OTTAWA, ON, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Les hausses des cotisations au Régime d'assurance-emploi (AE) et au Régime de pensions du Canada (RPC) prévues en 2023 feront perdre jusqu'à 305 $ en revenu net aux travailleurs canadiens si leur employeur n'a pas les moyens de compenser cette perte. La plupart des propriétaires d'entreprise font face à des hausses des cotisations à l'AE et au RPC allant jusqu'à 6,7 %. Cela pourrait mettre en péril leur capacité à respecter leurs budgets salariaux actuels, prévient la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Au 1er janvier 2023, les cotisations au RPC des employés et employeurs pourraient augmenter de 7,3 % par rapport à 2022. L'augmentation des cotisations au Régime des rentes du Québec (RRQ) portera le taux à 6,4 % l'an prochain.

De plus, la hausse prévue des cotisations à l'AE pourrait atteindre 5,2 % par employé à compter du 1er janvier 2023. En tout, pour les employeurs, les hausses visant le RPC et l'AE pourraient représenter jusqu'à 325 $ par employé.

« Au maximum, les employés paieront 304,71 $ de plus en cotisations à l'AE et au RPC. Même si ce montant ne semble pas très élevé, de nombreuses familles en ont besoin pour payer leur épicerie, leur transport et l'électricité. Les hausses des taxes sur la masse salariale porteront un coup dur aux travailleurs, qui sont déjà aux prises avec l'augmentation vertigineuse du coût de la vie. Sans oublier que ces hausses nuiront également aux PME. L'augmentation du coût des intrants et la gravité des pénuries de main-d'œuvre rendent la vie difficile aux entrepreneurs. Avec la possibilité d'une récession, le gouvernement devrait au moins geler les hausses prévues jusqu'à ce que l'inflation soit maîtrisée comme il l'avait fait avec les cotisations à l'AE en 2021 et 2022. Une approche similaire devrait être adoptée en 2023 », soutient Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Peu de petits employeurs ont les moyens d'augmenter les salaires pour compenser les hausses des cotisations à l'AE et au RPC. Selon le dernier Tableau de suivi de la santé des PME, plus de la moitié (52 %) des PME au Canada ont encore des revenus sous la normale et 58 % d'entre elles sont aux prises avec une dette pandémique moyenne de 114 000 $. Au Québec, 59 % des PME ont toujours une dette pandémique qui s'élève à 110 812 $.

« Pour certaines entreprises, la situation est aussi difficile que durant la pandémie. Ce n'est vraiment pas le moment d'augmenter les taxes et les coûts gouvernementaux. Au Québec, le RRQ va augmenter de façon importante et du côté du gouvernement, rien n'est encore fait pour limiter les coûts gouvernementaux et baisser la fiscalité des PME. Il est temps que le ministre des Finances prenne un leadership sur ce dossier. Pour une économie forte, on doit avoir des PME en santé », affirme François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

La FCEI a envoyé une lettre à la vice-première ministre Chrystia Freeland pour demander au gouvernement fédéral de ne pas nuire aux PME et d'éviter d'aggraver leur situation.

La FCEI recommande à Ottawa de travailler avec les provinces pour geler ou compenser les hausses des cotisations au RPC prévues en 2023, mais aussi pour geler les cotisations à l'AE ou offrir un crédit d'impôt remboursable aux PME, semblable au crédit accordé en 2015 et 2016.

Les propriétaires d'entreprise peuvent signer la pétition de la FCEI pour exprimer leurs préoccupations concernant les hausses prévues des taxes sur la masse salariale.

