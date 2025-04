Aaron Beswick du Chronicle Herald est nommé Journaliste de l'année

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le Toronto Star a remporté le prix prestigieux du Projet de l'année vendredi pour un cas d'agression sexuelle d'une mineure et l'héritage complexe de l'icône de la littérature canadienne Alice Munro.

Ce fut l'un des 25 prix du Concours canadien de journalisme décernés au cours de la soirée, qui s'est terminée avec la nomination d'Aaron Beswick, du Chronicle Herald, comme Journaliste de l'année. C'était la première fois depuis 2009 que l'événement avait lieu à Montréal.

Le reportage a débuté par un courriel adressé au Toronto Star par Andrea Skinner, la fille d'Alice Munro. Elle y parlait des abus sexuels qu'elle avait subis, dès l'âge de neuf ans, de la part de son beau-père.

«Au fil des ans, elle s'est confiée à d'autres journalistes, a réprimandé le biographe de sa mère et a demandé à des avocats de l'aider à rendre l'affaire publique», ont dit les juges. «Mais à chaque fois, elle a été découragée ou ignorée. Il semble que l'héritage de sa mère comme lauréate du Nobel et icône de la littérature canadienne était largement considéré comme sacré.»

Le Star a engagé pendant six mois presque toute sa rédaction - opinion, culture, actualités, conception graphique, baladodiffusion, archives - pour couvrir chaque nuance et implication de l'expérience de la famille.

«Le projet a révélé comment le pouvoir réduit au silence les voix vulnérables et comment la honte peut miner les familles et permettre aux agresseurs d'agir», ont dit les juges. «Mais aussi comment, avec de l'amour et un travail acharné, on peut surmonter la honte.»

Aaron Beswick, qui a aussi remporté le prix du Reportage à caractère local, a été sélectionné par un comité de juges parmi les 16 candidatures gagnantes soumises par une ou deux personnes.

Les juges ont été impressionnés par la profondeur des reportages et par la manière dont Aaron Beswick a pu s'approprier le sujet grâce à une série de révélations exclusives.

«Si vous êtes un lecteur du Chronicle Herald, c'est l'élément vital de votre communauté», ont-ils déclaré. «Le public qui lit ceci - c'est ce qu'il veut lire».

Les juges ont ajouté que les implications du travail d'Aaron Beswick vont au-delà de sa communauté de Halifax.

«Cette histoire compliquée - ces chiffres, ces prix, la pêche illégale et la manière dont elle affecte les différents marchés - est tout à fait pertinente aujourd'hui, alors que le commerce mondial est au centre des préoccupations», ont-ils déclaré. «Il a fait la lumière sur un sujet qui est important pour l'industrie, l'ensemble des Canadiens et à l'échelle internationale.»

Le Globe and Mail a obtenu une Distinction honorifique spéciale pour le sommet de photojournalisme qu'il a organisé en juin dernier à Toronto. Cela a rassemblé 46 photojournalistes de tout le Canada pour des présentations d'experts, des tables rondes, des discussions et une célébration du travail des participants.

Les juges ont estimé qu'il s'agissait d'une indispensable voie à suivre pour une communauté de pratique, et ont déclaré qu'il s'agissait d'un «modèle de leadership et d'un exemple de ce que les principaux acteurs du secteur devraient faire».

La distinction a été créée dans le cadre d'un effort visant à honorer le journalisme qui n'entre pas dans les 23 catégories existantes du CCJ, mais qui a eu un impact exceptionnel dans le secteur de l'information au Canada. Room Up Front, une initiative bénévole visant à lutter contre les inégalités au sein de la communauté des photojournalistes canadiens, a reçu la première distinction. The Climate Disaster Project a remporté le prix l'année dernière.

Autres faits saillants :

Carlos Osorio de Reuters a été l'un des deux doubles lauréats de la soirée, récolant les prix du Reportage photo et de la Photo d'actualité. Robert Cribb a aussi obtenu deux prix, comme membre de l'équipe du Toronto Star/Investigative Journalism Bureau pour l'Économie et Grande Enquête.

a été l'un des deux doubles lauréats de la soirée, récolant les prix du Reportage photo et de la Photo d'actualité. a aussi obtenu deux prix, comme membre de l'équipe du Toronto Star/Investigative Journalism Bureau pour l'Économie et Grande Enquête. Sing Tao a remporté pour une deuxième fois consécutive le prix du Sujet spécial pour le journalisme dans une langue autre que le français ou l'anglais. Leur enquête d'un mois a révélé que les gâteaux de lune étiquetés et vendus au Canada comme des produits de Hong Kong provenaient en réalité de la Chine continentale.

comme des produits de provenaient en réalité de la Chine continentale. Mark MacKinnon du Globe and Mail a gagné son huitième prix du CCJ (International), un de moins que les tenants du record Grant Robertson du Globe and Mail et Bruce MacKinnon du Chronicle Herald.

du Globe and Mail a gagné son huitième prix du CCJ (International), un de moins que les tenants du record du Globe and Mail et du Chronicle Herald. Le Globe and Mail arrive en tête de toutes les organisations avec neuf victoires parmi les 23 catégories, en incluant une partagée avec le Chronicle Herald. Le Toronto Star en a six, en incluant deux partagées avec le Investigative Journalism Bureau. La Presse, Reuters et le Chronicle Herald ont aussi obtenu plusieurs prix, en récoltant deux chacun.

Cette année, 14 lauréats ont été récompensés pour la première fois : Brandon Harder , Regina Leader-Post (Article de fond); Kari Medig , Globe and Mail (Reportage photo); Max Binks-Collier , Masih Khalatbari , Charlie Buckley et Habiba Nosheen , Toronto Star/Investigative Journalism Project (Économie); Wendy-Ann Clarke , Declan Keogh et Owen Thompson , Toronto Star/Investigative Journalism Project (Grande enquête); Venus Ho , Cissy Hsu, Henry Wong , Cliff Yau et Norman Sin , Sing Tao (Sujet spécial).

Il y avait 69 finalistes dans 23 catégories, représentant 26 organismes de presse. Neuf organisations ont obtenu au moins un prix.

Les finalistes et les lauréats ont été sélectionnés par un comité de trois juges dans chaque catégorie parmi 864 candidatures soumises pour des travaux publiés pour la première fois en 2024. Les candidatures ont été soumises par 82 organismes de presse. Plusieurs de ces organismes, ainsi que trois autres qui n'étaient pas autrement admissibles au concours, ont également été pris en considération pour la Distinction honorifique spéciale.

Il s'agit de la 76e année du programme de prix et de la 36e en vertu de la présente structure administrative. Le Concours a été créé par le Toronto Press Club en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens au Canada. Le Concours est maintenant ouvert aux journaux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne dont les candidatures ont été approuvées par le conseil des gouverneurs du CCJ.

Voici la liste complète des lauréats et des finalistes :

Prix Bob Levin pour le reportage bref

Lauréat : Jordan Himelfarb, Toronto Star, pour son article sur le champion du monde Gukesh Dommaraju, âgé de 18 ans, et la naissance d'un nouvel âge d'or des échecs

Finalistes : Dakshana Bascaramurty, The Globe and Mail, pour son reportage à Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse, où on a instauré des mesures contre des touristes qui prennent des risques à la recherche de l'égoportrait parfait; Naomi Skwarna, Toronto Star, pour sa réflexion sur une courtepointe presque oubliée qui s'étend sur 30 pieds dans la station Spadina et sur l'amour qui a été nécessaire à sa réalisation

Caricature



Lauréat : Michael de Adder, The Chronicle Herald/The Globe and Mail

Finalistes : Patrick LaMontagne, Calgary Herald/Calgary Sun; Gabrielle Drolet/The Globe and Mail

Prix Mary Ann Shadd Cary pour la chronique

Lauréate : Isabelle Hachey, La Presse, pour des chroniques sur un harceleur qui a frauduleusement réclamé des compensations financières d'un organisme d'aide aux victimes d'actes criminels, sur l'AMM et la démence et sur les leçons à tirer de la tragédie du vol 182 d'Air India

Finalistes : Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse, pour des chroniques sur les décisions de Québec de réduire les seuils d'immigration, de consacrer 870 millions $ pour un nouveau toit pour le Stade olympique et d'interdire à un professeur étranger hautement qualifié d'enseigner; Tanya Talaga, Globe and Mail, pour des chroniques sur la trahison du Canada à l'endroit des survivants des pensionnats autochtones, sur le besoin de s'opposer au négationnisme concernant les pensionnats autochtones et sur l'héritage de Murray Sinclair

Prix Geoffrey Stevens pour le reportage en continu

Lauréat : The Globe and Mail, pour avoir exploré pendant un an les causes profondes de la pénurie de logements et les idées créatives qui pourraient contribuer à résoudre la crise

Finalistes : Caroline Touzin, Ariane Lacoursière, Gabrielle Duchaine and Katia Gagnon, La Presse, pour leur travail d'enquête sur les problèmes systémiques au sein des services de la protection de la jeunesse au Québec; Toronto Star, pour avoir braqué les projecteurs sur l'une des affaires pénales les plus dramatiques de l'histoire récente : les poursuites judiciaires problématiques contre Umar Zameer

Culture et divertissement



Lauréate : Tavia Grant, The Globe and Mail, pour son travail sur les promesses non tenues du Vatican de restituer des objets culturels provenant de communautés autochtones du Canada - et sur le retard du Canada par rapport à d'autres pays en ce qui concerne les cadres nationaux de rapatriement

Finalistes : Richie Assaly, Toronto Star, pour sa série de reportages sur les musiciens Mustafa, John Kameel Farah et Elisapie, dans lesquels il décrit la singularité musicale des artistes, ainsi que leur signification culturelle; Charles-Éric Blais-Poulin et Jean Siag, La Presse, pour leur enquête sur l'industrie de la production télévisuelle québécoise, soulignant la faiblesse des productions indépendantes face aux deux grands joueurs

Prix Stuart M. Robertson pour nouvelle de dernière heure

Lauréat : The Globe and Mail, pour la couverture de l'une des nouvelles déterminantes des Jeux olympiques de Paris de 2024 : l'équipe féminine de soccer et le scandale de l'espionnage par drone

Finalistes : The Globe and Mail, pour la couverture des feux de forêt qui ont dévasté Jasper, ainsi que les implications économiques pour le pays et l'identification des responsabilités; Toronto Star, pour la couverture de la tempête estivale qui a inondé la ville, privé de courant des milliers de personnes et causé des millions de dommages dans son sillage

Économie

Lauréats : Robert Cribb, Max Binks-Collier, Masih Khalatbari, Charlie Buckley et Habiba Nosheen, Toronto Star/Investigative Journalism Bureau, pour leur reportage sur l'« exploitation » de l'industrie canadienne des essais cliniques, où les participants aux études disent qu'ils sont incités à mentir, même sur les effets secondaires des médicaments

Finalistes : Naimul Karim, National Post, pour son travail sur la législation changeante de l'immigration et son incidence sur des milliers de travailleurs étrangers hautement qualifiés, et parfois désespérés; Matthew Van Dongen, Hamilton Spectator, pour ses reportages sur la société d'investissement immobilier Forge & Foster et ses difficultés financières de plus en plus nombreuses causées aux investisseurs, clients et propriétaires

Prix Claude Ryan pour l'éditorial

Lauréat : Peter McKnight, Toronto Star, pour des éditoriaux sur l'aide médicale à mourir, la disparité en termes de santé entre la population inuite et le reste de la population canadienne et l'approche ontarienne d'examen des accusations criminelles

Finalistes : Stéphanie Grammond, La Presse, pour des éditoriaux sur ce que le second mandat de Trump représentera pour le Canada, le conflit de travail à Air Canada et le plan à long terme du Québec pour l'hébergement et les soins des personnes âgées; Richard Warnica, Toronto Star, pour des éditoriaux sur la fouille à nu des enfants dans les centres de détention pour jeunes de l'Ontario, les incendies de Jasper et la responsabilité humaine face au changement climatique, et la nageuse olympique Penny Oleksiak

Prix William Southam pour l'article de fond

Lauréat : Brandon Harder, Regina Leader-Post, pour sa reconstitution minutieuse de ce qui se passe lorsque la police infiltrée cherche à arracher des aveux à un meurtrier dans une affaire non résolue

Finalistes : Emma McIntosh, The Narwhal, pour avoir mêlé la science à la narration et aux descriptions vivantes afin de donner vie à l'histoire du troupeau de caribous de l'extrême sud du Canada, une espèce menacée; Anne-Marie Provost, La Presse, pour son reportage sur la route quatre saisons qui a relié Inuvik à Tuktoyaktuk en 2017, permettant aux Canadiens d'accéder en voiture à l'océan arctique, et sur la façon dont les communautés font face à l'afflux de touristes

Texte explicatif

Lauréate : Zosia Bielski, The Globe and Mail, pour son examen nuancé des lois canadiennes qui criminalisent la non-divulgation du VIH - et mettent le Canada en porte-à-faux avec la science moderne et le reste du monde développé

Finalistes : Marco Chown Oved, Steve Russell and Lance McMillan, Toronto Star, pour un aperçu derrière-le-volant de la conduite d'un véhicule électrique sur la route et une exploration plus large de la manière dont les véhicules électriques stimulent la création de nouvelles entreprises; Amy Dempsey Raven, Toronto Star, pour avoir expliqué pourquoi les rats prolifèrent à Toronto et comment une stratégie organisée de lutte contre les rongeurs pourrait limiter la menace pour la santé publique

Prix George Brown pour grande enquête



Lauréats : Robert Cribb, Wendy-Ann Clarke, Declan Keogh and Owen Thompson, Toronto Star/Investigative Journalism Bureau, pour leur reportage sur un programme censé financer des soins de santé mentale pour les Premières Nations et les Inuits, mais qui, au lieu de cela, les laisse tomber

Finalistes : Katrina Clarke and Jeff Hamilton, Winnipeg Free Press, pour leur enquête de plusieurs mois sur l'état des services de garde d'enfants au Manitoba et les problèmes sous-jacents qui mettent les enfants et les familles en danger; Terry Pender, Waterloo Region Record, pour avoir révélé le rôle du Comité central mennonite dans l'arrivée au Canada de milliers de criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale

Prix Norman Webster pour le reportage à caractère international

Lauréat : Mark MacKinnon, The Globe and Mail, pour son reportage sur l'aspect humain de la guerre russe en Ukraine

Finalistes : Kim Bolan, Vancouver Sun/The Province, pour ses reportages en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji et en Asie du Sud-Est sur la portée internationale des organisations criminelles de la Colombie-Britannique; Jean-Thomas Léveillé, La Presse, pour sa couverture des conséquences sociales et environnementales d'un récent boom pétrolier en Guyana

Prix E. Cora Hind pour le reportage à caractère local

Lauréat : Aaron Beswick, Halifax Chronicle Herald, pour sa couverture de l'anarchie qui règne dans les pêcheries de homard et d'anguille de Nouvelle-Écosse, y compris le braconnage, l'incendie de bateaux et de bâtiments, et l'émergence du crime organisé et des opérations de contrebande internationales

Finalistes : Tyler Olsen, Fraser Valley Current, pour son analyse approfondie des raisons de la faillite d'un empire de l'information communautaire en Colombie-Britannique et de son incidence pour les lecteurs ainsi que pour les employés de l'entreprise; Julia Peterson, Saskatoon Star Phoenix, pour sa couverture complète des deux enquêtes sur les massacres de la nation crie de James Smith : l'une pour les 11 victimes et l'autre pour Myles Sanderson, décédé en détention quatre jours après avoir commis ses crimes

Photo d'actualité

Lauréat : Carlos Osorio, Reuters, pour une photo aérienne du message «We Will Return» peint sur le sol d'un campement propalestinien désert à l'Université de Toronto

Finalistes : Sammy Kogan, The Globe and Mail, pour avoir capté un moment de lourde peine qui sert également de rappel brutal du bilan dévastateur de la violence armée; Jim Wells, Calgary Herald/Calgary Sun, pour sa photo spectaculaire d'un homme s'efforçant de libérer un cerf enfoncé dans les glaces de la rivière Bow

Photo documentaire



Lauréat : Kari Medig, Globe and Mail, pour sa photo du double amputé Oleksandr Budko et le programme Wild Bear Vets, créé pour soutenir les vétérans souffrant du syndrome de stress post-traumatique

Finalistes : Shane Gross, The Globe and Mail, pour sa photo d'un béluga curieux tentant de goûter à son appareil photo dans son habitat naturel à Churchill, au Manitoba; David Lipnowski, The Canadian Press, pour sa photo de personnes faisant un doigt d'honneur au premier ministre Justin Trudeau en posant pour un égoportrait au festival Folklorama à Winnipeg

Reportage photo



Lauréat : Carlos Osorio, Reuters, for his coverage of the U.S. election

Finalistes : Goran Tomasevic, The Globe and Mail, for documenting the gang takeover of Haiti; Martin Tremblay, La Presse, for his photos from Syria and the fallout from the Assad regime

Photo de sport

Lauréat : Olivier Jean, La Presse, pour le cliché d'un moment de joie spontané entre Andre De Grasse et Aaron Brown après avoir décroché l'or au relais 4X100 m à Paris

Finalistes : Nathan Dennette, Canadian Press, pour sa photo de l'équipe canadienne masculine de poursuite à grande vitesse aux Jeux olympiques de Paris 2024; Frank Gunn, Canadian Press, pour sa photo du receveur des Argonauts de Toronto Dejon Brissett volant dans les airs après avoir été renversé par Tyrell Ford de Winnipeg pendant le match de la Coupe Grey



Prix John Wesley Dafoe pour la politique

Lauréats : Rachel Mendleson and R.J. Johnston, Toronto Star, pour leur couverture du conseil municipal de Pickering et la façon dont le mouvement d'extrême droite perturbe les bibliothèques, les conseils scolaires et d'autres institutions démocratiques locales à travers le Canada

Finalistes : Patrice Bergeron, La Presse Canadienne, pour son travail sur le gouvernement de la CAQ du premier ministre François Legault monnayant l'accès à ses ministres par des cocktails de financement; Katia Gagnon, La Presse, pour son portrait de 5000 mots de Paul St-Pierre Plamondon, qui a redonné vie au Parti Québécois

Présentation/conception graphique

Lauréat : Timothy Moore, The Globe and Mail, pour son portfolio de réalisations sur la science et la voile, les débuts du breaking en tant que sport olympique et la manière de maîtriser le patinage plus tard dans la vie

Finalistes : McKenna Hart and Tania Pereira, Toronto Star, pour leur portfolio de réalisations sur la tournée Eras de Taylor Swift, les principaux influenceurs de Toronto en 2024 et les tribulations des usagers de la TTC; Pascal Roux, La Presse, pour son portfolio de réalisations sur une épave vieille de 150 ans qui refait mystérieusement surface au large de Terre-Neuve, le 50e anniversaire de Donjons et Dragons et le conflit entre Israël et le Hamas

Prix John Honderich pour le projet de l'année

Lauréat : Toronto Star, pour le travail sur les abus sexuels touchant l'enfance et sur l'héritage complexe d'Alice Munro, héroïne de la littérature canadienne

Finalistes : Calgary Herald/Calgary Sun, pour «Squeezed» un examen sur plusieurs mois des questions liées à l'inflation et à l'accessibilité financière, allant du logement et des services publics à l'alimentation, aux dépenses familiales et aux animaux domestiques; La Presse, pour l'étude exhaustive de la fatigue, son impact sur la qualité de la vie, et la question de savoir s'il est possible (ou même avantageux) de ralentir

Prix Joan Hollobon pour le journalisme spécialisé



Lauréate : Susan Clairmont, Hamilton Spectator, pour ses reportages exclusifs et ses analyses éclairées comme reporter judiciaire

Finalistes : Kate Allen, Toronto Star, pour sa série de reportages rigoureux et captivants sur les changements climatiques; Daniel Renaud, La Presse, pour sa couverture des questions policières et du crime organisé, tout en sachant que l'un de ses sujets avait mis sa tête à prix

Sport



Lauréats : Greg Mercer, Nancy Macdonald and Simon Houpt, The Globe and Mail, pour leur couverture de Soccer Canada à la suite du scandale d'espionnage aux Jeux olympiques de Paris

Finalistes : Paige Taylor White, IndigiNews, pour une série sur une équipe féminine de basketball d'East Van participant au 64e tournoi autochtone annuel de basketball dans les territoires de Tsimshian; Ken Warren and Tony Caldwell, Ottawa Citizen/Ottawa Sun, pour leur article sur un homme d'Ottawa qui se fraie un chemin dans la rivière gelée tous le jours avec une scie et une pelle pour s'y baigner à des températures sous zéro - en portant un simple maillot de bain

Sujet spécial : Journalisme dans une langue autre que le français ou l'anglais

Lauréats : Venus Ho, Cissy Hsu, Henry Wong, Cliff Yau and Norman Sin, Sing Tao, pour leur enquête d'un mois sur la vente frauduleuse de gâteaux de lune dans les marchés d'alimentation asiatique de Toronto et son impact sur les consommateurs de la diaspora de Hong Kong

Finalistes : Gord Howard, Shanshan Tian, Krista Klassen, Andrea Gray, Corey Larocque, Nunatsiaq News, pour leur couverture de la Nunavut Quest, une course de traîneaux à chien de 370 km entre Arctic Bay et Pond Inlet, à laquelle a participé un groupe de jeunes correspondants inuits et qui a donné lieu à une édition commémorative de 20 pages; Sing Tao, pour la couverture continue du programme « Lifeboat » du Canada et des problèmes éprouvés par les demandeurs d'asile et les personnes en séjour irrégulier originaires de Hong Kong, victimes des retards administratifs

