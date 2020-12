TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Le Concours canadien de journalisme commence à accepter les candidatures pour les prix d'excellence de 2020.

Les candidatures seront acceptées dans les 22 catégories, y compris une nouvelle catégorie, entre le 1er décembre 2020 et le 15 janvier 2021. On annoncera l'identité des finalistes à la mi-mars et celle des lauréats le vendredi 23 avril.

Cette année, pour la première fois, les frais d'inscription seront supprimés pour les organisations souscrivant au programme des bienfaiteurs. Pour tous les autres participants, les frais demeureront à 50 $ plus TVH par candidature.

Pour être admissible, une candidature doit avoir d'abord été publiée en 2020 par une organisation admissible, à la suite du travail effectué par un candidat admissible, tel que défini selon les règles du concours. On peut consulter les règles à https://nna-ccj.ca/fr/reglements-du-concours/; les instructions et directives à https://nna-ccj.ca/fr/conseils-de-participation/; les catégories à https://nna-ccj.ca/fr/categories-de-participation/.

Quelques changements aux règles et aux catégories ont été annoncés plus tôt au cours de l'année. En voici les points saillants :

Une nouvelle catégorie, «Reportage soutenu», a été créée. Elle devient la 22e catégorie du concours. Cette catégorie vise à reconnaître un travail de reportage continu exceptionnel sur un seul sujet durant une période prolongée de semaines ou de mois. Le sujet peut trouver son origine de diverses façons, telles qu'à partir d'un événement imprévu, une série d'événements ou l'émergence d'une question importante. Cette catégorie n'est pas une alternative au Journalisme spécialisé; elle entend plutôt reconnaître le reportage continu d'un sujet spécifique qui ne constitue pas en soi une «spécialité» dans le sens traditionnel du terme.

Les frais d'inscription pour les «organisations bienfaitrices» seront supprimés pour toutes les candidatures. Les organisations bienfaitrices sont les organes de presse qui paient une contribution annuelle, telle que déterminée par le conseil des gouverneurs, avant le 1er décembre. Pour les autres participants, les frais d'inscription demeurent les mêmes à 50 $ + TVH par candidature.

Les délais d'inscription ont été prolongés de deux semaines : les candidatures seront acceptées entre le 1er décembre et le 15 janvier. Comme ce fut le cas pour le concours de 2019, les dates de fermeture des candidatures pour les diverses catégories seront échelonnées à partir du 9 janvier. On pourra trouver les dates exactes pour chaque catégorie sur le site web du CCJ.

Les exigences de divulgation concernant le travail effectué par des journalistes pigistes ou contractuels ont été changées. Les journalistes qui effectuent du travail à titre de pigiste ou de contractuel demeurent admissibles au concours pourvu qu'ils respectent les critères d'admissibilité comme indiqués dans les règles de candidature. Pour aider les administrateurs à déterminer leur admissibilité, toutes les candidatures devront dorénavant stipuler si le travail soumis a été effectué par un employé (permanent ou temporaire) ou par une personne travaillant comme pigiste ou contractuel.

Les procédures concernant la façon dont les candidatures sont attribuées aux personnes qui ont effectué le travail soumis ont été ajustées.

De nouvelles procédures ont été établies concernant le compte rendu des résultats de la part des juges en chef dans chaque catégorie afin de s'assurer de l'exactitude des résultats.

Dates limites des candidatures pour 2020

Culture Samedi 9 janvier

Journalisme spécialisé Vendredi 15 janvier

Nouvelles de dernière heure Vendredi 15 janvier

Photo de nouvelles de dernière heure Vendredi 15 janvier

Économie Lundi 11 janvier

Chroniques Lundi 11 janvier

Caricature Samedi 9 janvier

Éditorial Samedi 9 janvier

Texte explicatif Lundi le 11 janvier

Photographie de reportage Samedi 9 janvier

Photo d'actualité générale Mercredi 13 janvier

Reportage à caractère international Mercredi 13 janvier

Grande enquête Vendredi 15 janvier

Reportage à caractère local Lundi 11 janvier

Reportage élaboré Mercredi 13 janvier

Politique Mercredi 13 janvier

Présentation/Conception graphique Mercredi 13 janvier

Projet de l'année Vendredi l15 janvier

Reportage bref Vendredi 15 janvier

Sport Samedi 9 janvier9

Photographie de sport Lundi 11 janvier

Reportage soutenu Mercredi 13 janvier

Il s'agit de la 72e année du concours qui a été créé en 1949 pour encourager et récompenser l'excellence du travail journalistique dans les quotidiens du Canada.

De plus amples informations sur ces changements sont disponibles en ligne :

Site web du CCJ : https://nna-ccj.ca/fr/

Règles de candidature : https://nna-ccj.ca/fr/reglements-du-concours/

Catégories: https://nna-ccj.ca/fr/categories-de-participation/

Instructions et directives pour les candidatures : https://nna-ccj.ca/fr/conseils-de-participation/

