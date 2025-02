Un nouveau sondage de KPMG au Canada révèle que plus de 80 % des consommateurs ont répondu aux menaces de droits de douane américains en choisissant d'acheter des produits canadiens

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Alors que de plus en plus de Canadiens choisissent d'acheter des produits locaux en raison de la menace imminente de droits de douane américains, un nouveau sondage de KPMG au Canada révèle que les Canadiens veulent que les détaillants leur facilitent la tâche. Plus de 9 répondants sur 10 affirment vouloir que les magasins fassent la promotion des produits canadiens et pensent que les épiceries devraient être tenues d'accorder aux produits canadiens un espace de vente préférentiel, et près de 70 % des répondants souhaitent que l'on cesse complètement de vendre des produits américains.

« Nous constatons un changement important dans le comportement d'achat des Canadiens, qui sont motivés à soutenir les producteurs, les artisans et les entreprises locaux. « Jusqu'à 70 % des Canadiens interrogés dans le cadre de notre sondage ont indiqué clairement qu'ils boycotteront les produits des États-Unis, et 8 sur 10 ont indiqué qu'ils recherchent activement des produits non américains dans les cas où une version canadienne n'est pas disponible », a déclaré Kostya Polyakov, associée et responsable nationale de la consommation et du commerce de détail à KPMG au Canada. « Les Canadiens se battent pour le Canada, pour conserver les emplois et leur argent au sein de la collectivité. Cependant, il n'est pas toujours facile de déterminer à première vue si un produit est canadien et, de plus en plus, ils exigent que les détaillants leur facilitent la tâche et dénoncent ceux qui ne le sont pas.

Comme 84 % des Canadiens lisent les emballages pour voir où les produits sont fabriqués et que les trois quarts d'entre eux sont prêts à payer davantage pour acheter des produits canadiens plutôt que des produits fabriqués aux États-Unis, les détaillants constatent déjà des changements dans les habitudes d'achat. Les Compagnies Loblaw limitée ont récemment signalé une augmentation de 10 % des ventes d'articles étiquetés comme étant des produits du Canada, fabriqués au Canada ou produits au Canada lors de la première semaine de février par rapport à la semaine précédente.

Faits saillants du sondage :

L'importance des étiquettes

Les résultats du sondage révèlent que les consommateurs ne portent pas seulement attention aux étiquettes; la grande majorité (93 %) des répondants espèrent que les détaillants canadiens recherchent des produits non américains, 85 % affirmant qu'ils y penseront à deux fois avant d'acheter des produits de magasins qui transfèrent l'ensemble de leurs activités aux États-Unis.

« Comme les consommateurs accordent de plus en plus la priorité aux produits canadiens, il est essentiel que les détaillants adaptent leur chaîne d'approvisionnement afin de pouvoir continuer à opérer localement. Cela permet non seulement de gagner la confiance des clients en répondant à leurs attentes, mais aussi de renforcer notre économie nationale », a déclaré M. Polyakov. « En outre, les répondants au sondage s'entendent pour dire qu'il faut éliminer les obstacles au commerce interprovincial afin de les aider à continuer d'acheter des produits canadiens. »

Malgré la montée de la fierté nationale, l'abordabilité demeure une préoccupation de premier plan; 86 % des répondants craignent que le Canada entre en récession et 90 % pensent que les gouvernements devraient réduire le coût des produits de première nécessité en réduisant les taxes ou en offrant des crédits d'impôt pour aider les consommateurs à traverser la guerre commerciale.

« Bien qu'il soit clair que les Canadiens sont prêts à payer davantage pour soutenir l'économie locale, l'incidence de la hausse du coût des produits de première nécessité est également une priorité pour beaucoup de gens », a déclaré M. Polyakov. « Comme les consommateurs s'attendent à ce que leurs factures d'épicerie augmentent, ils prévoient réduire leurs dépenses non essentielles, ce qui pourrait toucher durement des secteurs comme la restauration et le divertissement. »

La question est de savoir si cette tendance à acheter des produits canadiens durera au-delà de quelques mois ou trimestres.

Autres conclusions du sondage :

KPMG a sondé 1 934 adultes canadiens du 12 au 25 février 2025, en tirant parti du panel AskingCanadians de Sago et de la plateforme de recherche en ligne Methodify. 52 % des répondants ont indiqué être des femmes et 48 % des hommes. 39 % vivent en Ontario, 24 % au Québec, 13 % en Colombie-Britannique, 11 % en Alberta, 7 % en Saskatchewan et au Manitoba et 5 % dans le Canada atlantique. La marge d'erreur est de +/- 2,23 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %.

SOURCE KPMG LLP