Les bibliothèques publiques : un service prisé par les Québécois

Près de 3 millions de Québécois étaient inscrits à une bibliothèque publique en 2017. Le nombre de prêts faits aux usagers inscrits pour cette année-là totalise 55,1 millions et est de 3,9 % supérieur à celui enregistré en 2013 (53,0 millions de prêts). Le nombre annuel de prêts par usager inscrit est ainsi passé de 19 en 2013 à 21 en 2017.

Ces statistiques sont tirées du bulletin Optique culture, no 67, que l'on peut consulter sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec, et proviennent de l'Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques, réalisée par le ministère de la Culture et des Communications et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

