Dans un contexte d'incertitude géopolitique et économique, un rapport de Fidelity indique que les Canadiens et les Canadiennes font plus que jamais confiance aux conseils d'humains et les apprécient.

TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a publié aujourd'hui la 21e édition du Rapport de Fidelity sur la retraite. S'appuyant sur un sondage mené auprès de 2 000 personnes au Canada, le rapport examine comment les personnes préretraitées et retraitées s'adaptent à un contexte en constante évolution marqué par les pressions économiques, l'incertitude géopolitique et l'intelligence artificielle.

Utilisations les plus courantes de l’IA à des fins de planification financière La valeur des conseils

« Le rapport de cette année reflète une évolution profonde du contexte de la retraite », a déclaré Peter Bowen, vice-président, Recherche sur la retraite et la fiscalité chez Fidelity. « Devant l'incertitude géopolitique, les pressions économiques croissantes et l'utilisation accrue de l'IA, nos recherches démontrent que le recours à une conseillère ou un conseiller professionnel n'a jamais été aussi important, car une telle démarche aide les Canadiens et les Canadiennes à décrypter l'actualité, à comprendre la tendance vers l'adoption de l'IA et à rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de retraite. »

Principaux thèmes et conclusions

Les discussions sur la retraite commencent à intégrer l'IA

Utilisation de l'IA - 26 % des préretraités et 11 % des retraités utilisent l'IA à des fins de planification financière.

26 % des préretraités et 11 % des retraités utilisent l'IA à des fins de planification financière. Utilisations les plus courantes - Obtenir des renseignements sur les placements (36 %), les questions fiscales (29 %) et l'établissement d'un budget (27 %).

Obtenir des renseignements sur les placements (36 %), les questions fiscales (29 %) et l'établissement d'un budget (27 %). Différences régionales - L'utilisation de l'IA est plus répandue en Ontario (22 %), suivie des Prairies (18 %), de la Colombie-Britannique (17 %), du Québec (15 %) et des provinces de l'Atlantique (14 %).

L'utilisation de l'IA est plus répandue en Ontario (22 %), suivie des Prairies (18 %), de la Colombie-Britannique (17 %), du Québec (15 %) et des provinces de l'Atlantique (14 %). Taux d'utilisation plus élevé parmi les néo-Canadiens et les néo-Canadiennes - Les personnes nées à l'extérieur du Canada (30 %) sont deux fois plus nombreuses à utiliser l'IA à des fins de planification financière que celles nées au Canada (16 %).

Les personnes nées à l'extérieur du Canada (30 %) sont deux fois plus nombreuses à utiliser l'IA à des fins de planification financière que celles nées au Canada (16 %). Les conseillers et les conseillères sont de fervents utilisateurs - La majorité (83 %) des conseillers et des conseillères prévoient d'utiliser davantage l'IA en 2026.1

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1 Sondages DialoguesFidelity auprès des conseillers et conseillères menés en décembre 2025

L'IA inspire moins confiance que les conseils financiers d'humains, plus prisés

La confiance s'installe depuis peu - Près des deux tiers (65 %) des personnes qui utilisent l'IA affirment qu'elles ont « plutôt confiance » dans l'information qu'elles reçoivent de l'IA.

Près des deux tiers (65 %) des personnes qui utilisent l'IA affirment qu'elles ont « plutôt confiance » dans l'information qu'elles reçoivent de l'IA. Sa fiabilité reste à vérifier - Seulement 5 % des personnes qui utilisent l'IA la considèrent comme leur source d'information financière la plus fiable.

Seulement 5 % des personnes qui utilisent l'IA la considèrent comme leur source d'information financière la plus fiable. Les conseillères et conseillers professionnels représentent la source de renseignements et de conseils qui inspire le plus confiance - À l'opposé, 88 % des personnes sondées ont déclaré que leur conseiller ou conseillère était leur source la plus fiable.

« L'IA peut être en mesure de traiter d'importantes quantités d'information très rapidement, mais les conseillères et les conseillers professionnels demeurent la source la plus fiable pour la planification financière et la retraite auprès des répondants et répondantes. La confiance se bâtit avec du contexte, du discernement et une compréhension profonde, ce qui permet d'interpréter l'information, de composer avec l'incertitude et de prendre des décisions conformes à ses objectifs », a déclaré Michelle Munro, directrice en chef, Recherche sur la retraite et la fiscalité chez Fidelity.

L'incertitude grandissante, notamment à l'égard des prêts hypothécaires, complique les perspectives de retraite

Les principales préoccupations en 2026 - L'inflation (80 %), les turbulences sur la scène politique mondiale (60 %) et la croissance économique (60 %) restent des sources de préoccupation pour les Canadiens et les Canadiennes, puisqu'elles ont une incidence sur leur retraite.

L'inflation (80 %), les turbulences sur la scène politique mondiale (60 %) et la croissance économique (60 %) restent des sources de préoccupation pour les Canadiens et les Canadiennes, puisqu'elles ont une incidence sur leur retraite. La géopolitique influence les décisions de placement - Par crainte de l'instabilité politique, 31 % des préretraités et 34 % des retraités ont transféré au moins une partie de leurs actifs vers des placements plus prudents, comme les CPG, les obligations et les liquidités.

- Par crainte de l'instabilité politique, 31 % des préretraités et 34 % des retraités ont transféré au moins une partie de leurs actifs vers des placements plus prudents, comme les CPG, les obligations et les liquidités. Les prêts hypothécaires figurent en tête de liste - Comme l'an dernier, les dettes continuent d'occuper l'attention puisque plus de la moitié (51 %) des préretraités et 22 % des retraités ont un prêt hypothécaire, la plupart des préretraités (68 %) et des retraités (54 %) ne prévoyant pas de le rembourser en dix ans.

Le rôle important des conseils financiers humains dans ce contexte d'incertitude

Un plan écrit donne lieu à des perspectives de retraite plus positives - 86 % des préretraités et 90 % des retraités ayant un plan financier écrit et profitant de conseils professionnels sont optimistes à l'égard de la retraite, comparativement à 53 % des préretraités et 76 % des retraités qui n'en ont pas.

86 % des préretraités et 90 % des retraités ayant un plan financier écrit et profitant de conseils professionnels sont optimistes à l'égard de la retraite, comparativement à 53 % des préretraités et 76 % des retraités qui n'en ont pas. La confiance dans l'atteinte des objectifs augmente - 51 % des Canadiens et des Canadiennes qui reçoivent des conseils sentent qu'ils se rapprochent de l'atteinte de leurs objectifs financiers contre 33 % pour ceux qui n'en reçoivent pas.

51 % des Canadiens et des Canadiennes qui reçoivent des conseils sentent qu'ils se rapprochent de l'atteinte de leurs objectifs financiers contre 33 % pour ceux qui n'en reçoivent pas. L'optimisme prévaut quant à la croissance des placements - 52 % des Canadiens et des Canadiennes qui sollicitent ces services ont bon espoir qu'il y aura encore beaucoup d'occasions pour que leurs placements prennent de la valeur par rapport à ceux qui n'en sollicitent pas (31 %).

52 % des Canadiens et des Canadiennes qui sollicitent ces services ont bon espoir qu'il y aura encore beaucoup d'occasions pour que leurs placements prennent de la valeur par rapport à ceux qui n'en sollicitent pas (31 %). Une valeur constante qui va bien au-delà d'un plan financier : Une conseillère ou un conseiller professionnel peut non seulement aider à élaborer un plan financier, mais aussi servir de guide pour aider à ajuster le cap lorsque les conditions changent.

Les Canadiens et les Canadiennes pensent-ils à un plan de retrait? L'occasion en 2026

Chaque année, Fidelity présente une occasion clé en matière de planification de la retraite au Canada. En 2026, l'accent est mis sur la décumulation (c'est-à-dire le processus de conversion de l'épargne en revenu).

Seulement 8 % des préretraités et 18 % des retraités disposent d'un plan de décumulation détaillé pour la retraite. De nombreuses personnes à la retraite déclarent puiser dans leur épargne au besoin plutôt que de suivre une stratégie structurée.

« L'épargne ne représente qu'une moitié de l'équation, car la façon dont les Canadiens et les Canadiennes transforment l'épargne en revenu est tout aussi importante », a ajouté Mme Munro. « Avoir un plan de retrait détaillé peut contribuer à la prise de décisions plus éclairées, permettre d'éviter les erreurs coûteuses et renforcer la confiance quant à la durabilité de l'épargne tout au long de la retraite. »

Pour obtenir d'autres analyses sur la retraite

Pour ceux et celles qui désirent en savoir plus sur l'évolution des tendances concernant la retraite, les expertes de la retraite et de la fiscalité Michelle Munro et Jacqueline Power partageront leurs conclusions tirées du rapport de cette année sur les diverses plateformes de Fidelity.

Conseillers et conseillères en placements : webémission DialoguesFidelity en anglais le 3 juin à 11 h 30 (HE) avec Michelle Munro et Jaqueline Power et baladodiffusion à suivre.

Conseillers et conseillères en placements : webémission DialoguesFidelity en français le 3 juin à 11 h 30 (HE) avec Jacqueline Power et baladodiffusion à suivre.

Public : webémission En avant le 8 juin à 12 h 30 (HE) avec Michelle Munro et Jaqueline Power.

Consultez les commentaires concernant le Rapport 2026 sur les réseaux sociaux de Fidelity Canada et Fidelity.ca.

À propos de l'édition 2026 du Rapport de Fidelity sur la retraite

Cette année, le sondage a été effectué entre le 27 janvier et le 12 février 2026 auprès de 2 000 Canadiens et Canadiennes (48 % d'hommes, 52 % de femmes), dont l'âge médian était de 62 ans. Un échantillon disproportionné de personnes préretraitées et retraitées a été sondé pour permettre une analyse par région et par sexe. Les résultats ont ensuite été pondérés pour refléter la répartition proportionnelle nationale des personnes de plus de 45 ans. Les résultats totaux de l'échantillon sont précis à plus ou moins 2,31 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont l'actif sous gestion s'élève à 401 milliards de dollars (au 25 mai 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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