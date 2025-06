-- La banque de gènes coralliens des Bahamas à l'île Atlantis Paradise est une pierre angulaire de l'engagement national du pays envers la conservation des coraux et la résilience marine --

-- La première banque de gènes de corail des Bahamas à préserver l'ADN, à propager et à replanter des coraux pour inverser la dévastation causée par la hausse des températures de l'océan et une maladie qui se propage rapidement --

PARADISE ISLAND, Bahamas, 16 juin 2025 /CNW/ - Les Bahamas ont lancé une initiative nationale dynamique de conservation pour lutter contre les effets dévastateurs du réchauffement de la température des océans et d'une maladie qui ravage les récifs coralliens. La première banque de gènes de corail du pays a ouvert ses portes aujourd'hui à l'île Atlantis Paradise pour abriter, propager et replanter des coraux sains sur des récifs endommagés. L'initiative de sauvetage des coraux est le résultat d'une puissante collaboration entre le gouvernement des Bahamas par l'entremise du ministère des Ressources maritimes, du ministère de la Planification et de la Protection de l'environnement et du Cabinet du premier ministre, ainsi qu'Atlantis Paradise Island et l'Atlantis Blue Project Foundation, le Perry Institute for Marine Science (PIMS), l'Université des Bahamas et le Bahamas Agriculture and Marine Science Institute (BAMSI).

« L'ouverture d'aujourd'hui marque une étape importante et ne représente qu'un début, a déclaré Debra Erickson, directrice générale de l'Atlantis Blue Project Foundation. « La banque de gènes coralliens des Bahamas à Atlantis Paradise Island est plus qu'une installation : c'est un symbole d'espoir, une protection de la biodiversité et un investissement stratégique dans la résilience des récifs à long terme. Non seulement cela renforce la capacité de conservation nationale, mais cela inspire également les jeunes Bahamiens à jouer un rôle de premier plan dans l'intendance de nos ressources naturelles. »

La banque de gènes coralliens des Bahamas à l'île Atlantis Paradise peut accueillir jusqu'à 200 grandes colonies de corail matures, en plus de fragments plus petits et de coraux juvéniles. Quinze espèces de corail ont été relocalisées dans l'installation de recherche de la banque de gènes biologiques basée sur l'île Atlantis Paradise. Les fragments de corail recueillis dans l'océan sont placés dans des aquariums immaculés sur place, et une fois stables, ils croissent et se reproduisent rapidement à l'aide de techniques de reproduction novatrices comme les simulations du cycle lunaire. Dans le cadre du programme mondial Saving Animals from Extinction (SAFE) de l'Association of Zoos and Aquariums, la gestion sur place de la nouvelle banque est dirigée par des experts du PIMS, dont un ancien diplômé de la BAMSI et des étudiants stagiaires de la BAMSI et de l'Université des Bahamas, avec le soutien desexperts en vie chez Atlantis.

« Coral est de plus en plus en danger au fil des ans, mais l'introduction de la maladie de la perte de tissus coralliens de Stony a complètement changé la donne et a créé une extrême urgence d'agir », a déclaré le Dr Craig Dahlgren, directeur général de PIMS. « Transmise entre les coraux par contact direct et la circulation de l'eau, la maladie s'est propagée à toutes les grandes îles bahamas et cause un taux de mortalité élevé dans les coraux. Les traitements émergent lentement, mais les coraux doivent être sauvés et isolés de la maladie pendant que ces méthodes sont perfectionnées. Notre vision collective est non seulement de préserver le corail actuellement menacé, mais aussi de favoriser de nouvelles générations de coraux qui, lorsqu'ils sont replantés, sont plus résilients aux maladies et à d'autres dangers. Le soutien de longue date de nos partenaires au cours de la dernière décennie, y compris les contributions essentielles qui ont aidé à établir la banque de gènes coralliens des Bahamas à Atlantis Paradise Island, a été essentiel pour rendre cet effort national possible. »

La Coral Gene Bank d'Atlantis Paradise Island est une initiative pionnière visant à faire en sorte qu'aucune espèce de corail des Bahamas ne soit perdue en raison de maladies, de blanchiment ou d'autres facteurs de stress environnementaux.

Addenda :

Conservation des coraux aux Bahamas

Les Bahamas abritent certains des récifs coralliens les plus spectaculaires au monde. Il s'agit notamment de l'un des plus grands récifs barrière de la Terre, situé au large de l'île Andros, et de vastes récifs frangeants entourant la plupart des 700 îles et 2 400 cayes du pays. Ces écosystèmes dynamiques soutiennent la pêche, le tourisme et la protection des rives, mais ils sont de plus en plus menacés.

Deux des défis les plus graves auxquels font face les récifs bahamiens aujourd'hui sont la maladie de la perte de tissus coralliens de Stony (SCTLD) et le blanchiment des coraux causé par la hausse de la température des océans. Dans certaines régions, les températures de l'eau dépassent maintenant régulièrement 31 °C (88 °F) pendant les mois d'été. Ces facteurs de stress causent une mortalité corallienne sans précédent, poussant plusieurs espèces de corail bahamas au bord de l'extinction, tandis que de nombreuses autres sont maintenant considérées comme menacées ou en voie de disparition. Sans action immédiate, comme la Coral Gene Bank, nous pourrions perdre des espèces emblématiques comme le corail pilier (Dendrogyra cylindrus) des Bahamas au cours des 5 à 10 prochaines années.

Atlantis Paradise Island et l'Atlantis Blue Project Foundation sont fières de s'associer au Perry Institute for Marine Science (PIMS), un chef de file dans l'étude et la lutte contre la propagation du SCTLD aux Bahamas et dans l'avancement des efforts visant à protéger ces écosystèmes marins essentiels.

Coral Bio-Banking

Les coraux dans les installations terrestres comme la Banque de gènes coralliens des Bahamas à Atlantis Paradise Island font l'objet de contrôles de santé réguliers, d'un contrôle strict de la qualité de l'eau et d'un isolement en cas d'exposition à la maladie. Ces « coraux en attente » servent de bibliothèque vivante pour préserver la biodiversité et soutenir la restauration future des récifs. Les coraux vivants sont prélevés dans la nature et placés sous la surveillance d'experts, où les spécialistes des soins des animaux marins surveillent leur santé, gèrent la qualité de l'eau et les isolent des dangers potentiels. Ces coraux représentent la diversité génétique nécessaire au rétablissement futur des récifs.

Reproduction du corail

Aux Bahamas, la reproduction du corail est soutenue à la fois sexuellement et asexuée. La reproduction sexuelle assistée en laboratoire aide à produire des descendants coralliens génétiquement diversifiés, car les chercheurs encouragent la fraie en imitant les indices naturels. La microfragmentation est utilisée pour stimuler la croissance rapide en découpant les coraux en petits morceaux qui fusionnent et se développent rapidement. Ces techniques permettent de reconstruire des récifs avec des coraux sains et résilients.

Protection des coraux

Les aires marines protégées (AMP), les pépinières de corail et les programmes de surveillance ciblés des récifs aident à protéger les espèces de corail menacées aux Bahamas. En réduisant les dommages causés par les ancrages, la surpêche et la pollution, ces mesures de protection créent des habitats plus sûrs où les communautés coralliennes peuvent se rétablir et prospérer.

Restauration des coraux

Des projets de restauration aux Bahamas réintroduisent des coraux cultivés en pépinière ou en laboratoire dans des récifs endommagés. Des programmes comme le réseau de sauvetage des récifs de PIMS, qui comprend des sites d'Atlantis, intensifient ces efforts, reconstruisent la structure des récifs, améliorent la biodiversité et donnent de l'espoir pour le rétablissement à long terme des récifs.

Qu'est-ce qu'un récif corallien?

Les récifs coralliens sont des écosystèmes sous-marins construits par de minuscules animaux marins appelés coraux, qui vivent en colonies et créent des squelettes de calcaire. Sur des milliers d'années, ces squelettes s'accumulent pour former de vastes structures récifales qui soutiennent un kaléidoscope de vie.

Les coraux sont étroitement liés aux méduses et aux anémones de mer, et ils comptent sur des eaux chaudes, claires et ensoleillées pour survivre. Leurs structures récifales fournissent un abri à plus de 25 % de toute la vie marine, bien qu'elles couvrent moins de 1 % du fond de l'océan. Ils protègent également les rives contre les tempêtes et l'érosion, et soutiennent le tourisme et la pêche durables aux Bahamas.

Aidez à protéger les récifs coralliens en étant un visiteur responsable : évitez de toucher ou de vous tenir debout sur les coraux, évitez de manipuler la vie marine et n'enlevez jamais les morceaux ou les coquillages des récifs. Respectez toujours les règles locales des parcs marins - elles sont conçues pour maintenir ces écosystèmes fragiles en santé. Ensemble, nos actions peuvent protéger les récifs pour les générations futures.

PHOTOS ET VIDÉOS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177873/5369647/atlantis_paradise_island_logo.jpg

SOURCE Atlantis, Paradise Island

PERSONNE-RESSOURCE : Katie Longley, 242 376-1034, [email protected]; Erika Garcia-Lavyne, 954 224-1972, [email protected]