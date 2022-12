Les Canadiens en difficulté et dans le besoin à l'aube de la période des Fêtes

L'Armée du Salut demande aux Québécois d'aider à recueillir 100 000 $ pour atteindre son objectif de financement

MONTRÉAL, le 20 déc. 2022 /CNW/ - À l'approche de Noël, l'Armée du Salut signale une augmentation alarmante des besoins partout au Canada. Selon une étude récente publiée par l'organisme, plus de la moitié des Québécois interrogés ont indiqué avoir été confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire au cours de la dernière année. Un nombre égal de répondants s'attendent à faire face à de tels problèmes au cours des six prochains mois.

The Salvation Army calls on Canadians to help meet their fundraising goal. (Groupe CNW/The Salvation Army Québec Division)

De plus, cette année, l'Armée du Salut connaît une baisse inquiétante de dons à l'occasion de sa campagne annuelle des marmites de Noël. À moins d'une semaine de Noël, l'organisme accuse un retard de 100 000 $ par rapport à l'objectif de don de sa campagne au Québec.

« Nous sommes très inquiets. Nous n'avons jamais observé des besoin aussi criants alors que nous accusons un retard dans les dons, a déclaré Brigitte St-Germain, secrétaire divisionnaire, Relations publiques. Bon nombre des personnes touchées ne sont plus seulement les plus vulnérables de la société : il peut s'agir d'amis, de voisins ou de membres de votre famille. Les gens qui ont fait des dons par le passé ont maintenant besoin de notre aide cette saison. »

Les dons de la campagne des marmites de Noël servent à soutenir les paniers de nourriture et à aider à mettre des jouets et des vêtements sous le sapin des enfants dans le besoin. Ils constituent aussi un pourcentage important des fonds dont l'organisme a besoin pour fournir des services de soutien de première ligne aux Canadiens tout au long de l'année. Ces services comprennent les repas, les banques alimentaires, les programmes de petits-déjeuners pour enfants, le soutien au logement, le rétablissement en cas de toxicomanie et les soins aux femmes et aux enfants qui fuient la violence familiale.

« Nous demandons aux Canadiens de faire ce qu'ils peuvent au cours de la semaine précédant Noël et d'aider l'Armée du Salut à offrir du soutien à leurs concitoyens dans le besoin, tant pendant la période des Fêtes que tout au long de l'année », a expliqué Brigitte St-Germain.

