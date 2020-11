Le CRTC lance une consultation publique sur sa politique concernant la radio commerciale

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Dans le cadre de son examen de la radio commerciale, le CRTC aimerait obtenir les commentaires des Canadiens de tous horizons sur leurs habitudes d'écoute, leurs comportements et leurs points de vue concernant la radio.

Ces renseignements aideront le CRTC à mieux comprendre comment l'industrie de la radio peut répondre de manière optimale aux besoins et aux intérêts des Canadiens dans les deux langues officielles. Ils l'aideront aussi à déterminer comment moderniser sa réglementation pour faire en sorte que l'industrie de la radio commerciale au Canada demeure concurrentielle dans un environnement numérique.

Les Canadiens sont invités à exprimer leurs opinions en répondant à un sondage en ligne au plus tard le 26 novembre 2020.

Les Canadiens peuvent aussi soumettre leurs commentaires d'ici le 1er février 2021 par l'une des méthodes suivantes :

en remplissant le formulaire en ligne;

en écrivant au secrétaire général, CRTC, Ottawa ( Ontario ) K1A 0N2;

( ) K1A 0N2; en envoyant une télécopie au 819-994-0218.

Tous les commentaires reçus feront partie de l'instance et seront versés au dossier public.

Citations

« La radio est une importante source de nouvelles, d'information et de divertissement pour les Canadiens. Ils passent près de 15 heures par semaine à écouter la radio traditionnelle, ainsi qu'une multitude de plateformes numériques. Alors que la technologie évolue, nous invitons les Canadiens à nous parler de leurs attentes et de leurs expériences concernant les stations de radio commerciales. Cela nous aidera à faire en sorte que leurs besoins soient pris en compte dans la programmation et à soutenir les artistes et les radiodiffuseurs canadiens. »

Ian Scott, président et dirigeant principal, CRTC

Faits en bref

L'examen de la radio commerciale fait suite au rapport du Conseil intitulé Emboîter le pas au changement : L'avenir de la distribution de la programmation au Canada , qui a mis en relief les tendances des Canadiens en matière de consommation de contenu audiovisuel. Le rapport a conclu qu'un nombre croissant de Canadiens découvrent maintenant du contenu audio sur les plateformes numériques.

, qui a mis en relief les tendances des Canadiens en matière de consommation de contenu audiovisuel. Le rapport a conclu qu'un nombre croissant de Canadiens découvrent maintenant du contenu audio sur les plateformes numériques. En plus du sondage en ligne ouvert à tous, le CRTC a mené le même sondage auprès d'un échantillon de Canadiens statistiquement représentatif de la population.

Les renseignements recueillis au moyen de cette consultation publique aideront le Conseil à évaluer la pertinence et l'efficacité des règles qui régissent actuellement la radio commerciale au Canada et à déterminer quelles questions particulières devront être traitées dans la nouvelle politique.

et à déterminer quelles questions particulières devront être traitées dans la nouvelle politique. Cette instance comprendra aussi le dossier de l'examen de la musique vocale de langue française amorcé en 2015.

Le secteur de la radio commerciale du Canada englobe toutes les stations de radio AM et FM, sauf celles détenues et exploitées par la SRC/CBC et celles qui ont une licence de station de campus, communautaire, autochtone ou à caractère ethnique.

