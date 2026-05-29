Les Canadiens de Montréal en séries font marquer les PME : hausse des dépenses chez les Québécois

MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - Selon un sondage Léger mené pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'engouement pour les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal se traduit par une hausse des dépenses chez les Québécois, au bénéfice direct des PME, notamment dans le commerce de détail et de la restauration.

D'abord, le sondage illustre que 77 % des Québécois ont un intérêt pour les séries, 49 % étant des amateurs de hockey et 29 % s'y intéressent davantage qu'en temps normal. Chaque match représente un événement qui a une incidence sur la consommation auprès des PME. En effet, le coup de sonde révèle que près d'un Québécois sur cinq affirme que les séries des Canadiens de Montréal augmentent ses dépenses dans les commerces locaux - proportion qui grimpe à 23 % pour les amateurs de hockey.

L'effet des séries se fait également sentir avec une hausse des achats dans le secteur du commerce de détail, car le tiers des Québécois (34 %) indique acheter davantage de nourriture et de boissons pour les matchs, une proportion qui atteint 41 % chez les partisans des Canadiens. Notons également que 25 % des Québécois affirment augmenter leurs achats de produits dérivés du club, ce qui contribue directement aux ventes des détaillants offrant de la marchandise des tricolores.

Les restaurateurs et propriétaires de bars bénéficient eux aussi de cet engouement. Selon les données, 28 % des Québécois se rendent dans ces établissements pour regarder les matchs des Canadiens en séries, une proportion qui grimpe à un amateur sur trois.

Au-delà de l'activité économique, les séries ont un effet rassembleur dans les milieux de travail. Plus de la moitié des Québécois (52 %) disent avoir des discussions liées aux matchs, une proportion qui atteint trois amateurs de hockey sur cinq.

La FCEI rappelle que chaque dollar dépensé dans une PME d'ici permet de garder jusqu'à 0,66 $ dans l'économie locale, amplifiant les retombées économiques des séries. Cette hausse des dépenses se fait surtout sentir chez les détaillants, les bars et les restaurants, ainsi que dans les commerces locaux. Cela représente une bouffée d'air pour les PME québécoises, surtout après une année 2025 marquée par la hausse des coûts, l'instabilité et un recul de la demande.

« Le long parcours des Canadiens de Montréal en séries ce printemps, ça fait du bien au moral collectif et à l'économie locale. Les dirigeants de PME vivent pleinement la fièvre des séries, à la fois comme partisans et en constatant l'augmentation de leurs ventes et de leur achalandage. On souhaite tous que ça dure le plus longtemps possible. Go Habs Go! », commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]