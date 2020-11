Résultats mitigés quant à l'application d'une cyberhygiène efficace

TORONTO, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Bien que les Canadiens deviennent de plus en plus conscients de l'importance de la cybersécurité dans notre monde numérisé, certains d'entre nous ont quand même besoin d'un rappel constant des simples mesures à suivre pour protéger leurs données personnelles contre les cybercriminels.

L'Association des banquiers canadiens (ABC) s'est associée à Optimity (la nouvelle plateforme de l'application Carotte Points Santé) en octobre, Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, pour mener une série de questions en ligne portant sur la cyberhygiène. Le sondage a été effectué auprès de plus de 7 800 personnes au Canada appartenant à cinq groupes démographiques, dans l'objectif de mieux évaluer leurs connaissances des mesures préventives à prendre en ligne et à leur communiquer les conseils et les ressources susceptibles de les aider dans ce sens. Les résultats sont donc annoncés en novembre, Mois de la littératie financière, pour fournir un aperçu de la capacité des Canadiens à détecter et à éviter la fraude numérique, des gestes essentiels à leur mieux-être financier.

Difficultés dans la détection de l'hameçonnage

L'hameçonnage par courriel demeure la forme la plus fréquente de cyberattaques. Les activités criminelles des fraudeurs numériques n'ont montré aucun signe de ralentissement en 2020, vu le nombre croissant de cyberattaques dans une période où le télétravail gagne du terrain et où les gens investissent davantage leur temps et leur argent en ligne à la suite de la pandémie au coronavirus.

Bien que la majorité des répondants (82 %) soient certains de leur capacité de pouvoir détecter une tentative d'hameçonnage, seulement 31 % d'entre eux étaient capables d'identifier les signes révélateurs d'un courriel hameçon.

Plus de la moitié des répondants (57 %) pensaient qu'il était facile de détecter les courriels hameçons en raison des fautes d'orthographe qu'ils contiennent, ce qui montre une méconnaissance du degré de complexité de ces attaques.

Selon le Centre antifraude du Canada, cette année, la fraude en ligne a coûté aux Canadiens plus de 40 millions de dollars jusqu'à présent. Les tentatives d'hameçonnage demeurent le premier moyen utilisé dans la plupart de ces cas. Entre autres ressources pour la prévention de la fraude, l'ABC offre des renseignements aux consommateurs qui leur permettent d'éviter les tentatives de fraude : cba.ca/how-to-spot-a-phishing-scam?l=fr

« Les banques ne ménagent aucun effort pour protéger l'argent des Canadiens, de même que leurs renseignements personnels et financiers. Or, la réalité de notre monde interconnecté veut que les cybermenaces ne se limitent pas à nos systèmes et à nos technologies, a affirmé Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'ABC. Dans notre environnement numérisé, la sécurité est une responsabilité partagée. Les consommateurs ont donc un rôle à jouer. À cette fin, le secteur bancaire continuera à promouvoir les pratiques exemplaires de cybersécurité afin d'aider les clients à mieux se protéger, eux et leurs appareils, contre cette montée de la fraude numérique. »

Nouvelles encourageantes sur l'importance d'un mot de passe distinct

Les nouvelles sont meilleures au sujet de l'usage de mots de passe distincts et complexes pour la protection des appareils connectés à Internet et des comptes en ligne contenant des données importantes.

83 % des utilisateurs d'Optimity affirment qu'avoir un mot de passe ou un NIP distinct pour chacun de leurs comptes et de leurs appareils est « très important » ou « important ». Seulement 4,5 % parmi eux pensent que ce n'est « pas important ».

Plus de 80 % des répondants savent qu'ils ne doivent communiquer leur mot de passe ou leur NIP à quiconque, y compris leur conjoint ou les membres de leur famille.

L'importance des mots de passe distincts n'est plus à prouver. Mais une large proportion de répondants (63 %) ne pouvait pas identifier des exemples de mots de passe faibles, ce qui signifie que de plus grands efforts doivent être déployés afin d'expliquer ce qu'est un mot de passe complexe. Une autre vulnérabilité est la gestion des mots de passe. En effet, plus de 80 % des utilisateurs étaient incapables de se rappeler de chaque mot de passe, précisant qu'il s'agit là de la plus grande difficulté qui empêche le recours à des mots de passe distincts.

L'utilisation d'un mot de passe distinct pour chaque compte en ligne important est essentielle en raison du potentiel de fuite de données. En effet, le bris de sécurité dans un site pourra mettre les mots de passe associés entre les mains de criminels qui vont les essayer sur d'autres sites. Voici des conseils sur le choix d'un mot de passe complexe, qui représente la première ligne de défense : cba.ca/choose-a-better-password?l=fr

L'internet des objets démystifié

Avec la popularité croissante des appareils connectés à l'Internet des objets (IdO) - des téléviseurs et systèmes de jeux, aux thermostats et montres - de plus en plus de Canadiens deviennent conscients des pratiques de cyberdéfense de base, et du besoin de protéger leurs données personnelles et de rester en sécurité.

83 % des répondants déclarent avoir de 4 à 7 objets connectés à Internet chez eux, et 40 %, plus de 8 objets.

84 % des utilisateurs d'Optimity affirment vérifier s'il y a de nouvelles versions des logiciels de sécurité pour leurs appareils branchés à l'IdO (42 % le font hebdomadairement et 42 %, mensuellement).

90 % des utilisateurs confirment l'importance d'avoir un mot de passe complexe et distinct pour la connexion WiFi et de vérifier lesquels des appareils sont ainsi branchés.

Ces résultats sont certes encourageants vu le recours grandissant à l'IdO. Parallèlement, bien savoir quels objets d'usage quotidien sont connectés à Internet est essentiel pour améliorer la sécurité de l'IdO. Par exemple, plus de 55 % des participants au sondage ne savaient pas que les lumières peuvent être connectées. Vu qu'on estime à plus de 500 milliards le nombre d'appareils partout dans le monde qui seraient connectés à l'IdO d'ici 2030 - comparativement à près de 20 milliards actuellement - les Canadiens devraient bien saisir les risques possibles et leurs conséquences sur la sécurité des renseignements personnels.

L'ABC publie régulièrement un bulletin électronique sur la prévention de la fraude afin de garde les consommateurs au courant des plus récentes arnaques. Vous pouvez vous inscrire ici : Conseils pour la prévention de la fraude.

Le Centre antifraude du Canada dresse les rapports sur la fraude et le vol d'identité. Si vous croyez être la cible d'hameçonnage ou que vous avez reçu un courriel hameçon, veuillez utiliser le Système de signalement en ligne du Centre antifraude du Canada, ou appeler au 1-888-495-8501.

