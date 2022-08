Les capsules d'espresso Tim Hortons ® , compatibles avec la gamme originale de machines Nespresso ® , seront offertes en quatre saveurs : lungo classique, espresso corsé, espresso vif et espresso décaféiné.

TORONTO, le 24 août 2022 /CNW/ - Les invités pourront bientôt déguster les saveurs riches et relevées de l'espresso Tim Hortons à la maison.

Voici les capsules d'espresso Tim Hortons®, compatibles avec la gamme originale de machines à café Nespresso®. Ces capsules sont offertes en quatre saveurs intenses et délicieuses que les Canadiens aiment tant dans leur café : le lungo classique, au goût riche et raffiné, l'espresso corsé, intense et relevé, l'espresso vif, léger et fruité, et enfin l'espresso décaféiné, plus doux et équilibré.

Les capsules d’espresso Tim Hortons® compatibles avec la gamme originale de machines Nespresso® seront bientôt offertes dans les épiceries et aux restaurants Tim Hortons participants. (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Tim Hortons est ravi de présenter une nouvelle façon de savourer son espresso de grande qualité avec le lancement des capsules d'espresso », a déclaré Sourabh Malik, vice-président des produits de consommation courante chez Tim Hortons.

« Les Canadiens adoreront chacune des riches saveurs de nos capsules d'espresso, qui seront bientôt offertes dans les épiceries et aux restaurants Tim Hortons participants partout au Canada. Nos invités peuvent déjà déguster l'espresso savoureux et intense de Tim Hortons dans nos boissons à base d'espresso préparées à la main en restaurant, et ils pourront maintenant le faire à la maison grâce aux capsules d'espresso Tim Hortons®. »

Cette sélection de produits n'est qu'un autre exemple de la façon dont le vice-président des opérations du café Kevin West et son équipe interne d'experts du café continuent de se démarquer comme chefs de file en la matière au Canada. De cette façon, nous nous assurons d'offrir de l'espresso dont la qualité et les saveurs plairont à coup sûr aux amateurs de boissons à base d'espresso au Canada. La gamme complète de capsules d'espresso Tim Hortons® sera offerte dans de nombreuses épiceries du Canada au cours des prochaines semaines, dont Amazon, Sobeys, IGA, Safeway, Freshco, Metro, Super C, Federated Co-op, London Drugs et certaines bannières de Loblaw. Les capsules d'espresso corsé et d'espresso vif seront offertes aux restaurants Tim Hortons participants au pays.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

