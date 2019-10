Les Canadiens amassent 17 M$ à l'occasion de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) investira les fonds recueillis dans les projets de recherche sur le cancer du sein les plus prometteurs au pays, ainsi que dans son réseau d'aide d'une importance vitale pour les personnes touchées, lequel leur permet de gérer leur quotidien avec la maladie, les met en contact avec une communauté et contribue à leur bien-être tout au long de leur expérience du cancer. Les programmes de la SCC comme son Service d'information sur le cancer sans frais et son service de soutien par les pairs aident les personnes atteintes de cancer du sein à profiter pleinement de la vie.

« Depuis ses débuts en 1992, la Course a permis d'amasser 462 M$ pour la cause du cancer du sein, déclare Andrea Seale, chef de la direction de la SCC. Grâce aux fonds recueillis par les participants à la Course à la vie CIBC, nous savons plus que jamais auparavant comment prévenir, diagnostiquer et traiter le cancer du sein, et comment vivre pendant et après la maladie. La générosité des Canadiens a contribué à faire diminuer le taux de mortalité par cancer du sein de près de moitié depuis 1986. »

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est un partenariat hors du commun entre la SCC, la CIBC et des communautés d'un bout à l'autre du Canada. La CIBC est le commanditaire en titre de la Course pour la vingt-troisième année. La Course, qui rassemble des dizaines de milliers de participants et de sympathisants, rallie les personnes de partout au pays à la cause et leur permet d'exprimer leur soutien à leurs proches atteints de cancer du sein.



« Aujourd'hui a été une autre journée incroyable pour de milliers de Canadiens alors que nous nous réunissons pour une raison commune, celle d'imaginer un avenir sans cancer du sein », a lancé Christina Kramer, première vice-présidente à la direction de la Banque CIBC et cadre délégué de la Course à la vie CIBC. « L'Équipe CIBC est fière de courir depuis 23 ans en compagnie des personnes qui sont touchées par le cancer du sein. C'est une cause qui nous tient à cœur. »



« L'Équipe CIBC et ses 44 000 membres passionnés soutiennent des événements comme la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer depuis plus de 20 ans, explique Andrea Seale. Nous sommes très reconnaissants pour l'appui de l'Équipe CIBC, qui s'est engagée encore une fois cette année à tout faire pour vaincre le cancer du sein. Ensemble, avec les participants et les bénévoles d'un océan à l'autre, nous pouvons agir contre le cancer du sein. »

La première Course à la vie CIBC a eu lieu en 1992 dans le High Park de Toronto. Un groupe de bénévoles avait réuni près de 1500 personnes et recueilli 85 000 $ pour la cause du cancer du sein. Depuis, l'événement a pris de l'ampleur et il rassemble des milliers de Canadiens chaque année.



À propos de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est l'événement de collecte de fonds le plus important mené par des bénévoles en une seule journée au Canada pour soutenir la cause du cancer du sein. Le 6 octobre 2019, ce mouvement national a rassemblé 85,000 participants et permis de recueillir 17 M$ d'un océan à l'autre. Depuis ses débuts en 1992, la Course à la vie CIBC a recueilli plus de 462 M$ pour financer la recherche sur le cancer du sein ainsi que différents programmes et services de soutien. Pour en savoir plus ou pour faire un don, visitez notre site à l'adresse lacoursealaviecibc.com.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est un organisme national à caractère communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Pour en savoir plus sur le cancer, visitez notre site Web cancer.ca ou appelez notre Service d'information sur le cancer, un service bilingue et gratuit, au 1 888 939-3333.

La Banque CIBC dans la collectivité

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Unis sous la marque d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper et à offrir un soutien qui vient du cœur aux individus et aux communautés. Collectivement, la Banque CIBC cherche à avoir une influence positive dans la vie des personnes touchées par le cancer, ainsi qu'à soutenir les personnes ayant un handicap. Aux États-Unis, la Banque CIBC cible ses investissements sur l'apprentissage financier. En 2018, la Banque CIBC et son équipe ont investi 80 M$ dans des organismes communautaires de l'ensemble du Canada et des États-Unis par l'intermédiaire d'initiatives qui incluent la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer et la Journée du miracle CIBC. Apprenez-en davantage au sujet de l'investissement communautaire en ligne ou joignez la conversation #Unpourtous sur Twitter @CIBC et Facebook (www.facebook.com/CIBC) ou suivez-nous sur Instagram @CIBC.

