L'augmentation du coût de la vie et la santé publique sont des enjeux préoccupants, mais les personnes qui ont établi un plan financier demeurent confiantes par rapport à leur retraite

TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements au Canada, a publié aujourd'hui le Rapport 2021 de Fidelity sur la retraite. Le rapport, qui en est à sa seizième édition, porte sur les facteurs récurrents et les nouvelles tendances qui ont une incidence sur les plans de retraite des Canadiens et des Canadiennes.

« Le changement est le grand thème de ce rapport, affirme Peter Bowen, vice-président, Recherche sur la retraite et la fiscalité chez Fidelity. La crise sanitaire mondiale et l'augmentation du coût des biens et des services changent la vision que les Canadiens et les Canadiennes se font de leur retraite, mais aussi leurs priorités, leurs inquiétudes, leur échéancier et bien plus encore. La résilience est également un facteur important. Nos conclusions montrent que les personnes qui collaborent avec un conseiller en placements professionnel sont optimistes et se sentent mieux préparées pour cette prochaine étape de leur vie. »

Dans l'ensemble, le Rapport 2021 de Fidelity sur la retraite révèle des tendances intéressantes au Canada. En effet, même si beaucoup des observations sont constantes peu importe la région, certaines provinces se démarquent sur le plan de la résilience. C'est le cas du Québec, où 71 % des préretraités sont optimistes quant à leur retraite, soit le taux le plus élevé au pays. D'autre part, ce sont les préretraités de la Colombie-Britannique qui affichent le taux le plus faible (62 %). C'est également au Québec que la résilience face à l'inflation semble la plus élevée, car seuls 52 % des préretraités se disent concernés par l'incidence de l'augmentation du coût de la vie sur leur retraite.



Principales constatations :

La COVID-19 a changé la façon dont la retraite est perçue - 73 % des retraités et plus de la moitié des préretraités ont déclaré que la COVID-19 avait changé leur mode de vie à la retraite ou leurs attentes face à celui-ci. Il reste à voir si ces perturbations seront permanentes après la réouverture déjà amorcée dans de nombreuses communautés à travers le pays.





- 73 % des retraités et plus de la moitié des préretraités ont déclaré que la COVID-19 avait changé leur mode de vie à la retraite ou leurs attentes face à celui-ci. Il reste à voir si ces perturbations seront permanentes après la réouverture déjà amorcée dans de nombreuses communautés à travers le pays. La planification des soins de santé gagne en importance - 60 % des préretraités qui ont un plan financier écrit ont consacré une somme aux dépenses de santé lors de leur retraite. Par contre, il reste encore beaucoup de chemin à faire, car seulement 25 % des préretraités ont un plan financier écrit. Cela signifie que de nombreux Canadiens et Canadiennes n'ont pas tenu compte de cet aspect lors de leurs préparations.





- 60 % des préretraités qui ont un plan financier écrit ont consacré une somme aux dépenses de santé lors de leur retraite. Par contre, il reste encore beaucoup de chemin à faire, car seulement 25 % des préretraités ont un plan financier écrit. Cela signifie que de nombreux Canadiens et Canadiennes n'ont pas tenu compte de cet aspect lors de leurs préparations. L'inflation est le sujet de prédilection, mais son importance varie selon la région - Les retraités se préoccupent de l'inflation et de son effet sur leur pouvoir d'achat et leur situation actuelle et future. Plus de la moitié des préretraités sondés (56 %) s'interrogent sur l'augmentation du coût de la vie et les conséquences que cela pourrait avoir sur leurs plans de retraite. Fait intéressant, les résidents de la Colombie-Britannique qui approchent de la retraite s'inquiètent le plus de l'inflation (64 %), alors que ceux du Québec s'en soucient le moins (52 %).





- Les retraités se préoccupent de l'inflation et de son effet sur leur pouvoir d'achat et leur situation actuelle et future. Plus de la moitié des préretraités sondés (56 %) s'interrogent sur l'augmentation du coût de la vie et les conséquences que cela pourrait avoir sur leurs plans de retraite. Fait intéressant, les résidents de la Colombie-Britannique qui approchent de la retraite s'inquiètent le plus de l'inflation (64 %), alors que ceux du Québec s'en soucient le moins (52 %). Un plan financier écrit est source de confiance et d'optimisme - 85 % des préretraités qui ont un plan financier écrit se sentent bien préparés, contrairement à 46 % pour ceux qui n'en ont pas. Chez les préretraités qui ont un plan, 91 % se disent optimistes.





- 85 % des préretraités qui ont un plan financier écrit se sentent bien préparés, contrairement à 46 % pour ceux qui n'en ont pas. Chez les préretraités qui ont un plan, 91 % se disent optimistes. La valeur des conseils - 86 % des Canadiens et Canadiennes qui ont un plan financier écrit ont eu recours à un conseiller en placements. Les conseillers demeurent la source la plus populaire et la plus digne de confiance.

« La pandémie, l'inflation et le coût de la vie dominent souvent les manchettes, poursuit M. Bowen, mais nos recherches démontrent que, peu importe les obstacles, les personnes qui font appel à un conseiller en placements professionnel sont plus confiantes, mieux préparées et moins stressées en ce qui concerne la planification de leur retraite. »

Pour en savoir plus sur le Rapport 2021 de Fidelity sur la retraite, veuillez consulter www.fidelity.ca/retraite .

À propos du Rapport 2021 de Fidelity sur la retraite

Fidelity Canada désire aider les Canadiens et les Canadiennes à réfléchir à leur retraite. Elle mène donc chaque année un sondage auprès des investisseurs au sujet de leur planification de retraite et publie un rapport annuel qui illustre les conclusions les plus pertinentes en vue d'aider ces personnes à se sentir mieux préparées pour leur retraite.

Le Rapport 2021 de Fidelity sur la retraite se penche sur le rôle et la valeur des conseils financiers en ce qui a trait à la planification de retraite. Fidelity Canada a mené une enquête en ligne auprès de 1 901 Canadiens et Canadiennes de plus de 45 ans entre le 1er et le 20 août 2021. Un échantillon disproportionné de préretraités et de retraités a été retenu pour permettre une analyse comparative entre les régions et les sexes. Les résultats ont ensuite été pondérés pour refléter la répartition proportionnelle nationale des personnes âgées de 45 ans et plus, selon les données de recensement de Statistique Canada. Le recours à un échantillon aléatoire de cette taille permet d'obtenir des résultats précis à plus ou moins 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 205 milliards de dollars pour nos clients (au 2 novembre 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

