Les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan : Portez-les fièrement et aidez les enfants atteints de cancer

QUÉBEC, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Pour une 7e édition, la bijouterie Mia s'associe à Leucan et met en vente un nouveau modèle des boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan.

Des femmes inspirantes de différents milieux à l'honneur

La campagne 2021 des boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan se décline autour de femmes influentes, inspirantes, fières et talentueuses, permettant de mettre en valeur les modèles pour adulte et enfant créés par Mia. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Mia depuis toutes ces années et sur la participation de ces femmes inspirantes pour cette magnifique campagne. Leur implication nous permet de faire une réelle différence auprès des enfants atteints de cancer et de leur famille », mentionne Nathalie Matte, directrice provinciale, développement philanthropique à Leucan région Québec.

Des ambassadrices fières de contribuer à la cause

En portant les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan, vous devenez une ambassadrice de Leucan et vous aidez à supporter la cause et les enfants atteints de cancer! Voici les ambassadrices de la campagne 2021 :

Abeille Gélinas, DJ et animatrice;

Eve Salvail, DJ et mannequin;

Frédérique Guay, animatrice;

Jennifer Abel, médaillée olympique en

plongeon;

plongeon; Julie Houle, animatrice;

Katerine Savard, médaillée olympique en

natation; Marianne St-Gelais, médaillée olympique en

patinage de vitesse;

patinage de vitesse; Marie-Christine Leblanc, animatrice et auteure;

Marie-Ève Janvier, chanteuse et animatrice;

Marie-Philip Poulin, médaillée olympique en

hockey;

hockey; Vanessa Pilon, animatrice et comédienne

La boucle d'oreille de l'Espoir Leucan est donc le bijou idéal à se procurer pour soi-même ou en cadeau!

DE NOUVEAUX MODÈLES DISPONIBLES

Leucan et Mia sont fières d'offrir pour cette 7e édition, un nouveau modèle élégant, moderne et délicat pour adulte qui est disponible en quatre couleurs : or, argent, or rose et noir. Une paire de boucles d'oreilles pour enfant est aussi disponible dans plusieurs couleurs, soit or, argent et or rose. Les boucles d'oreilles de l'Espoir 2021 sont sécuritaires et hypoallergéniques. De plus, elles ne ternissent pas, puisqu'elles sont en acier inoxydable. Encore cette année, une quantité limitée de 8 000 paires de boucles d'oreilles seront offertes. Ceci permettra à Leucan de maximiser ses chances d'amasser une somme de 160 000 $ en dons cette année. Les boucles d'oreilles de l'Espoir pour adulte sont en vente au coût de 30 $ + taxes et celles pour enfant au coût de 25 $ + taxes. Pour chaque paire vendue, 20 $ sont remis à Leucan. Elles sont disponibles via www.bit.ly/LeucanMia20, dans les kiosques Mia ainsi que dans les bureaux régionaux de Leucan.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour procurer les services suivants : accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil, suivi aux guéris, ainsi que le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Mia

Mia offre une gamme de bijoux en acier inoxydable aux femmes en quête d'un style contemporain et de bijoux sécuritaires pour la peau conçus pour durer. Nos créations ont comme objectif d'être faciles à porter au quotidien et demeurer indémodables au fil des saisons. Notre mission est d'offrir un produit composé de matériaux de haute qualité à un prix des plus abordables. Pour plus d'information, visitez www.mia-bijoux.ca.

Nathalie Matte, Directrice provinciale, développement philanthropique, Leucan, [email protected], 418 654-2136 p. 2222, c : 418 806-7541; Sandra Gomez-Dresdell, Chargée de projets, développement, philanthropique, Leucan, [email protected], 418 654-2136 p. 2228

