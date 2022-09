Les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan : Portez-les fièrement et aidez les enfants atteints de cancer

QUÉBEC, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Leucan est fière de s'associer à la bijouterie Mia pour une 9e édition en mettant en vente un nouveau modèle des boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan. Ce nouveau modèle, pour adulte et enfant, est disponible à partir du 7 septembre, en quantité limitée, sur le site web de Mia Bijoux ainsi que dans tous les kiosques Mia. Pour chaque paire vendue, 20 $ sera remis à l'Association.

Quatre jeunes porte-paroles de Leucan vivent une journée de « star »

Pour l'édition 2022-2023 des boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan, quatre jeunes porte-paroles ont accepté de participer au tout nouveau concept de la campagne, qui s'est renouvelée afin de faire vivre une journée mémorable à quatre jeunes femmes de Leucan. En plus de vivre l'expérience d'une séance photo, elles ont été prises en charge par une équipe de professionnels, soit un photographe, un vidéaste et une équipe de coiffeurs et maquilleurs. L'instant d'une journée, elles ont pu s'évader de leur quotidien et vivre une journée où elles étaient sous les feux des projecteurs en devenant les visages de cette belle campagne. Arianne Côté, 17 ans, atteinte d'un lymphome hodgkinien, Mélorie Fortin, 18 ans, atteinte d'un rhabdomyosarcome, Maella Célestin, 14 ans, atteinte d'une leucémie aiguë lymphoblastique et Laurence Légaré, 17 ans, atteinte d'une leucémie myéloïde aiguë, se sont prêtées au jeu.

« La séance photo m'a beaucoup aidé. Depuis le début de mes traitements il y a trois ans, j'avais perdu toute ma confiance en moi. Je me cachais derrière mes vêtements et je préférais rester à la maison que de sortir avec mes amies parce que j'avais peur du regard des gens. En sortant de la séance photo, j'ai retrouvé la confiance et l'assurance que j'avais avant mes traitements. J'ai enfin le goût de sortir et de profiter de la vie, et je me fous maintenant de ce que les gens disent sur moi. Alors merci énormément de m'avoir permis de participer à la campagne de la boucle d'oreille de l'Espoir Leucan. », raconte Mélorie Fortin, jeune porte-parole.

En se procurant le nouveau modèle de la boucle d'oreille de l'Espoir Leucan, chaque acheteur devient ainsi un fier sympathisant de Leucan et aide l'Association à poursuivre sa mission de venir en aide aux enfants atteints de cancer, comme Arianne, Mélorie, Maella et Laurence.

Des ambassadrices fières de contribuer à la cause

Pour cette 9e édition, les ambassadrices ont été choisies personnellement par les jeunes porte-paroles de Leucan, ce qui a donné lieu à de belles rencontres lors de la séance photo. Elles ont pu ensemble mettre en valeur les modèles pour adulte et enfant, créés par Mia Bijoux. Les femmes inspirantes choisies par les jeunes porte-paroles :

Julie Houle, animatrice Emilie Bierre, actrice Marie-Christine Leblanc, animatrice et auteure Vanessa James, patineuse artistique

Alice Morel-Michaud, actrice

De nouveaux modèles disponibles

Leucan et Mia sont fières d'offrir pour cette 9e édition un nouveau modèle moderne, élégant et délicat, disponible en trois couleurs : or, argent et or rose. Les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan sont sécuritaires, hypoallergéniques et ne ternissent pas puisqu'elles sont faites en acier inoxydable.

Encore une fois cette année, une quantité limitée de 8 000 paires de boucles d'oreilles seront disponibles, permettant à Leucan d'amasser un montant de 160 000 $. Les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan pour adulte sont en vente au coût de 35 $ + taxes et celles pour enfant au coût de 30 $ + taxes. Pour chaque paire vendue, Mia Bijoux remettra 20 $ à Leucan.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer une paire de boucles d'oreilles, visitez le site web.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour procurer les services suivants : accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil, suivi aux guéris, ainsi que le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Mia

Mia offre une gamme de bijoux en acier inoxydable aux femmes en quête de bijoux durables et sécuritaires pour la peau. Nos créations ont comme objectif d'être faciles à porter au quotidien et demeurer indémodables au fil des saisons. Notre mission est d'offrir un produit composé de matériaux de haute qualité à un prix des plus abordables. Pour plus d'information, visitez www.mia-bijoux.ca.

