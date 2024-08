Les sachets de nicotine ne pourront être vendus que dans les pharmacies et devront être gardés derrière le comptoir; le gouvernement fédéral mettra en place d'autres mesures

OTTAWA, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - La Société canadienne du cancer salue les nouvelles mesures que le gouvernement fédéral a aujourd'hui annoncées en vue de restreindre la vente de sachets de nicotine.

Entre autres, les sachets de nicotine ne pourront être vendus que dans les pharmacies derrière le comptoir, une approche déjà en place en Colombie-Britannique et au Québec. Des restrictions sur la publicité, les saveurs et l'étiquetage seront également imposées. Une période de consultation de 30 jours a été annoncée au sujet de ces mesures. Les nouvelles restrictions nationales entreront en vigueur la semaine prochaine, le mercredi 28 août 2024, mais il y aura une période de transition de six mois pour les dispositions relatives à la publicité et à l'étiquetage.

« Grâce à ces nouvelles mesures, les jeunes auront moins facilement accès à une substance qui entraîne une forte dépendance, a déclaré Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer. Ces restrictions aideront à protéger les jeunes contre le marketing de l'industrie du tabac et contre la dépendance à la nicotine. Nous devons éviter de répéter l'expérience qui a causé une hausse importante du taux de vapotage chez les jeunes. »

En juillet 2023, une société sœur d'Imperial Tobacco a reçu l'approbation de vendre des sachets nicotiniques aromatisés. En octobre 2023, Imperial Tobacco a lancé les sachets de nicotine au Canada en menant une campagne agressive qui comprenait des publicités axées sur le mode de vie, des promotions sur les réseaux sociaux et des publicités dans les dépanneurs près des friandises et des tablettes de chocolat.

« Nous appuyons les mesures prises par le ministre Holland face à la stratégie de marketing d'Imperial Tobacco, a ajouté M. Cunningham. On ne peut pas permettre à l'industrie du tabac de rendre une nouvelle génération de jeunes dépendante à la nicotine, qui est une drogue très addictive. »

Le 14 novembre 2023, la Société canadienne du cancer et d'autres organismes de santé ont tenu une conférence de presse pour demander au ministre fédéral de la Santé de prendre des mesures immédiates afin d'éliminer les failles permettant à Imperial Tobacco de vendre des sachets de nicotine sans restrictions adéquates.

La grande majorité des fumeurs ont commencé à fumer à l'adolescence ou plus tôt. Bien que des progrès aient été réalisés pour réduire le tabagisme chez les jeunes au Canada, un grand nombre de jeunes se tournent maintenant vers d'autres produits contenant de la nicotine, y compris les produits de vapotage. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, parmi les élèves du secondaire de 15 à 18 ans au Canada, 24 % des jeunes consommaient des produits de vapotage, par rapport à 9 % sept ans plus tôt. Avec l'arrivée sur le marché des sachets nicotiniques aromatisés l'an dernier, les jeunes risquent de nouveau de devenir dépendants de ces nouveaux produits de l'industrie du tabac.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer.

Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec : Rob Cunningham, Analyste principal des politiques, 613 762-4624, [email protected]