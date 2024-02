Cependant, la montée des crimes haineux et des tensions sociales mine leurs efforts, selon un nouveau sondage de KPMG au Canada.

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Alors que les Canadiens célèbrent le Mois de l'histoire des Noirs, une nouvelle étude menée par KPMG au Canada révèle que les entreprises canadiennes ont continué à progresser au cours de la dernière année afin de créer un milieu de travail plus équitable et inclusif pour leurs employés noirs. Pourtant, huit Canadiens noirs sur dix déclarent toujours être confrontés à une forme de racisme ou de microagression au travail.

« Dans notre troisième sondage réalisé en autant d'années, les Canadiens noirs estiment que le monde de l'entreprise canadien progresse dans la réalisation de ses engagements de 2020 visant à mettre fin au racisme envers les Noirs, à créer des milieux de travail plus inclusifs et à promouvoir un plus grand nombre de Noirs à des postes de direction, déclare Elio Luongo, chef de la direction et associé principal de KPMG Canada. Cependant, malgré ces efforts, plus de 80 % des Canadiens noirs ont été victimes de racisme en milieu de travail l'an dernier, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à ce que nous avons constaté il y a un an. »

Les crimes haineux déclarés par la police au Canada ont augmenté de 83 % entre 2019 et 2022, selon les données de l'année dernière fournies par Statistique Canada. Le même rapport a révélé que les crimes haineux liés à la race ont augmenté jusqu'à 120 % au cours de la même période. La police de Toronto a récemment signalé que les crimes haineux dans la ville ont augmenté de 42 % en 2023, avec une hausse importante des crimes antisémites et anti-islamiques au cours des trois derniers mois.

« Tandis que les chefs d'entreprise peuvent être rassurés par le fait que les Canadiens noirs estiment que le milieu de travail est devenu plus équitable au cours des dernières années, la réalité montre que le racisme et les crimes haineux sont en hausse au Canada, a déclaré M. Luongo. En tant que chefs d'entreprise, nous devons poursuivre nos efforts en vue de créer des milieux de travail équitables et inclusifs où tous nos collaborateurs se sentent les bienvenus et en sécurité, mais également continuer à lutter contre la haine dans nos collectivités. »

Principales conclusions du sondage :

83 % des Canadiens noirs affirment que leur employeur a réalisé des progrès depuis l'année passée par rapport aux promesses affichées visant à se montrer plus équitable et inclusif à l'égard des employés noirs.

des Canadiens noirs affirment que leur employeur a réalisé des progrès depuis l'année passée par rapport aux promesses affichées visant à se montrer plus équitable et inclusif à l'égard des employés noirs. 82 % conviennent que leur entreprise a fait « des progrès importants » concernant la création d'un milieu de travail plus équitable et inclusif pour les employés noirs, près de quatre ans après le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd Jr et les manifestations mondiales de Black Lives Matter.

conviennent que leur entreprise a fait « des progrès importants » concernant la création d'un milieu de travail plus équitable et inclusif pour les employés noirs, près de quatre ans après le meurtre de l'Afro-Américain et les manifestations mondiales de Black Lives Matter. 81 % ont subi une forme de racisme ou de microagression en milieu de travail au cours de la dernière année. 13 % en ont subi davantage. 53 % en ont subi moins. 15 % ont en subi autant.

ont subi une forme de racisme ou de microagression en milieu de travail au cours de la dernière année. 83 % voient aussi des progrès visibles au sein de leur entreprise en ce qui concerne le développement d'un vivier de talents noirs en vue d'une promotion au sein de la haute direction.

voient aussi des progrès visibles au sein de leur entreprise en ce qui concerne le développement d'un vivier de talents noirs en vue d'une promotion au sein de la haute direction. Comparativement à quatre ans en arrière, plus des trois quarts (76 %) des répondants affirment que leur entreprise compte maintenant une personne de race noire au sein de la haute direction ou au conseil d'administration.

Milieu de travail : se sentir respecté et valorisé

Les résultats du sondage montrent que les milieux de travail canadiens comprennent mieux les obstacles sociétaux et professionnels auxquels sont confrontés les Canadiens noirs. Les trois quarts des Canadiens noirs (75 %) déclarent que la compréhension de leurs collègues vis-à-vis d'eux s'est améliorée au cours de la dernière année (hausse de 13 %); 76 % ont affirmé que la compréhension de leur gestionnaire ou superviseur s'est améliorée (hausse de 15 %) et 74 % que la compréhension de la haute direction s'est améliorée (hausse de 16 %).

Par conséquent, 83 % des Canadiens noirs se sentent valorisés et respectés au même titre que leurs collègues qui ne sont pas noirs, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'an dernier et de 9 % depuis 2022. Mais 78 % ont déclaré qu'ils devaient également travailler beaucoup plus fort que leurs collègues qui ne sont pas noirs pour être reconnus, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport à l'an dernier.

Et bien que 53 % des Canadiens noirs aient déclaré avoir subi moins de racisme ou de microagressions en milieu de travail au cours de la dernière année, 81 % en ont encore subi au cours des 12 derniers mois, un chiffre en hausse comparé aux 72 % de 2022.

« Parmi les premières étapes du changement en milieu de travail, il y a la sensibilisation au privilège racial et sa compréhension dans les milieux sociaux, politiques, économiques et culturels, affirme Rob Davis, chef de l'inclusion, de la diversité et de l'équité chez KPMG. « Les engagements pris par les organisations pour régler ce problème au sein de leur milieu de travail ont un véritable impact, mais malheureusement, les progrès sont inégaux.

« Les employeurs doivent garder à l'esprit que leurs employés noirs peuvent être confrontés à des actes d'agression accrus dans leur vie personnelle, mais aussi au travail, de la part de clients, de fournisseurs et d'entrepreneurs. Il est donc encore plus important que les entreprises continuent de tenir bon sur leurs engagements en matière de lutte contre le racisme au sein de leurs organisations. Il est essentiel qu'elles créent des environnements inclusifs et sûrs pour l'ensemble de leurs collaborateurs », déclare-t-il.

Faits saillants supplémentaires du sondage :

75 % des répondants déclarent que la compréhension de leurs collègues concernant les obstacles sociétaux et professionnels auxquels font face les Canadiens noirs s'est améliorée au cours de la dernière année; 76 % déclarent que la compréhension de leur gestionnaire ou superviseur s'est améliorée et 74 % déclarent que la compréhension de la haute direction s'est améliorée. Ce pourcentage grimpe à 88 % pour les répondants travaillant dans des entreprises de services financiers concernant la compréhension de leurs collègues et de leurs gestionnaires, à 83 % pour la haute direction, et chute à 60 % et 65 % des répondants travaillant dans des cabinets d'avocats au sujet de leurs collègues et de leurs gestionnaires, respectivement.

des répondants déclarent que la compréhension de leurs collègues concernant les obstacles sociétaux et professionnels auxquels font face les Canadiens noirs s'est améliorée au cours de la dernière année; déclarent que la compréhension de leur gestionnaire ou superviseur s'est améliorée et que la compréhension de la haute direction s'est améliorée. 83 % estiment se sentir valorisés et respectés de la même façon que leurs collègues qui ne sont pas noirs.

estiment se sentir valorisés et respectés de la même façon que leurs collègues qui ne sont pas noirs. 78 % estiment devoir travailler plus que leurs collègues qui ne sont pas noirs pour être valorisés et reconnus de la même façon. Ce pourcentage varie selon la profession, mais il est plus élevé dans le domaine de l'ingénierie (93 %), des services financiers (91 %) et de l'architecture et de l'urbanisme (86 %) que dans le secteur de la technologie (60 %).

estiment devoir travailler plus que leurs collègues qui ne sont pas noirs pour être valorisés et reconnus de la même façon. 71 % estiment que le racisme dans la société a augmenté au cours de la dernière année

estiment que le racisme dans la société a augmenté au cours de la dernière année 82 % estiment pouvoir signaler des incidents de racisme anti-Noirs aux dirigeants d'entreprise sans être stigmatisés

L'économie freine les perspectives d'emploi

Les progrès réalisés par les organisations suscitent généralement un sentiment positif chez la plupart des Canadiens noirs quant à leurs perspectives d'avancement professionnel et de promotion. Cependant, les décisions prises par leurs employeurs au cours de la dernière année afin de restructurer leurs activités et de réduire les effectifs ont freiné et retardé les promotions potentielles. Jusqu'à 73 % des Canadiens noirs affirment que leurs perspectives d'avancement professionnel ou de promotion ne se sont pas concrétisées ou qu'elles n'ont pas abouti parce que leur entreprise se préparait à une éventuelle récession ou à une croissance plus lente.

Huit Canadiens noirs sur dix pensent également que les Noirs ou les personnes racialisées ont été parmi les premiers à perdre leur emploi au cours de la dernière année, ce qui reflète l'approche du « dernier entré, premier sorti » que de nombreuses entreprises adoptent en matière de mises à pied.

Leur perception est confirmée par les récentes statistiques de Statistique Canada sur le chômage. Le taux de chômage a augmenté de 1,6 point de pourcentage pour atteindre 8,5 % chez les Canadiens noirs âgés de 25 à 54 ans en 2023, selon l'enquête sur la population active de Statistique Canada datant de décembre 2023. En revanche, le taux de chômage global au Canada chez les personnes de 25 à 54 ans était de 4,8 % en décembre, en légère hausse par rapport à 4,2 % l'année précédente.

Points saillants du sondage :

76 % estiment que leurs perspectives d'avancement (telles que les possibilités de travailler sur des projets marquants, de perfectionnement et de formation, ou d'approfondissement de leurs connaissances de l'industrie) ont significativement ou quelque peu progressé, comparativement à 68 % il y a un an. Un répondant sur cinq (20 %) affirme que ses perspectives d'avancement professionnel n'ont pas changé, ce qui représente une amélioration de neuf points de pourcentage par rapport à l'an dernier.

estiment que leurs perspectives d'avancement (telles que les possibilités de travailler sur des projets marquants, de perfectionnement et de formation, ou d'approfondissement de leurs connaissances de l'industrie) ont significativement ou quelque peu progressé, comparativement à 68 % il y a un an. Un répondant sur cinq (20 %) affirme que ses perspectives d'avancement professionnel n'ont pas changé, ce qui représente une amélioration de neuf points de pourcentage par rapport à l'an dernier. 74 % affirment que leurs perspectives de promotion se sont également améliorées, comparativement à seulement 58 % l'an dernier. Un peu plus d'un répondant sur cinq (22 %) a déclaré qu'il n'y avait eu aucun changement, soit une amélioration de 15 points de pourcentage par rapport à l'an dernier.

affirment que leurs perspectives de promotion se sont également améliorées, comparativement à seulement 58 % l'an dernier. Un peu plus d'un répondant sur cinq (22 %) a déclaré qu'il n'y avait eu aucun changement, soit une amélioration de 15 points de pourcentage par rapport à l'an dernier. 73 % affirment que leur avancement professionnel ou leurs perspectives de promotion ont été reportés ou n'ont pas abouti l'an dernier en raison des compressions ou restructurations effectuées par leur entreprise en prévision d'une récession potentielle ou de pressions économiques.

affirment que leur avancement professionnel ou leurs perspectives de promotion ont été reportés ou n'ont pas abouti l'an dernier en raison des compressions ou restructurations effectuées par leur entreprise en prévision d'une récession potentielle ou de pressions économiques. 80 % croient que les pressions économiques et/ou concurrentielles auxquelles leur employeur a fait face au cours de la dernière année ont entravé davantage la progression et/ou les perspectives de promotion de leurs collègues noirs ou racialisés que celles des autres.

croient que les pressions économiques et/ou concurrentielles auxquelles leur employeur a fait face au cours de la dernière année ont entravé davantage la progression et/ou les perspectives de promotion de leurs collègues noirs ou racialisés que celles des autres. 79 % estiment que les personnes noires ou racialisées ont été parmi les premières à perdre leur emploi au cours de la dernière année

KPMG au Canada a sondé 1 000 Canadien(ne)s qui se sont identifié(e)s comme noir(e)s entre le 19 décembre 2023 et le 13 janvier 2024 à l'aide de la plateforme de recherche en ligne de premier plan Asking Canadians de Sago. Cinquante et un pour cent des répondants sont des hommes et quarante-neuf pour cent sont des femmes. La marge d'erreur est de +/- 3 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 %.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales qui sont : Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez kpmg.com/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Alannah Page, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 306-934-6255, [email protected]; Caroline Van Hasselt, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 416-777-3328, [email protected]