De nombreux Canadiens se fient à leurs meilleures estimations en ce qui concerne leurs plans d'épargne

TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que l'âge moyen auquel les Canadiens espèrent prendre leur retraite est de 61 ans, mais que plus de la moitié des personnes qui ne sont pas à la retraite (57 %) se demandent maintenant si elles seront en mesure de concrétiser cette ambition.

Le sondage a également montré que près des deux tiers (66 %) des Canadiens qui ne sont pas encore à la retraite s'inquiètent de manquer d'argent pendant leur retraite et que moins de la moitié (41 %) d'entre eux sont convaincus d'épargner suffisamment pour atteindre leurs objectifs de retraite. Malgré ces inquiétudes, la grande majorité des Canadiens non retraités (85 %) n'ont pas de plan financier officiel pour la retraite.

Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant d'argent nécessaire pour vivre confortablement à la retraite, les principales méthodes utilisées par les Canadiens consistent à se fier à leur « meilleure estimation » (33 %), à espérer qu'ils auront suffisamment d'argent (28 %) et à calculer le montant eux-mêmes (21 %). Seulement 14 % d'entre eux en sont arrivés à un montant avec l'aide d'un conseiller.

Alors que les Canadiens pensent à la retraite, ils sont de plus en plus nombreux (57 %) à se concentrer sur leurs besoins actuels plutôt que sur la planification de leur avenir. Un Canadien sur quatre (23 %) ayant des placements a changé d'approche en matière d'investissement et quatre Canadiens sur dix (37 %) parmi les non retraités ont déclaré avoir retardé leurs projets de retraite en raison de la conjoncture économique récente.

« Comme la date limite pour cotiser à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) approche à grands pas, il n'est pas surprenant de voir les Canadiens penser à la retraite. Les Canadiens savent exactement quand ils veulent prendre leur retraite, mais la plupart d'entre eux ne savent pas comment cela va se passer et n'ont pas de plan officiel en place. Le fait d'établir des bases au moyen d'un plan peut dissiper vos inquiétudes et vous aider à être enthousiaste envers la prochaine étape de votre vie, sachant que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser votre rêve de retraite », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements à la Banque CIBC.

Les principales ambitions des Canadiens à la retraite sont les suivantes :

Ralentir/profiter du temps libre : 43 %

Voyager plus fréquemment : 35 %

Passer plus de temps avec leurs proches : 29 %

Apporter des changements positifs à leur mode de vie (p. ex., faire plus d'exercice, se concentrer sur la santé) : 24 %

Commencer un nouveau passe-temps/poursuivre une passion : 17 %

Parmi ceux qui ont à la fois un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et un REER, les Canadiens accordent la priorité à leur CELI, alors qu'un peu plus de quatre Canadiens sur dix (42 %) affirment avoir versé plus d'argent dans leur CELI que dans leur REER en 2022.

Les jeunes Canadiens (âgés de 18 à 34 ans) attendent avec impatience le lancement du Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), alors que près de la moitié (48 %) affirment qu'ils envisageront de transférer une partie de leurs cotisations à un REER ou à un CELI dans le CELIAPP, lorsqu'il sera offert.

« Que vous épargniez pour la retraite, votre première maison ou que vous essayiez simplement de suivre le rythme des dépenses quotidiennes, un conseiller financier peut vous aider à créer un plan personnalisé pour vous permettre de réaliser vos ambitions », a ajouté Mme Lucreziano.

Autres conclusions marquantes du sondage :

69 % des investisseurs canadiens ont un CELI.

La cotisation moyenne déclarée au CELI en 2022 était de 9 146 $.

59 % des investisseurs canadiens ont un REER.

Mention juridique relative au sondage :

Ce sondage a été fourni par Maru Public Opinion à l'aide des experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Il a été réalisé du 31 janvier au 3 février 2023 parmi une sélection aléatoire de 1 544 adultes canadiens qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans ou entre les totaux sont dus aux arrondis.

