MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada est heureuse d'annoncer son deuxième appel de candidatures pour la bourse annuelle Commandante-Judy-Cameron, créée en hommage à sa première femme pilote, dans le but d'aider la prochaine génération de femmes à suivre les traces de cette pionnière. La bourse est attribuée conjointement avec la Northern Lights Aero Foundation.

« L'industrie du transport aérien a connu des changements radicaux ces derniers mois, et encourager la prochaine génération de jeunes filles et de jeunes femmes à réaliser leurs rêves dans le domaine de l'aviation est plus important que jamais, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Communications d'Air Canada. Air Canada demeure déterminée à promouvoir l'égalité des chances pour toutes les personnes qualifiées. L'an dernier, la bourse a été attribuée à quatre pilotes en formation et nous sommes impatients de sélectionner les prochaines lauréates. Air Canada compte beaucoup de femmes capables et qualifiées; certaines tiennent les commandes des avions les plus sophistiqués du monde, d'autres occupent des postes de techniciennes d'entretien d'aéronefs et de systèmes à la fine pointe de la technologie ou encore travaillent dans des secteurs multidisciplinaires spécialisés dans l'exploitation du transport aérien. Il n'y a pas de plafond de verre à Air Canada. Des femmes occupent des postes de dirigeantes, de membres de la haute direction et de cadres supérieures dans l'ensemble de notre entreprise. »

« Cette bourse créée en mon nom est sans doute le plus grand honneur qu'on m'ait décerné dans ma vie, a précisé la commandante Judy Cameron. Air Canada a décidé de répartir un montant total de 20 000 $ par année entre les candidates retenues qui poursuivent des études pour devenir pilotes ou techniciennes d'entretien d'aéronef. C'est magnifique que la Société s'emploie à soutenir la diversité dans le domaine de l'aviation. Cette bourse sert justement à aider des femmes qui, sans appui financier, ne pourraient faire carrière en aviation. Ce geste très valorisant me touche beaucoup et me rend vraiment fière. »

Plus tôt cette année, les quatre lauréates de la bourse Commandante-Judy-Cameron ont été annoncées, quatre jeunes femmes qui terminent leur formation de pilote : Olivia White, Rebecca Beylerian, Urooj Ali et Yasna Taieb.

« Cette bourse m'a apporté un important soutien financier. Récemment, j'ai obtenu ma qualification de vol de nuit, et je suis sur le point d'obtenir ma licence de pilote professionnelle. Tout cela aurait été impossible sans la bourse Commandante-Judy-Cameron. Cette bourse me permet de mettre de côté mes soucis financiers, et de me concentrer entièrement sur ma carrière en aviation », a expliqué Urooj Ali, qui en est à sa deuxième année en géographie et en aviation à l'Université de Waterloo et qui s'entraîne au Waterloo Wellington Flight Centre.

« La bourse offre une aide financière, mais ouvre également des portes pour recevoir le soutien d'organisations, de personnes-ressources et de pilotes qui encouragent les femmes à faire carrière dans l'aviation. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, comme des commandantes d'Air Canada et d'autres récipiendaires. Nous restons toujours en contact. C'était un honneur de faire leur connaissance », a déclaré Olivia White, qui travaille à obtenir sa licence de pilote professionnelle à l'Université de Windsor et au Journey Air Flight Centre.

Apprenez-en plus au sujet des gagnantes de l'an dernier dans cette vidéo.

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté le DC-3, le Twin Otter, le Hawker Siddeley 748, le DC-9, le L-1011 de Lockheed, l'A320 d'Airbus, ainsi que les 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupement national des Ninety-Nines (International Organization of Women Pilots) lui a consacré un timbre-poste canadien.

Air Canada en est à la deuxième année de son engagement à verser annuellement 20 000 $ pendant trois ans pour la bourse. La bourse Commandante-Judy-Cameron s'adresse aux jeunes femmes qui aspirent à une carrière non traditionnellement féminine dans l'aviation, en tant que pilote professionnelle ou technicienne d'entretien d'aéronef, et qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers d'y parvenir.

L'appel de candidatures pour la bourse prend fin le 30 novembre 2020. Toutes les femmes de citoyenneté canadienne qui ont été admises, sont inscrites ou envisagent de s'inscrire à un programme d'études postsecondaires en pilotage ou en maintenance et réparation d'aéronef sont admissibles. Les candidates retenues pour l'attribution d'une bourse en seront avisées d'ici le 18 janvier 2021.

