Ce nouveau modèle de bureau de poste permettra de mieux répondre aux besoins des municipalités rurales

OTTAWA, ON , le 20 déc. 2022 /CNW/ - Postes Canada a transformé deux bureaux de poste en carrefours communautaires où seront offerts plus de services pour mieux répondre aux besoins de la population et des entreprises.

Grâce à ce nouveau modèle, les communautés rurales, autochtones et du Nord auront accès à des produits et services importants qui leur permettront de tisser des liens plus étroits avec les gens et les entreprises du pays et du monde entier.

L'un des carrefours est à Little Current, en Ontario, la plus grande ville de l'île Manitoulin, et l'autre, à Fort Qu'Appelle, petite ville à environ 70 km au nord-est de Regina, en Saskatchewan. Le 15 décembre, les nouveaux carrefours ont commencé à servir les localités, qui comptent toutes deux une importante population autochtone.

Postes Canada a travaillé de près avec les élus locaux et l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints pour planifier et concevoir les carrefours, qui offrent le Wi-Fi gratuit, de nouvelles cases postales, des casiers à colis, des aires pour l'emballage des colis et un répertoire d'entreprises interactif. Le bureau de Fort Qu'Appelle offre aussi la location de salles de réunion. D'ici le printemps 2023, les carrefours seront équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques.

En plus des services postaux, les bureaux de poste fraîchement rénovés offrent aux résidantes et résidants des services financiers suivants : MoneyGramMD, cartes prépayées rechargeables, mandats-poste, service de livraison d'espèces en devises. Fort Qu'Appelle a aussi un guichet automatique bancaire.

Offrir plus de produits et services à ces communautés est une autre façon pour Postes Canada de contribuer à un Canada plus fort. Nous avons maintenant des carrefours communautaires dans quatre provinces :

Membertou , Nouvelle-Écosse - 1-90 San'tele'sew Awti

, Nouvelle-Écosse - 1-90 San'tele'sew Awti High Prairie, Alberta - 4801 52 nd Avenue

Avenue Fort Qu'Appelle, Saskatchewan - 260 Broadway Street West

Little Current, Ontario - 14 Water Street

