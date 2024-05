Island Focus : Andros

NASSAU, Bahamas, 30 mai 2024 /CNW/ - Pour les voyageurs qui cherchent à découvrir un coin de paradis, il n'y a pas de meilleur moment pour se rendre aux Bahamas. Le mois de juin offre une occasion incroyable d'explorer cette destination enchanteresse. La nouvelle connectivité aérienne facilite les visites, et les événements sportifs et les festivals donnent aux visiteurs l'occasion d'explorer la destination. Les voyageurs peuvent découvrir le paradis de toutes les îles des Bahamas, qu'il s'agisse de se détendre sur une plage immaculée, de plonger dans le troisième récif corallien en importance au monde ou de goûter à la culture bahamienne authentique.

Nouveaux itinéraires

Les plages de sable rose de Harbour Island n'ont jamais été aussi faciles d'accès, grâce à la nouvelle route sans escale de Tradewind Aviation entre Palm Beach , en Floride, et l'aéroport international North Eleuthera. Tradewind exploitera le service semi-privé à bord de son avion Pilatus PC-12, offrant une nouvelle façon, facile et extrêmement élégante de se rendre à North Eleuthera - où les voyageurs se connecteront à des traversiers ou à des bateaux pour se rendre rapidement à Briland, comme les habitants l'appellent.

Événements

Festival de l'ananas (du 7 au 8 juin 2024)

Eleuthera possède les ananas les plus sucrés au monde! Il y a des années, l'ananas était en abondance sur l'île et il était exporté partout dans le monde. Aujourd'hui, les producteurs d'ananas font de leur mieux pour s'assurer que la culture de l'ananas continue de croître et de prospérer sur l'île. Le Festival annuel de l'ananas est une célébration et une reconnaissance pour tous les agriculteurs qui travaillent et travaillent dur pour récolter l'ananas sucré, juteux et délicieux chaque année. Cet événement est l'occasion pour les descendants et les visiteurs de se réunir et de profiter d'une bonne compagnie et de divertissements. Des aliments, des desserts et des boissons autochtones seront en vente.

Les régates à The Abacos sont une célébration dynamique d'événements qui mettent en vedette un éventail coloré de voiliers et de bateaux à moteur participant à des courses exaltantes le long des eaux cristallines des Abacos. Dans un contexte époustouflant de mers turquoise et de plages de sable blanc, les visiteurs et les gens du coin se rassemblent pour participer à des compétitions palpitantes, assister à des concerts de musique, déguster une délicieuse cuisine bahamienne et profiter d'une ambiance festive. Ces régates sont un mélange parfait d'enthousiasme sportif et d'immersion culturelle, ce qui en fait une expérience incontournable pour quiconque cherche à embrasser le véritable esprit des Abacos.

Regarder vers l'avenir…

Eleuthera prolonge sa saison de navigation 2024 (du 9 au 19 juillet 2024)

Évadez-vous vers le paradis immaculé d'Eleuthera, où les eaux turquoise rencontrent le sable blanc poudreux, et l'aventure vous attend à chaque tournant. Les voyageurs sont invités à s'embarquer dans un long voyage en bateau qui leur laissera des souvenirs impérissables de jours ensoleillés, d'exploration de l'île et de sensations fortes en pleine mer. Tous les plaisanciers partent de la marina Bahia Mar , 801, boulevard Seabreeze, Ft. Lauderdale , Floride, 33316. Les lancements commencent et ont lieu du jeudi au dimanche en juin et en juillet. Tous les mercredis avant le départ, une réunion du capitaine est obligatoire. L'espace d'arrimage est attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les festivals d'été de Goombay sont les festivals d'été annuels du ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas qui mettent en valeur l'essence même du fait d'être bahamien. Le festival, qui se déroule sur de multiples îles, met en valeur le riche patrimoine du pays grâce à des concerts, des spectacles de danse, des expositions d'art et une cuisine bahamienne authentique.

Promotions et offres :

Pour obtenir une liste complète des offres et des forfaits à prix réduit aux Bahamas, visitez www.bahamas.com/deals-packages .

Atlantis Paradise Island : Une aventure avec Barbie est arrivée à Atlantis avec des suites sur le thème de Barbie (ornées de murs roses, d'oreillers de lancer en forme de coquille, de ballons disco, d'œuvres d'art sur le thème de la poupée, de miroirs avec décalcomanies pour prendre l'égoportrait miroir parfait, et même de décor de salle de bain Barbie Beach ), des cabanes privées, des fêtes de billard et plus encore. La promotion, qui a lancé la fin de semaine du Jour du Souvenir et qui devrait durer jusqu'en 2024, permet aux invités d'explorer les activités interactives de la promenade intérieure, d'acheter des produits de Barbie et de vivre des expériences sur le thème de Barbie dans l'ensemble du centre de villégiature.

découvrez un sanctuaire isolé avec une quatrième nuit gratuite et un transport privé entre l'aéroport et le centre de villégiature. Grand Isle Resort & Residences : Évadez-vous au paradis grâce à un programme de séjour prolongé. Pour ceux qui cherchent à s'éloigner de la foule, à prolonger leurs vacances ou à trouver un paradis à long terme, le centre de villégiature invite les invités à faire de Grand Isle leur nouvelle résidence temporaire, y compris des services d'entretien ménager flexibles, une épicerie personnalisée et des chefs privés pour les repas dans la villa. Les séjours de 14 jours ou plus sont admissibles à des rabais, qui dépendront de la durée du séjour, du caractère saisonnier et de la disponibilité du type de villa demandé.

Pour l'avenir...

Deux promotions de la campagne estivale seront bientôt offertes aux couples à la recherche d'escapades romantiques et aux familles à la recherche d'une aventure inoubliable. Du 3 juin au 31 août, #BahamasSummerBaecation promet des expériences enchanteresses et des moments intimes, des retraites de plage isolées aux excursions aventureuses, tandis que #BahamasFamilyEscape offre une vaste gamme d'hébergement familial et d'activités passionnantes, créant des souvenirs durables pour tous. Cliquez ici pour en savoir plus bientôt!

Rénovations récentes et ouvertures à venir

Exuma Palms Resort

Le Exuma Palms Resort, récemment rénové, est un hôtel-boutique situé à Three Sisters Beach, sur l'île d'Exuma. Il offre aux invités des chambres offrant une vue sur l'océan et la piscine, un accès à la plage privée et à la piscine, du personnel amical et des repas frais au restaurant et bar Blue Conch.

Au début de 2025, le luxueux centre de villégiature et résidences Banyan Tree Bimini, situé à 48 milles marins à l'est de Miami Beach , accueillera les invités pour l'ultime escapade inspirée de la nature. Pilotée par le Rockwell Island Development Group, la propriété très attendue est accessible par hydravion, jet privé, hélicoptère ou bateau. L'aménagement s'étendra sur 750 acres et comprendra 50 chambres, un club de plage sur place et 54 maisons riveraines personnalisées pour ceux qui cherchent à obtenir un séjour plus permanent. Comme si ce n'était pas suffisant, la retraite idyllique offrira également des bungalows en eau, une première pour les Caraïbes et la marque.

La plus grande île des Bahamas, Andros, qui abrite des installations de plongée de classe mondiale avec d'innombrables trous bleus, des récifs coralliens florissants, de nombreuses épaves et des forêts nationales, demeure pratiquement intacte. La géographie particulière d'Andros signifie qu'elle offre des sites de plongée à couper le souffle avec des jardins coralliens peu profonds et la spectaculaire barrière de corail d'Andros, qui longe la côte est de l'île. Parmi les cinq parcs de l'île, le parc national du côté ouest protège 1,5 million d'acres de nature sauvage immaculée; et à l'est, les parcs marins du nord et du sud protègent 8 500 acres de la barrière de corail d'Andros, qui est la troisième plus grande barrière de corail au monde. Longue de 90 milles, elle abrite plus de 160 espèces de poissons et de coraux! En plus des aventures dans l'eau, les voyageurs peuvent visiter l'usine de fabrication de vêtements et de tissus de batik de renommée mondiale de l'île, Androsia . Ce tissu de coton authentique bahamien coloré à la main aux couleurs vives s'inspire d'éléments de l'environnement de l'île et de la culture bahamienne. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l'histoire artistique emblématique d'Andros, visiter l'usine, observer les artisans pendant qu'ils cirent, coupent et teignent ces tissus magnifiquement colorés, et fabriquer un morceau de batik de deux verges à rapporter à la maison.

Ne manquez pas les expériences inoubliables et les aubaines imbattables que les Bahamas ont à offrir en juin. Pour en savoir plus sur ces événements et offres passionnants, visitez www.Bahamas.com .

À propos des Bahamas :

Les Bahamas comptent plus de 700 îles et cayes, ainsi que 16 destinations insulaires uniques. Situé à seulement 50 milles au large des côtes de la Floride, il offre aux voyageurs un moyen rapide et facile d'échapper à leur quotidien. La nation insulaire possède également des installations de classe mondiale pour la pêche, la plongée, la navigation de plaisance et des milliers de kilomètres de plages parmi les plus spectaculaires de la planète que les familles, les couples et les aventuriers peuvent explorer. Découvrez pourquoi It's Better aux Bahamas à www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.

