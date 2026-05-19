Un récent sondage de Fidelity Investments Canada révèle que les actions canadiennes sont actuellement le premier choix des conseillères et des conseillers en placements parmi les régions et les catégories d'actifs.

TORONTO, le 19 mai 2026 /CNW/ - Dans un monde géopolitiquement incertain, les conseillers et les conseillères au pays se tournent vers le Canada pour trouver de la stabilité et des occasions de placement intéressantes, ce qui donne à penser que l'heure de briller sur les marchés pour le Canada pourrait être venue.

Catégories d’actifs à l’égard desquelles les conseillers et les conseillères augmentent leur exposition dans les marchés volatils d’aujourd’hui (Groupe CNW/Fidelity Investments Canada ULC) Les régions qui offrent les occasions de placement les plus intéressantes en ce moment selon les conseillers et les conseillères (Groupe CNW/Fidelity Investments Canada ULC)

D'après le plus récent sondage DialoguesFidelity auprès des conseillers et des conseillères menés au cours de l'événement FOCUS 2026 de Fidelity, qui a réuni plus de 4 000 conseillers et conseillères en placements, plus de 1 700 répondants et répondantes choisissent les actions canadiennes comme première catégorie d'actifs où investir davantage dans les marchés volatils d'aujourd'hui, dépassant les obligations, l'or et d'autres catégories d'actifs.

Lorsqu'on leur a demandé quelle région offre les occasions de placement les plus intéressantes en ce moment, les conseillers et les conseillères ont renchéri en répondant de nouveau le Canada comme région numéro un, au-dessus des marchés émergents, des États-Unis et de l'Europe.

Dans son récent article de leadership éclairé, Le conflit favorise les marchandises et le Canada, l'équipe de répartition mondiale de l'actif de Fidelity, qui gère 118 milliards de dollars pour le compte de plus d'un million d'investisseurs et d'investisseuses au Canada, explique la façon dont le raffermissement de la demande mondiale de marchandises, combiné à des contraintes d'approvisionnement, profite à des producteurs fiables comme le Canada et les raisons qui motivent la surpondération des actifs canadiens.

« Les conseillers et les conseillères se tournent de plus en plus vers le Canada pour la certitude, la stabilité et les occasions qu'il offre, a déclaré Chris Pepper, vice-président, Affaires de la société, chez Fidelity. À mesure que les conditions macroéconomiques évoluent pour soutenir les marchés canadiens et que les gouvernements se concentrent sur la croissance et les placements, les conseillers et les conseillères sont bien positionnés pour tirer parti des occasions qui se présentent sur leur marché intérieur. »

À propos des sondages DialogueFidelity auprès des conseillers et des conseillères

Ces sondages éclairs recueillent l'opinion en temps réel de l'une des communautés de conseillers et de conseillères les plus engagées au Canada, en obtenant ses perspectives des marchés, de la géopolitique, des technologies, de la réglementation et du domaine des services-conseils. La taille de l'échantillon pour cette édition du sondage était de 1 719 à 1 730 conseillers et conseillères. Les sondages ont été menés les 5 et 6 mai 2026 lors de la diffusion virtuelle en direct de l'événement FOCUS.

À propos des DialoguesFidelity

Pour une cinquième année consécutive, les DialoguesFidelity ont été classés au premier rang des webémissions et baladodiffusions par les conseillers et les conseillères en placements au Canada, selon l'Étude 2025 d'Environics sur l'expérience numérique des conseillers et des conseillères. Les épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et d'autres plateformes populaires.

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À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont l'actif sous gestion s'élève à 396 milliards de dollars (au 12 mai 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Cellulaire : 416 795-7762, [email protected] ; Catherine Fiorino, Responsable des communications, [email protected]