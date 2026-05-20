Parmi les nouveaux produits : le Fonds Fidelity FNB Toutes Actions canadiennes

TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - Portée par une demande soutenue pour des solutions permettant de saisir les occasions de placement dans les marchés émergents, les stratégies non traditionnelles et le marché canadien, Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») lance quatre nouveaux fonds communs de placement et leur série FNB respective, ainsi qu'un nouveau fonds FNB (les « Fonds »). Les FNB commenceront à se négocier sur le TSX à partir de ce matin.

Au 7 mai 2026, l'actif sous gestion des FNB de Fidelity s'élevait à 34,87 milliards de dollars.

Nouveaux produits

Fonds Fidelity Occasions Marchés émergents et sa série FNB (FEMO)

Fonds Fidelity Valeur mondiale - Concentré et sa série FNB (FGCV)

Fonds Fidelity Alternatif Obligations et sa série FNB (FFAB)

Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Équilibre et sa série FNB (FMAB)

Fonds Fidelity FNB Toutes Actions canadiennes

Pourquoi maintenant? Fonds Fidelity Occasions Marchés émergents et sa série FNB (FEMO)

Les marchés émergents comptent parmi les régions connaissant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale, malgré un contexte géopolitique incertain.

Le FEMO constitue une solution simple pour saisir ces occasions de croissance.

Pourquoi maintenant? Fonds Fidelity Valeur mondiale - Concentré et sa série FNB (FGCV)

Accès à un portefeuille concentré de placements à forte conviction et axés sur la valeur , sélectionnés par le gestionnaire de portefeuille chevronné Daniel Dupont.

, sélectionnés par le gestionnaire de portefeuille chevronné Daniel Dupont. Les actions mondiales jouent un rôle clé : elles élargissent l'univers de placement et donnent accès à des sources de rendement différenciées selon les régions, les secteurs et les cycles économiques.

Pourquoi maintenant? Fonds Fidelity Alternatif Obligations et sa série FNB (FFAB)

Aller au-delà des stratégies à revenu fixe traditionnelles. Dans un contexte de taux d'intérêt en évolution et d'inflation persistante, les stratégies à positions longues/courtes peuvent aider à générer des rendements additionnels ou à atténuer la volatilité.

Pourquoi maintenant? Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Équilibre et sa série FNB (FMAB)

Simplifier les placements non traditionnels : donner accès à l'éventail des capacités de Fidelity en matière de placements non traditionnels liquides en un seul et même produit.

: donner accès à l'éventail des capacités de Fidelity en matière de placements non traditionnels liquides en un seul et même produit. Un fonds non traditionnel à multiples catégories d'actifs qui peut compléter les stratégies de placement traditionnelles en actions et en titres à revenu fixe.

Pourquoi maintenant? Fonds Fidelity FNB Toutes Actions canadiennes

Selon un sondage réalisé par Fidelity plus tôt ce mois‑ci, les actions canadiennes arrivent en tête des catégories d'actifs auxquelles les conseillères et les conseillers augmentent leur exposition, signe d'un engouement croissant pour le marché canadien.

Le lancement du FNB existant (FCCA) sous la forme de fonds commun de placement vient élargir les options offertes à la clientèle et aux conseillères et conseillers.

« Dans un marché où le nombre de FNB est de plus en plus nombreux, sélectionner les produits appropriés pour un portefeuille peut s'avérer complexe. Ce qui distingue Fidelity, c'est son expertise en gestion de portefeuille, la portée mondiale de sa recherche et ses résultats à long terme », affirme Kelly Creelman, vice-présidente directrice, Produits et innovation, chez Fidelity. « Ce lancement met de l'avant ces atouts, tout en proposant de nouvelles avenues d'investissement au Canada, dans les marchés émergents et développés, ainsi que dans les stratégies non traditionnelles. »

Découvrir les gestionnaires

John Dance (Fonds Fidelity Occasions Marchés émergents et sa série FNB)

Gestionnaire du Fonds Fidelity Marchés émergents* depuis 2019

Chez Fidelity depuis 2006

Il a été gestionnaire de portefeuille du Fidelity Pacific Basin Fund* , des Fidelity/Fidelity Advisor Emerging Asia Funds* et du sous-portefeuille du Fidelity International Equity Central Fund* .

, des et du sous-portefeuille du . Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce spécialisé en finance, avec une mention très honorable, de l'Université de Sydney et d'un diplôme en marchés financiers du Securities Institute of Australia.

* Fonds offerts aux États-Unis seulement.

Daniel Dupont (Fonds Fidelity Valeur mondiale - Concentré et sa série FNB)

Il gère le Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada (depuis 2011), le Mandat privé Fidelity Valeur concentrée (depuis 2012) et le Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes (depuis 2020).

Il cogère le Fonds Fidelity Étoile du Nord MD et gère un fonds sous-jacent du Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions, du Fonds Fidelity Actions mondiales+, du Fonds Fidelity Actions mondiales+ - Équilibre, du Fonds Fidelity Répartition de revenu, du Fonds Fidelity Revenu mensuel et du Fonds Fidelity Étoile du Nord MD - Équilibre.

et gère un fonds sous-jacent du Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions, du Fonds Fidelity Actions mondiales+, du Fonds Fidelity Actions mondiales+ - Équilibre, du Fonds Fidelity Répartition de revenu, du Fonds Fidelity Revenu mensuel et du Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre. Il est entré au service de Fidelity en 2001 en tant qu'analyste en recherche.

M. Dupont a obtenu un baccalauréat en commerce, spécialisé en économie et en finance de l'Université McGill.

Peter Khan (Fonds Fidelity Alternatif Obligations et sa série FNB)

Il cogère le Fonds Fidelity Alternatif Obligations. De plus, il est cogestionnaire principal du Fidelity US High Yield Strategies Fund de Fidelity International.

de Fidelity International. Il a rejoint Gestion de placements Fidelity Canada en 2022 en tant que gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe, fort de 31 ans d'expérience dans le domaine des placements à revenu fixe.

M. Khan est titulaire d'une MBA en finance et en commerce international de la Stern School of Business de l'Université de New York et d'un baccalauréat en histoire de l'Université de Californie, à Berkeley.

Olivier Simon-Vermot (Fonds Fidelity Alternatif Obligations et sa série FNB)

Il cogère le Fonds Fidelity Alternatif Obligations. De plus, il est cogestionnaire du Fidelity US High Yield Strategies Fund de Fidelity International.

de Fidelity International. En 2022, il a rejoint Gestion de placements Fidelity Canada en tant que directeur en chef de la recherche, fondant la première équipe d'analystes de titres à revenu fixe de Fidelity établie à Toronto.

M. Simon-Vermot détient une MBA de l'INSEAD et un baccalauréat en économie de l'Université Columbia.

En savoir plus sur les Fonds

Conseillers et conseillères en placements : joignez‑vous à Dave Bushnell, vice-président directeur, Expérience de la clientèle, Andrew Clee, vice‑président, Produits et comptes gérés, et à Vivian Hsu, vice-présidente, Recherche et développement des produits, pour une discussion sur le lancement, en direct aujourd'hui à 11 h 30 (HE) dans le cadre des DialoguesFidelity.

joignez‑vous à Dave Bushnell, vice-président directeur, Expérience de la clientèle, Andrew Clee, vice‑président, Produits et comptes gérés, et à Vivian Hsu, vice-présidente, Recherche et développement des produits, pour une discussion sur le lancement, en direct aujourd'hui à 11 h 30 (HE) dans le cadre des DialoguesFidelity. Conseillers et conseillères en placements : joignez‑vous à Rory Poole et Brendan Sims, membres de l'équipe des placements non traditionnels de Fidelity, pour une discussion en direct dans le cadre des DialoguesFidelity le 22 mai à 11 h 30 (HE).

joignez‑vous à Rory Poole et Brendan Sims, membres de l'équipe des placements non traditionnels de Fidelity, pour une discussion en direct dans le cadre des DialoguesFidelity le 22 mai à 11 h 30 (HE). Public investisseur : suivez la diffusion en direct de Fidelity sur YouTube depuis le TSX le 21 mai à 15 h 45 (HE).

suivez la diffusion en direct de Fidelity sur YouTube depuis le TSX le 21 mai à 15 h 45 (HE). Suivez @FidelityCanadaFr sur les médias sociaux pour obtenir des informations sur les Fonds, des analyses de marché régulières et plus encore.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.



Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont l'actif sous gestion s'élève à 396 milliards de dollars (au 14 mai 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, ce qui pourrait entraîner des gains ou des pertes. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Le Fonds Fidelity Alternatif Obligations et sa série FNB et le Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Équilibre et sa série FNB sont des fonds communs de placement non traditionnels. Ils ont la capacité d'investir dans des catégories d'actifs ou d'utiliser des stratégies de placement que les fonds communs de placement traditionnels ne peuvent pas utiliser. Parmi les stratégies spécifiques qui différencient ces Fonds des fonds communs de placement conventionnels, mentionnons le recours accru à des dérivés à des fins de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité augmentée de vendre des titres à découvert et la possibilité d'emprunter des fonds à des fins de placement. Si elles sont adoptées, ces stratégies seront utilisées conformément à l'objectif et aux stratégies de placement du fonds et elles peuvent, dans certaines conditions du marché, accélérer le rythme auquel la valeur du fonds diminue.

Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Équilibre et sa série FNB

Le Fonds a obtenu une dispense l'autorisant à employer des stratégies de vente à découvert qui sont hors du champ d'application de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable à la fois aux fonds communs de placement non traditionnels et aux fonds communs de placement conventionnels. Conformément aux objectifs de placement du Fonds, celui-ci peut effectuer des ventes à découvert et des emprunts de fonds jusqu'à concurrence d'une limite combinée de 100 % de sa valeur liquidative.

1 Entre décembre 2021 et avril 2026, l'actif sous gestion des FNB de Fidelity a augmenté de 1 221 %.

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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