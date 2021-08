TORONTO, le 18 août 2021 /CNW/ - Les banques du Canada se sont engagées à soutenir la Croix-Rouge canadienne (CRC) dans ses efforts de secours en Haïti à la suite du séisme d'une magnitude de 7,2 qui a dévasté l'île le 14 août dernier. Selon la CRC, en plus des forts dégâts aux habitations, ce séisme a ravagé des éléments de l'infrastructure essentielle dont les hôpitaux, à un temps où le système de santé en Haïti est déjà surchargé en raison de la COVID-19. Par ailleurs, les pluie torrentielles amenées par la dépression tropicale Grace aggravent davantage la situation.

Dons à la Croix-Rouge canadienne

Les banques suivantes font don d'un total de 400 000 $ à la CRC pour qu'elle puisse soutenir les efforts immédiats et continus, ainsi que la reprise à long terme en Haïti.

BMO

Banque CIBC et Simplii Financial

Banque Nationale

Banque Royale

Banque Scotia

Banque Tangerine

La Banque canadienne de l'Ouest acceptera les dons en argent à la Croix-Rouge canadienne dans ses succursales entre le 18 août et le 8 septembre. Également, plusieurs banques encourageront leurs clients et leurs employés à faire des dons en ligne. Les particuliers qui désirent appuyer les efforts de secours de la CRC, peuvent le faire en ligne, sur https://croixrouge.ca.

Soutien additionnel

De plus, le Groupe Banque TD effectuera des dons corporatifs en appui aux efforts de secours de Médecins sans frontières/Doctors Without Borders et à la Maison d'Haïti. BMO, quant à elle, versera un don à Unicef Canada.

« Les ravages causés en Haïti par le séisme sont énormes. Depuis longtemps, les banques appuient les appels internationaux de la Croix-Rouge canadienne et ceux d'autres organisations. Nous pensons aujourd'hui aux gens en Haïti et à tous les Canadiens d'origine haïtienne. »

- Neil Parmenter, président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

Renseignements: Aaron Boles, [email protected]

