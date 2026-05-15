La FCEI salue le remboursement de la taxe carbone pour les agriculteurs et demande une mesure similaire pour toutes les PME québécoises

MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue l'annonce faite aujourd'hui par la première ministre, Christine Fréchette, visant à rembourser une partie des coûts liés à la taxe carbone aux agriculteurs du Québec. Cette mesure, qui prévoit une enveloppe de 41 millions de dollars dès cette année, répond à une demande pressante du milieu et de la FCEI. Elle constitue un geste concret pour alléger la pression exercée par la hausse rapide des coûts d'exploitation. Le programme annoncé prévoit des remboursements versés à environ 15 500 agriculteurs par l'entremise de La Financière agricole du Québec, et pourrait être reconduit dans les prochaines années.

Pour la FCEI, il s'agit d'un pas dans la bonne direction, mais elle demande au gouvernement de trouver une formule pour que les PME reçoivent un remboursement d'une taxe carbone unique au pays. Selon les plus récentes données du sondage de la FCEI d'avril, le prix du carburant est cité par plus de la moitié des PME québécoises (53 %) comme étant leur plus important défi, devant la paperasserie gouvernementale (44 %) et l'incertitude économique ou politique (41 %). Cette nouvelle pression s'ajoute à une année 2025 déjà difficile, marquée par une augmentation soutenue des coûts d'exploitation et un ralentissement de la demande. Résultat : la confiance des PME québécoises a chuté à des niveaux parmi les plus bas jamais enregistrés.

« Nous saluons la promesse tenue de la première ministre de rembourser la taxe carbone pour les agriculteurs. Cette décision arrive à point et permettra de mieux absorber les coûts élevés qui pèsent sur les entreprises agricoles, tout en limitant l'augmentation des prix pour les consommateurs. Le secteur agricole est particulièrement exposé à ces pressions, comme les autres industries, que ce soit la foresterie, les transports, la construction, le commerce de gros ou le commerce de détail - comme les écoles de conduite vivent également un choc majeur lié à la hausse du prix du carburant et à la tarification du carbone. Cette mesure doit être élargie à l'ensemble des PME du Québec », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Plusieurs secteurs frappés de plein fouet

Le Québec devrait prendre exemple sur le reste du Canada. L'abolition de la taxe carbone par le gouvernement fédéral a aidé les petites entreprises à réduire la pression sur les coûts et a contribué à réduire l'inflation dans le reste du pays. Plus récemment encore, Ottawa a annoncé une pause sur la taxe sur le carburant afin d'offrir un répit aux entreprises et aux consommateurs, tandis que l'Ontario s'est attaqué à cet enjeu dès 2025.

La FCEI rappelle que 76 % des dirigeants de PME estiment que la tarification du carbone et la réglementation environnementale devraient être appliquées de manière uniforme dans toutes les provinces. De plus, en date d'aujourd'hui, 7 411 entrepreneurs québécois, issus de tous les secteurs, ont signé une pétition de la FCEI demandant soit l'abolition de la bourse du carbone, soit la redistribution des revenus qu'elle génère aux citoyens et aux PME du Québec sous forme de remises directes, transparentes et prévisibles.

« Le gouvernement du Québec doit s'assurer que cette mesure soit pérenne et élargie à tous les secteurs. C'est assez de garder en place des taxes uniques au pays et d'adopter des demi-mesures. Les PME sont sous haute pression : elles ont besoin d'un répit fiscal maintenant pour faire face aux vents contraires, continuer à investir, embaucher et contribuer à la vitalité de l'économie régionale », conclut la François Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]