TORONTO, le 1er déc. 2021 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme commence à accepter les candidatures pour les prix d'excellence de 2021.

Les candidatures seront acceptées dans les 22 catégories entre le 1er décembre 2021 et le 15 janvier 2022. On annoncera l'identité des finalistes à la mi-mars et celle des lauréats le vendredi 6 mai 2022.