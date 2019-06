Les Bons Déjeuners d'Argenteuil se joignent au Club des petits déjeuners pour bonifier les services offerts aux enfants de la région

LACHUTE, QC, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les Bons Déjeuners d'Argenteuil annonçaient le 12 juin dernier qu'ils débuteront leurs activités de l'année prochaine différemment, puisque la gestion de 7 de leurs 9 programmes de petits déjeuners sera confiée au Club des petits déjeuners. En effet, le Club des petits déjeuners assurera dès l'automne 2019 l'accompagnement et l'approvisionnement en denrées de plusieurs écoles dans la région, ce qui permettra d'augmenter la portée du service offert. Les Bons Déjeuners d'Argenteuil demeurent un acteur clé dans leur région, puisqu'ils assureront l'encadrement des bénévoles tout en continuant de participer au financement des nouveaux programmes.

Le Club des petits déjeuners désire profiter de l'occasion pour reconnaître et saluer avec enthousiasme le travail effectué par Les Bons Déjeuners au cours des 13 dernières années.

Faits saillants :

Le Club des petits déjeuners est heureux de mettre à profit son expérience afin de peaufiner le travail effectué par Les Bons Déjeuners d'Argenteuil afin que les enfants aient quotidiennement accès à des petits déjeuners.

Cette collaboration est possible grâce à la mesure gouvernementale québécoise finançant la mise en place de programmes de petits déjeuners scolaires afin de permettre aux enfants issus de milieux moins favorisés d'avoir un repas nutritif pour débuter leur journée d'apprentissage.

Les écoles Bouchard, Laurentian, L'Oasis, St-Alexandre , Saint-André, St-Julien et St-Philippe se joindront dès septembre à la grande famille du Club des petits déjeuners.

, Saint-André, et se joindront dès septembre à la grande famille du Club des petits déjeuners. Les Bons Déjeuners d'Argenteuil demeurent entièrement responsables des programmes de petits déjeuners aux deux pavillons de l'école Dansereau/ St-Martin ainsi qu'à l'école Grenville Elementary. Ils continueront d'y servir trois déjeuners nutritifs par semaine pour l'année scolaire 2019-2020.

ainsi qu'à l'école Grenville Elementary. Ils continueront d'y servir trois déjeuners nutritifs par semaine pour l'année scolaire 2019-2020. Les gens intéressés à donner de leur temps sont invités à communiquer avec Les Bons Déjeuners d'Argenteuil par courriel au bda@argenteuil.qc.ca.

Citations :

« Je tiens à souligner le travail exceptionnel effectué par l'équipe des Bons Déjeuners d'Argenteuil. Une communauté se mobilisant pour ses jeunes, c'est l'essence même de ce que le Club désire stimuler! Ce sera un honneur pour nous de collaborer avec un organisme de cette valeur. Nous sommes heureux de cette collaboration qui permet d'optimiser nos ressources respectives pour redonner le plus possible aux enfants d'ici. »

-- Sébastien Desaulniers, responsable de l'engagement collectif au Club des petits déjeuners

« En plus de miser sur les mêmes objectifs, soit de développer de saines habitudes de vie et la réussite éducative, l'expertise et le pouvoir d'achat du Club des petits déjeuners sont des avantages indéniables pour nos jeunes d'Argenteuil. Ce partenariat saura certes contribuer de manière significative au bien-être des élèves de nos écoles. »

-- Marc-Olivier Labelle, président du conseil d'administration des Bons Déjeuners d'Argenteuil et maire de Saint-André d'Argenteuil

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités. Celui-ci s'associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 220 000 enfants canadiens dans 1 643 établissements scolaires au pays.

SOURCE Club des petits déjeuners

Renseignements: Justine Plourde, Conseillère en communication, relations publiques, Club des petits déjeuners, justine.plourde@clubdejeuner.org, 1 888 442-1217, poste 3369

Related Links

http://www.breakfastclubcanada.org/