine portant sur le coronavirus

Pour de plus amples informations sur l'étude clinique de l'hespéridine sur le coronavirus avec l'Institut de Cardiologie de Montréal et sur la littérature scientifique concernant la capacité de l'hespéridine à réduire la sévérité de la maladie et les besoins en hospitalisation pour le Covid-19, veuillez voir le :

https://ingenewpharma.com/essai-clinique-hesperidine/?lang=fr

À propos d'Ingenew Pharmaceuticals Inc.



Ingenew Pharma est une société biopharmaceutique qui vise à répondre aux besoins médicaux non comblés et à servir les patients et les familles touchés par des maladies graves et débilitantes. Ses principaux domaines thérapeutiques d'intérêts comprennent l'oncologie, la neurologie, l'urologie et la dermatologie. Les efforts actuels de recherche et de développement d'Ingenew Pharma évaluent des préparations exclusives et des systèmes de distribution conçus pour améliorer l'efficacité clinique et réduire la toxicité et les effets secondaires associés aux traitements standards. Chez Ingenew Pharma, nous tirons parti des antécédents étendus et réussis de nos scientifiques et appliquons des principes de recherche et développement adaptatifs et créatifs pour faire avancer des solutions médicales tangibles et abordables, Hesperco en étant un bel exemple. Hesperco est une marque de commerce détenue par Ingenew Pharma et untilisée par Valeo Pharma en vertu d'une entente de licence. (www.ingenewpharma.com).

À propos de Valeo Pharma

Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies neurodégénératives, l'oncologie et les produits hospitaliers spécialisés. Ayant son sièges social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les capacités internes et infrastructures pour procéder à l'homologation et la commercialisation des produits de son portefeuille en croissance à travers toutes les étapes de la commercialisation. Pour de plus amples informations, veuillez svp consulter le www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs, stratégies et activités d'affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces énoncés sont «prospectifs» parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société n'affirme pas de façon directe ou sous-entendue que ses produits ont la capacité d'éliminer, guérir ou contenir le Covid-19 (ou SARS-2 Coronavirus) à ce moment-ci.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

