TORONTO, le 26 janv. 2021 /CNW/ - De nombreuses entreprises canadiennes vivent toujours de grandes difficultés en raison de la pandémie au coronavirus, ce qui perturbe l'économie, les collectivités et les ménages. Certains secteurs ont été particulièrement éprouvés et disproportionnellement affectés par la COVID-19.

Les banques au Canada collaborent avec le gouvernement fédéral afin d'apporter un appui à ces secteurs à travers le Programme de crédit pour les secteurs très touchés. Ce programme offre un financement garanti à 100 % par l'État aux entreprises durement touchées, notamment celles œuvrant dans des secteurs comme le tourisme et l'accueil, l'hébergement, les arts et le divertissement. Aux termes du Programme de crédit pour les secteurs très affectés, les entreprises admissibles peuvent demander un prêt variant entre 25 000 $ et un million de dollars, à un taux d'intérêt annuel fixe de 4 % et sur une période de remboursement maximale de 10 ans. Ces entreprises peuvent également demander le retard du remboursement du principal jusqu'à 12 mois suivant l'octroi du crédit. Les entreprises doivent avoir fait, auprès du gouvernement du Canada, une demande pour la Subvention salariale d'urgence du Canada ou la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et l'avoir reçue pendant au moins 3 mois, en plus d'avoir affiché une baisse de revenus d'au moins 50 % pendant 3 mois. Les critères d'admissibilité et les niveaux de la baisse du revenu sont fixés par la Banque de développement du Canada (BDC). Les institutions financières, qui s'occuperont de l'émission, de l'approbation et du processus d'administration du prêt pour chaque demandeur, commenceront à accepter les demandes dans le cadre de ce programme dès la semaine prochaine. Les entreprises peuvent obtenir les détails à ce sujet en consultant le site Web de leur principale institution financière.

« Les banques du Canada et le gouvernement fédéral soutiennent directement les entreprises les plus durement touchées, les aident à surmonter la crise et contribuent à paver le chemin d'un avenir plus prospère, a déclaré Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. Les domaines visés par le Programme de crédit pour les secteurs très affectés sont importants pour l'économie du pays et contribueront à son essor futur. Comme elles le font avec les programmes d'aide actuels, les banques continueront à soutenir les entreprises et les ménages canadiens pour les mettre sur la bonne voie d'une relance solide et durable. »

Le Programme de crédit pour les secteurs très affectés s'ajoute aux programmes collaboratifs de crédit aux entreprises du gouvernement et des banques destinés à soutenir les entreprises, dont le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) élargi, le programme de garantie d'EDC et le programme de prêts conjoints de la BDC. Les institutions financières ont inscrit presque 820 000 entreprises canadiennes au CUEC, ce qui représente plus de 41 milliards de dollars en prêts libres d'intérêt. Les banques ont introduit également une gamme de mesures souples visant les prêts existants, comme le report de paiement et le prolongement de la période du crédit. Plus de 89 500 reports de paiement ont été accordés aux comptes de PME, de sociétés et d'organisations clientes, pour une valeur totale de 3,3 milliards de dollars.

