TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Selon un récent sondage mené pour le compte d'Inforoute Santé du Canada (Inforoute), les Canadiens adoptent sans réserve les services de santé numériques et s'en disent très satisfaits. Le sondage mentionne également que d'autres progrès seraient souhaitables pour répondre à la demande.

Cette enquête, menée en ligne en novembre 2022 auprès de 12 445 répondants de l'ensemble des provinces et territoires, révèle que 94 % des Canadiens aimeraient accéder à des services de santé numériques.

« Je me réjouis de constater l'extraordinaire intérêt que suscite l'accès aux services de santé numériques, commente Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Manifestement, la population souhaiterait que les soins de santé soient aussi commodes que d'autres aspects de la vie et reconnaît que ce type de services est la marque la plus caractéristique d'un réseau de la santé moderne. »

Les Canadiens sont aussi de plus en plus capables d'accéder à leur information médicale en ligne, dont les résultats d'analyses de laboratoire et des tests diagnostiques, la liste de leurs médicaments et de leurs antécédents pharmacologiques, ainsi que les dossiers et notes des consultations qu'ils ont eues avec des spécialistes. En 2022, 36 % d'entre eux avaient pu le faire, deux fois plus qu'en 2016.

Les répondants qui ont accédé en ligne à leur information médicale affirment avoir constaté des effets bénéfiques pour leur santé :

89 % se sont sentis mieux informés sur leur santé;

84 % ont pu mieux s'occuper de leur santé;

73 % ont pu se fixer des objectifs de santé et voir une progression;

53 % ont pu éviter d'aller consulter un professionnel en personne;

41 % ont pu éviter de se rendre à l'urgence

Les progrès constants de l'accès aux services de santé numériques ont amené les Canadiens à vouloir profiter d'un éventail de services encore plus large, comme les demandes électroniques de renouvellement d'ordonnance, l'envoi direct par le médecin des ordonnances à la pharmacie sans obligation de remettre une ordonnance papier au patient, l'accès aux notes de consultation du médecin de première ligne ou d'un spécialiste et la consultation virtuelle des professionnels de la santé.

« Le gouvernement fédéral comprend l'importance du rôle de la santé numérique comme facteur de la modernisation du réseau de la santé, poursuit M. Green. Nous allons collaborer avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et d'autres intervenants de notre réseau de la santé pour nous assurer que les Canadiens ont accès aux soins de santé dont ils rêvent et auxquels ils ont droit. »

Téléchargez le Sondage canadien sur la santé numérique 2022, Les Canadiens et la santé numérique : Intérêt et accès.

Inforoute publiera dans les prochaines semaines d'autres conclusions du Sondage canadien sur la santé numérique 2022, qui seront suivies des résultats complets du sondage.

Inforoute mène chaque année le Sondage canadien sur la santé numérique afin de mieux comprendre les attitudes et perceptions de la population concernant la santé numérique. Pierre angulaire de notre fonction de recherches et analyses, cette enquête nous amène aussi à tenter avec nos partenaires de mieux comprendre les attitudes et perceptions à l'endroit de la santé numérique, de quantifier la valeur des solutions de santé numériques et de procéder à des analyses environnementales sur les nouveaux enjeux.

Renseignez-vous sur les recherches d'Inforoute.

Consultez également Regards d'Inforoute, notre site interactif d'analytique et de données qui vous propose des graphiques détaillés sur les soins virtuels, la scène de la santé numérique et les ordonnances.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr .

